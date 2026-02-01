Τραμπ: «Ελπίζω να φτάσουμε σε συμφωνία με το Ιράν, αν δεν τα καταφέρουμε, θα δούμε αν έχει δίκιο» – Η απάντηση στον Χαμενεΐ

O Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την Κυριακή (1/2) την ελπίδα να καταλήξει σε συμφωνία με το Ιράν, λίγες ώρες μετά την προειδοποίηση του ανώτατου ηγέτη της χώρας, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ότι οποιαδήποτε αμερικανική επίθεση θα μπορούσε να πυροδοτήσει έναν «περιφερειακό πόλεμο».

«Ελπίζω να φτάσουμε σε συμφωνία», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους στη Φλόριντα. «Αν δεν τα καταφέρουμε, θα δούμε αν έχει δίκιο», πρόσθεσε σχολιάζοντας τις δηλώσεις του Χαμενεΐ. Παράλληλα τόνισε τη στρατιωτική ισχύ των ΗΠΑ, λέγοντας ότι διαθέτουν τα μεγαλύτερα και πιο ισχυρά πλοία στον κόσμο.

Τις τελευταίες ημέρες, ο Τραμπ έχει στείλει αντικρουόμενα μηνύματα για το Ιράν, από τη μία απειλώντας με στρατιωτική δράση και από την άλλη εκφράζοντας την επιθυμία να επιλυθούν οι διαφορές μέσω διαπραγματεύσεων με την Τεχεράνη.

Αλί Χαμενεΐ: Μια αμερικανική επίθεση θα πυροδοτούσε έναν περιφερειακό πόλεμο

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, χαρακτήρισε σήμερα τις πρόσφατες διαδηλώσεις στη χώρα του «πραξικόπημα» και προειδοποίησε κατά ενός «περιφερειακού πολέμου» ενώ βρίσκεται αντιμέτωπος με απειλές στρατιωτικής επέμβασης που επισείει η Ουάσινγκτον μετά την πολυαίμακτη καταστολή του κινήματος διαμαρτυρίας στην Ισλαμική Δημοκρατία.

«Οι Αμερικανοί οφείλουν να ξέρουν ότι αν ξεκινήσουν έναν πόλεμο, αυτή τη φορά θα είναι ένας περιφερειακός πόλεμος», σημείωσε ο Αλί Χαμενεΐ, στις πρώτες δηλώσεις που κάνει από τα μέσα Ιανουαρίου.

Οι ΗΠΑ έχουν αυξήσει την παρουσία πολεμικών τους πλοίων στη Μέση Ανατολή αφού ο πρόεδρος Τραμπ απείλησε επανειλημμένως το Ιράν με το ενδεχόμενο στρατιωτικής επέμβασης αν δεν καταλήξει σε μια συμφωνία για το πυρηνικό του πρόγραμμα ή δεν σταματήσει να σκοτώνει διαδηλωτές.

Ο Τραμπ «λέει ανελλιπώς ότι έφερε πλοία (…) Το ιρανικό έθνος δεν θα φοβηθεί από αυτά τα πράγματα, ο ιρανικός λαός δεν θα ταραχτεί από αυτές τις απειλές», πρόσθεσε ο Χαμενεΐ.

«Δεν είμαστε αυτοί που το εκκινούν και δεν θέλουμε να επιτεθούμε σε καμία χώρα, αλλά το ιρανικό έθνος θα καταφέρει ισχυρό πλήγμα κατά οποιουδήποτε του επιτίθεται και το παρενοχλεί», τόνισε.