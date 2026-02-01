Παναθηναϊκός-Κηφισιά 3-0: Επιστροφή στις νίκες με πρωταγωνιστές Τεττέη και Αντίνο

Σύνοψη από το

  • Ο Παναθηναϊκός νίκησε εύκολα την Κηφισιά με 3-0 στη Λεωφόρο, επιστρέφοντας στις νίκες έπειτα από 4 σερί παιχνίδια χωρίς «τρίποντο». Πρωταγωνιστές της «πράσινης» επικράτησης ήταν οι Ανδρέας Τεττέη και Σαντίνο Αντίνο.
  • Ο Τεττέη άνοιξε το σκορ στο 21’ με εξαιρετική συνεργασία με τον Αντίνο, ενώ οι Σφιντέρσκι και Ταμπόρδα διαμόρφωσαν το τελικό 3-0. Η Κηφισιά ολοκλήρωσε το ματς με δέκα παίκτες λόγω αποβολής του Πετκόφ στο 63’.
  • Στο ντεμπούτο τους με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, οι Σαντίνο Αντίνο και Σωτήρης Κοντούρης έδωσαν τον τόνο. Μετά την αποβολή, οι «πράσινοι» απέκτησαν τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

αθλητισμός

Παναθηναϊκός

Με μεγάλους πρωταγωνιστές τους Ανδρέα Τεττέη και Σαντίνο Αντίνο (η συνεργασία των οποίων στο 21’ άνοιξε το δρόμο προς την «πράσινη» νίκη) ο Παναθηναϊκός νίκησε εύκολα την Κηφισιά με 3-0 στη Λεωφόρο στο πλαίσιο της 19ης αγωνιστικής της Super League κι επέστρεψε στις νίκες έπειτα από 4 σερί παιχνίδια χωρίς «τρίποντο» σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Οι Σφιντέρσκι και Ταμπόρδα τα άλλα δύο γκολ των «πράσινων», με δέκα παίκτες ολοκλήρωσε το ματς η Κηφισιά μετά την αποβολή του Πετκόφ στο 63’ με δεύτερη κίτρινη.

Με αρκετές αλλαγές στη σύνθεσή του και τους Σαντίνο Αντίνο και Σωτήρη Κοντούρη να πραγματοποιούν το ντεμπούτο τους με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, οι «πράσινοι» προσπάθησαν να πάρουν τα ηνία του αγώνα απ’ την εκκίνηση, όμως η Κηφισιά έχασε την πρώτη μεγάλη ευκαιρία, όταν από κόρνερ του Πόμπο, ο Λαφόν δεν έκανε καλή εκτίμηση της πορείας της μπάλας, ο Ποκόρνι έπιασε την κεφαλιά την οποία έδιωξε πάνω στη γραμμή ο Τεττέη.

Στο 21’ ο Παναθηναϊκός πήρε «κεφάλι» στο σκορ, χάρις σε μία εξαιρετική συνεργασία των Τεττέη και Αντίνο. Ο διεθνής φορ έκανε μία πολύ ωραία κίνηση αποφεύγοντας τρεις αντιπάλους, «έσπασε» την μπάλα προς τον Αντίνο, ο οποίος τον ξαναβρήκε με μπαλιά ανάμεσα σε δύο αμυντικούς κι ο Τεττέη με ωραίο χαμηλό πλασέ έκανε το 1-0, χωρίς να πανηγυρίσει το γκολ απέναντι στην πρώην ομάδα του.

Στο 32’ ο Καλάμπρια έβγαλε τη σέντρα από τα δεξιά, με τον Τεττέη να επιχειρεί ανάποδο-ψαλίδι, όμως η μπάλα πέρασε άουτ, ενώ στο 44’ η Κηφισιά είχε άλλη μία καλή στιγμή με το πλασέ του Πόμπο που πέρασε λίγο άουτ.

Η Κηφισιά συνέχισε να απειλεί την άμυνα του Παναθηναϊκού, έχοντας δύο πολύ καλές ευκαιρίες με τον Πόμπο στο 54’ (έπεσε στα πόδια του και μπλόκαρε ο Λαφόν) και στο 58’ (σουτ που απέκρουσε εντυπωσιακά ο Ιβοριανός γκολκίπερ).

Στο 59’ από ωραία συνεργασία των Κοντούρη και Ζαρουρί και σουτ του πρώτου, ο Ραμίρεζ έκανε εξαιρετική επέμβαση και μπλόκαρε στη γωνία του.

Μετά την αποβολή του Πετκόφ στο 63’ ο Παναθηναϊκός είχε πια τον απόλυτο έλεγχο στον αγώνα. Κι αφού έχασε μία τρομερή ευκαιρία με το σουτ του Μπακασέτα στο 77’ που πέρασε πάνω απ’ τα δοκάρια, βρήκε άλλα δύο γκολ στο τελευταίο δεκάλεπτο. Στο 80’ η μπαλιά του Καλάμπρια προς τον Σφιντέρσκι, έφερε το εξαιρετικό πλασέ του Πολωνού για το «πράσινο» 2-0, το οποίο επικυρώθηκε απ’ το VAR μετά από σχετικό έλεγχο.

Στο 84’ ο Ταμπόρδα λίγο μετά την είσοδό του στον αγώνα, σκόραρε ξανά με κοντινό πλασέ σε φάση διαρκείας, μέσα σε έξαλλους πανηγυρισμούς απ’ τον κόσμο των «πράσινων» που επιβράβευσε τον Αργεντινό για το δεύτερο τέρμα του μέσα σε τρεις μέρες.

Διαιτητής: Ιωάννης Παπαδόπουλος (Μακεδονίας)

Κίτρινες: 55’ Αντίνο, 79΄Ίνγκασον – 27’ Σόουζα, 35’ Πετκόφ, 51’ Μαϊντάνα, 75’ Ραμίρεζ
Αποβολές: 63’ Πετκόφ (2η κίτρινη)

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ράφα Μπενίτεθ): Λαφόν, Καλάμπρια, Γεντβάι, Ίνγκασον, Κυριακόπουλος, Σιώπης (67’ λ.τρ. Μπακασέτας), Κοντούρης (80’ Τσέριν), Παντελίδης (58’ Ζαρουρί), Ρενάτο Σάντσες, Αντίνο (80’ Ταμπόρδα), Τεττέη (79’ Σφιντέρσκι).
ΚΗΦΙΣΙΑ (Σεμπαστιάν Λέτο): Ραμίρεζ, Σιμόν, Σόουζα, Ποκόρνι (11’ λ.τρ. Πετκόφ), Μαϊντάνα (61’ Κονατέ), Εμπό, Ρουμπέν Πέρεθ (46’ Αντόνισε), Πόμπο, Ζέρσον, Χριστόπουλος (46’ Αμανί), Μίγιτς (56’ Θεοδωρίδης).

Πηγή: AΠΕ-ΜΠΕ

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Γελάτε, κλαίτε ή ανοίγει η μύτη σας μετά τον οργασμό – Πού οφείλεται, σύμφωνα με μελέτη;

Πώς να ξεφορτωθείτε τις σακούλες κάτω από τα μάτια – Tips που δουλεύουν

Επίδομα παιδιού 2026: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα για τις νέες αιτήσεις-Τι πρέπει να γνωρίζετε

Ομόλογα: Γιατί τα μεγάλα ελλείμματα ΗΠΑ και Ιαπωνίας πιέζουν ανοδικά τις αποδόσεις – Πώς επηρεάζονται δολάριο και γιεν

Σπαζοκεφαλιά: Βρες πόσα 9 υπάρχουν στην εικόνα σε 8 δευτερόλεπτα

Τεστ IQ: Μπορείς να εντοπίσεις τον αριθμό 999 ανάμεσα στα 99Q σε 15 δευτερόλεπτα;
περισσότερα
20:26 , Κυριακή 01 Φεβρουαρίου 2026

Συγκλονιστικές στιγμές στο ΠΑΟΚ – Πανσερραϊκός: Δάκρυα και εκατοντάδες στεφάνια – Δόνησε την Τούμπα το «αδέλφια ζείτε, εσείς μας οδηγείτε»

Δάκρυα, συνθήματα και κλίμα συναισθηματικής φόρτισης στην Τούμπα. Οι φίλοι του ΠΑΟΚ τίμησαν τη...
19:35 , Κυριακή 01 Φεβρουαρίου 2026

Ξέσπασμα Γιαννακόπουλου μετά την ήττα του Παναθηναϊκού: Να παραιτηθείτε όλοι σας, είστε ξεφτιλισμένοι

Ξέσπασε κατά προπονητών και παικτών του Παναθηναϊκού μετά την ήττα-σοκ από τον Άρη, ο ιδιοκτήτ...
19:17 , Κυριακή 01 Φεβρουαρίου 2026

Ο Άρης τιμώρησε τον αδιόρθωτο Παναθηναϊκό με 102 – 95 – Οι πράσινοι χάνουν τη μάχη για το πλεονέκτημα έδρας ΒΙΝΤΕΟ

Ο Άρης πανηγύρισε μία σπουδαία εντός έδρας νίκη με 102-95 επί του Παναθηναϊκού, στην παράταση ...
18:46 , Κυριακή 01 Φεβρουαρίου 2026

Επτά περιστέρια προσγειώθηκαν στην Τούμπα – Ένα απροσδόκητο περιστατικό λίγο πριν από το ΠΑΟΚ – Πανσερραϊκός

Δεν πίστευαν στα μάτια τους όσοι λίγοι βρέθηκαν στο γήπεδο της Τούμπας το απόγευμα της Κυριακή...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα