Μεντβέντεφ: Η Μόσχα δεν επιθυμεί μια παγκόσμια σύρραξη – Οι ισχυρισμοί περί κινεζικής ή ρωσικής απειλής στη Γροιλανδία είναι ιστορίες τρόμου

  • Ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ δήλωσε ότι ο κόσμος γίνεται πολύ επικίνδυνος, αλλά η Ρωσία δεν θέλει να συρθεί σε μια παγκόσμια σύρραξη, αν και αυτό «δεν μπορεί να αποκλειστεί».
  • Ο αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας χαρακτήρισε τους δυτικούς ισχυρισμούς περί ρωσικής ή κινεζικής απειλής στη Γροιλανδία ως ψευδείς «ιστορίες τρόμου».
  • Ο Μεντβέντεφ σχολίασε ότι η αμερικανική «αρπαγή» του Νικολάς Μαδούρο γκρέμισε τις διεθνείς σχέσεις και θα μπορούσε να θεωρηθεί αιτία πολέμου.
Φωτογραφία: Reuters

Ο κόσμος γίνεται πολύ επικίνδυνος, αλλά η Ρωσία δεν θέλει να συρθεί σε μια παγκόσμια σύρραξη, δήλωσε ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ, ο αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας.

Η ρωσική εισβολή το 2022 στην Ουκρανία προκάλεσε τη μεγαλύτερη αντιπαράθεση ανάμεσα στη Δύση και στη Μόσχα μετά τον Ψυχρό Πόλεμο, παρότι οι απεσταλμένοι του προέδρου Τραμπ προσπαθούν να διαπραγματευτούν ένα τέλος στον πόλεμο με τις δύο αντιμαχόμενες πλευρές.

Ο Μεντβέντεφ εξήρε τον Τραμπ και χαρακτήρισε ενθαρρυντικό στοιχείο την επανέναρξη των επαφών με την Ουάσινγκτον, ενώ είπε ότι η Δύση έχει επανειλημμένως αγνοήσει τα ρωσικά συμφέροντα.

«Η κατάσταση είναι πολύ επικίνδυνη. Το όριο ανοχής στον πόνο μειώνεται», δήλωσε στο Reuters, το TASS και τον Ρώσο πολεμικό μπλόγκερ WarGonzo σε συνέντευξή του που παραχώρησε στην κατοικία του έξω από τη Μόσχα.

«Δεν ενδιαφερόμαστε για μια παγκόσμια σύρραξη. Δεν είμαστε τρελοί. Το έχουμε πει εκατό φορές. Ποιος χρειάζεται μια παγκόσμια σύρραξη; Δυστυχώς όμως, μια παγκόσμια σύγκρουση δεν μπορεί να αποκλειστεί», είπε ο ίδιος.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έχει τον τελευταίο λόγο για τη ρωσική πολιτική, παρότι ο Μεντβέντεφ εκπροσωπεί τις σκληροπυρηνικές θέσεις εντός της ρωσικής ελίτ, σύμφωνα με ξένους διπλωμάτες.

Μια γελοιογραφία στον τοίχο του δωματίου όπου δόθηκε η συνέντευξη δείχνει τον Μεντβέντεφ, έναν πρώην δικηγόρο που κατάγεται από τη γενέτειρα του Πούτιν, την Αγία Πετρούπολη, να σημαδεύει με οπλοπολυβόλο Ευρωπαίους ηγέτες.

Αναφορικά με τους δυτικούς ισχυρισμούς περί ρωσικής ή κινεζικής απειλής απέναντι στη Γροιλανδία, ο Μεντβέντεφ σχολίασε ότι πρόκειται για ψευδείς «ιστορίες τρόμου» που έχουν κατασκευαστεί από δυτικούς ηγέτες για να δικαιολογήσουν την ίδια τη συμπεριφορά τους.

Οι Πούτιν και Τραμπ έχουν αμφότεροι αναφερθεί στους κινδύνους κλιμάκωσης στην Ουκρανία παρότι Ευρωπαίοι διπλωμάτες λένε ότι η Μόσχα έχει επιδέξια παίξει το χαρτί της κλιμάκωσης για να αποτρέψει τους συμμάχους της Ουκρανίας από το να εμπλακούν έντονα στον πόλεμο.

«Λένε ‘Σε καμία περίπτωση-αυτοί οι Ρώσοι τα σκαρφίζονται όλα-‘ διαδίδουν ιστορίες τρόμου και δεν θα κάνουν ποτέ τίποτα», δήλωσε ο Μεντβέντεφ προσθέτοντας ότι αυτό που το Κρεμλίνο χαρακτηρίζει «Ειδική Στρατιωτική Επιχείρηση» στην Ουκρανία δείχνει ότι η Ρωσία θα υπερασπιστεί τα συμφέροντά της.

Ερωτηθείς για τις παγκόσμιες εξελίξεις τον Ιανουάριο, στη Βενεζουέλα, σχετικά με τη Γροιλανδία και αλλού, ο Μεντβέντεφ απάντησε ότι ήταν απλώς «υπερβολικές».

Η αμερικανική «αρπαγή» του ανατραπέντος προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, σχολίασε ο Μεντβέντεφ, γκρέμισε τις διεθνείς σχέσεις και θα μπορούσε να θεωρηθεί από το Καράκας αιτία πολέμου.

«Αυτό που συνέβη στον πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο είναι προφανώς μια παραβίαση κάθε κανόνα του διεθνούς δικαίου. Διαλύει ολόκληρο το σύστημα των διεθνών σχέσεων», κατέληξε ο Μεντβέντεφ λέγοντας ότι αν μια ξένη δύναμη «άρπαζε» τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, τότε οι ΗΠΑ θα το θεωρούσαν αυτό αιτία πολέμου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

