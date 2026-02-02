«Το τσάμπα πέθανε» δήλωσε βουλεύτρια της ΝΔ για το κόστος στέγης των εκπαιδευτικών – Σφοδρές αντιδράσεις από την Αντιπολίτευση – Δείτε το βίντεο

Σύνοψη από το

  • Σφοδρές αντιδράσεις προκάλεσαν οι δηλώσεις της βουλεύτριας Αχαΐας της ΝΔ, Χριστίνας Αλεξοπούλου, ότι «ο τσάμπας πέθανε» σχετικά με το δυσβάσταχτο κόστος στέγασης που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί στα νησιά.
  • Η κ. Αλεξοπούλου απάντησε με αυτό τον τρόπο σε ερώτηση για το πώς μπορεί να επιβιώσει ένας εκπαιδευτικός με μισθό 800 ευρώ, ενώ δεν αναδιπλώθηκε, επιτιθέμενη μάλιστα στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.
  • ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά καταδίκασαν τις δηλώσεις, κάνοντας λόγο για «κυνισμό και αδυναμία κατανόησης της πραγματικότητας» και χαρακτηρίζοντας τους ανθρώπους της ΝΔ «κυνικούς, προκλητικούς και επικίνδυνους».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

πολιτική

Σφοδρές αντιδράσεις από την Αντιπολίτευση έχουν προκαλέσει οι κυνικές δηλώσεις της βουλεύτριας Αχαΐας της Νέας Δημοκρατίας, Χριστίνας Αλεξοπούλου, περί «τσαμπατζήδων» σχετικά με το δυσβάσταχτο κόστος στέγασης που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί που καλούνται να διδάξουν στα νησιά της χώρας. «Οι τσαμπατζήδες της ΝΔ που μας κυβερνούν χρωστούν στις τράπεζες πάνω από μισό δισεκατομμύριο ευρώ, πάνω από 500 εκατομμύρια ευρώ», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ σε ανακοίνωση του.

Μαρία Καρυστιανού για τα 30 χρόνια από τα Ίμια: «Ύστατη, ντροπιαστική 'τεμενάδα'» η επικείμενη συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν

Μιλώντας στο MEGA NEWS και απαντώντας σε ερώτηση του δημοσιογράφου Τάκη Χατζή για το πώς μπορεί να επιβιώσει ένας εκπαιδευτικός με μισθό 800 ευρώ τον μήνα, όταν καλείται να πληρώνει εξωφρενικά ενοίκια, παρά την επιστροφή δύο μισθωμάτων που θεσμοθέτησε η κυβέρνηση, η κ. Αλεξοπούλου επέλεξε έναν κυνικό και προκλητικό τόνο.

«Ο τσάμπας πέθανε, όλοι θέλαμε το τσάμπα, αλλά ποιος θα το πληρώσει;» τόνισε χαρακτηριστικά, προκαλώντας την αντίδραση των παρευρισκομένων.

Κακοκαιρία-Θράκη: Κλειστά σχολεία τη Δευτέρα σε Νευροκόπι και περιοχές της Ξάνθης και του Σουφλίου

Δείτε το βίντεο:

Ο παρουσιαστής Τάκης Χατζής δεν έκρυψε την έκπληξή του, κάνοντας τον… σταυρό του μπροστά στους ισχυρισμούς της βουλεύτριας του κυβερνώντος κόμματος. Ωστόσο, η κ. Αλεξοπούλου όχι μόνο δεν αναδιπλώθηκε, αλλά συνέχισε στον ίδιο προκλητικό τόνο, επιτιθέμενη στον… ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ.

«Εσείς τι υπονοείτε ότι θα μπορούσε (σ.σ. η κυβέρνηση) να δώσει πέντε ενοίκια πίσω για να πάρει ζακετούλα που λέγατε πριν; Αυτό με τις ζακέτες παλιά και τα παιδάκια που λιποθυμούσανε μας έστειλε στο ΣΥΡΙΖΑ που μας έκλεισε τις τράπεζες. Αυτή η ρητορική», είπε.

Κολομβία: Πνίγηκε σε ναυάγιο ο υπαρχηγός του μεγαλύτερου καρτέλ ναρκωτικών γνωστός κι ως «Γκονσαλίτο»

ΣΥΡΙΖΑ: Κυνισμός και αδυναμία κατανόησης της πραγματικότητας

«Το δημοσιογραφικό ερώτημα από τον κ. Χατζή προς την κ. Αλεξοπούλου, βουλεύτρια της ΝΔ στην Αχαΐα είναι σαφές: Και δύο νοίκια να καταβάλλονται σε έναν εκπαιδευτικό από το κράτος, αν πληρώνει 400 ευρώ το μήνα για νοίκι, ενώ αμείβεται με 800 ευρώ το μήνα, πώς θα ‘βγει’ αυτός ο άνθρωπος. Κι απάντησε η κ. Αλεξοπούλου: ‘Το τσάμπα πέθανε’;», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ σε ανακοίνωσή του, καταδικάζοντας τις δηλώσεις τις βουλεύτριας της ΝΔ.

Ακολούθως προσθέτει πως «κυνισμός και αδυναμία κατανόησης της πραγματικότητας. Έτσι εννοεί η ΝΔ τη στήριξη του λαού και ειδικά των πιο αδύναμων».

Τέλος, ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ επισημαίνει πως «όσο για το ‘το τσάμπα πέθανε», δεν είναι ακριβώς έτσι. Οι τσαμπατζήδες της ΝΔ που μας κυβερνούν χρωστούν στις τράπεζες πάνω από μισό δισεκατομμύριο ευρώ, πάνω από 500 εκατομμύρια ευρώ!».

Νέα Αριστερά: Eίναι κυνικοί, προκλητικοί και επικίνδυνοι για την τεράστια πλειοψηφία της κοινωνίας

Από την πλευρά της η Νέα Αριστερά, μέσω του βουλευτή Α’ Αθηνών Νάσου Ηλιόπουλου, τονίζει πως «το γεγονός ότι την εβδομάδα που θρηνούμε 5 νεκρές εργάτριες στο εργατικό δυστύχημα στη Βιολάντα, στέλεχος της ΝΔ σκέφτηκε ότι έχει τη δυνατότητα να κάνει λογοπαίγνιο με τη λέξη «πέθανε», δείχνει τον κυνισμό της ΝΔ και των ανθρώπων της».

Όσα ανέφερε ο Νάσος Ηλιόπουλος:

«»Το τζάμπα πέθανε»

Αυτή τη φράση βρήκε η Αλεξόπουλου της ΝΔ για να απαντήσει σε ερώτηση για το κόστος ζωής και ειδικά για το στεγαστικό.

Κάποιες παρατηρήσεις:

– Το γεγονός ότι την εβδομάδα που θρηνούμε 5 νεκρές εργάτριες στο εργατικό δυστύχημα στην Βιολάντα, στέλεχος της ΝΔ σκέφτηκε ότι έχει τη δυνατότητα να κάνει λογοπαίγνιο με τη λέξη «πέθανε», δείχνει τον κυνισμό της ΝΔ και των ανθρώπων της.

– Αυτή την εβδομάδα είδαμε ξανά ότι η λογική του «τζάμπα» από την εργοδοσία, η λογική «δεν πληρώνουμε για μέτρα ασφαλείας» που έχει η εργοδοσία σκοτώνει. Όπως σκοτώνει η αδιαφορία της κυβέρνησης για την τήρηση των μέτρων ασφάλειας.

– Στη χώρα που καταγραφεί αρνητικά ρεκόρ ως προς τη στεγαστική κρίση, την ίδια στιγμή που το real estate καταγραφεί ρεκόρ υπερκερδών, αποτελεί ξανά πρόκληση προς την κοινωνία.

Οι άνθρωποι είναι κυνικοί, προκλητικοί και επικίνδυνοι για την τεράστια πλειοψηφία της κοινωνίας».

00:25 , Δευτέρα 02 Φεβρουαρίου 2026

