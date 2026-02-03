Γεωργιάδης για καθηκοντολόγιο μαιών – μαιευτών: Δεν πρόκειται να αλλάξει

  • Δήλωση έκανε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, αναφορικά με τα δημοσιεύματα για το υπό έγκριση Καθηκοντολόγιο των Μαιών – Μαιευτών.
  • Ο υπουργός δήλωσε ότι «τίποτα δεν πρόκειται να αλλάξει» σχετικά με το καθηκοντολόγιο των Μαιών, προσθέτοντας ότι η ανησυχία δημιουργείται κακώς. Διευκρίνισε πως η πρόταση επιτροπής του Υπουργείου Υγείας δεν έχει γίνει δεκτή.
  • Η δήλωση του υπουργού έρχεται λίγες μέρες μετά την έντονη αντίδραση των Συλλόγων Επιστημόνων Μαιών της χώρας. Οι σύλλογοι ζητούν την απόσυρση του προσχεδίου και διάλογο, κάνοντας λόγο για απόπειρα περιορισμού του ρόλου της Μαίας.
Enikos Newsroom

Υγεία

«Ως προς την ανησυχία που έχει δημιουργηθεί για το καθηκοντολόγιο των Μαιών – Μαιευτών, δηλώνω ότι τίποτα δεν πρόκειται να αλλάξει και κακώς δημιουργείται αυτή η ανησυχία. Το ζητούμενο προέκυψε από την πρόταση μιας επιτροπής του Υπουργείου Υγείας, πρόταση που δεν έχω κάνει δεκτή» αναφέρει ο υπουργός.

Η δήλωση έρχεται λίγες μέρες μετά την έντονη αντίδραση των Συλλόγων Επιστημόνων Μαιών της χώρας, οι οποίοι ζητούν την απόσυρση του προσχεδίου και διάλογο με τους εκπροσώπους του κλάδου, κάνοντας λόγο για απόπειρα περιορισμού του ρόλου της Μαίας.

