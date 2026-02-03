Γεωργιάδης στον Realfm 97,8 για Κωνσταντοπούλου: Θα καταθέσω μήνυση – Μου καταλόγισε δόλο ότι θέλω να συγκαλύψω το εργατικό δυστύχημα στη Βιολάντα

«Θα καταθέσω μήνυση στην κυρία Κωνσταντοπούλου για αυτά που είπε περί δόλου στη “Βιολάντα”» ανέφερε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας στον Realfm 97,8, και την εκπομπή των Ιωσήφ Καλαμαράκη και Αμαλίας Κάτζου.

Σχετικά με την επίθεση που εξαπέλυσε σε βάρος του η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, αποκαλώντας τον «κότα», ο υπουργός Υγείας σημείωσε: «Είπα εγώ ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου έχει τσακωθεί στη Βουλή με όλους. Είπα αλήθεια ή ψέματα; Πριν από μία εβδομάδα τσακώθηκε με τον Βιλιάρδο. Πριν από 20 ημέρες τσακώθηκε με την Γεροβασίλη. Έχει τσακωθεί με την Κανέλλη, τον Καιρίδη, τον Λαμπρούλη, τον Κυριαζίδη, κ.ο.κ. Υπάρχει άτομο στη Βουλή που να έχει τσακωθεί με περισσότερο κόσμο;».

«Όλα τα βίντεο και τα πρακτικά της Βουλής αποδεικνύουν το αληθές αυτού που είπα» τόνισε.

Και συνέχισε: «Είπα ακόμη ότι πήγε 10 λεπτά πριν λήξει το τρίμηνο για να μην μπορώ να της κάνω αντιμήνυση. Είναι αληθές ή ψευδές; Η κυρία Κωνσταντοπούλου απάντησε ότι είχα εγώ 3 μήνες να της κάνω μήνυση. Πράγματι, εγώ επέλεξα να μην βρίσκομαι με την κυρία Κωνσταντοπούλου στα δικαστήρια, επειδή την αναγνωρίζω ως πολιτικό μου αντίπαλο και θεωρώ ότι η πρώτη επιλογή των πολιτικών αντιπάλων δεν είναι τα δικαστήρια. Ειδικά για πράγματα που λέγονται εντός Κοινοβουλίου. Ακόμα και όταν είπε ότι είμαι παιδοβιαστής, της έστειλα ένα εξώδικο, ανακάλεσε στη Βουλή και δεν προχώρησα σε μήνυση».

«Το ότι είμαι ευγενής και την αναγνωρίζω ως πολιτικό μου αντίπαλο, με κάνει κότα;» ρώτησε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

«Όταν αρχίζει και χτίζει ένα αφήγημα περί δόλου πάνω σε νεκρούς πάει πάρα πολύ»

«Η κυρία Κωνσταντοπούλου έκανε και κάτι πολύ χειρότερο. Μου καταλόγισε δόλο ότι εγώ και η κυβέρνηση θέλουμε να συγκαλύψουμε το εργατικό δυστύχημα στη Βιολάντα. Αυτό είναι σοβαρό. Διότι πάει να χτίσει πάλι πάνω σε πτώματα, μία καινούρια ιστορία τοξικής πολιτικής εκμετάλλευσης, όπως με τα Τέμπη. Αυτή την φορά δεν θα την αφήσω. Για αυτό θα της καταθέσω μήνυση, διότι εγώ δεν είχα καμία ελεγκτική αρμοδιότητα στη Βιολάντα, δεν είχα καμία εμπλοκή ούτε για να κάνω συγκάλυψη ούτε για να μην κάνω συγκάλυψη. Το μόνο που είπα ήταν ότι είχα επισκεφτεί το εργοστάσιο αυτό και φαινόταν πάρα πολύ ωραίο. Το ότι φαινόταν ωραίο δεν σημαίνει ότι δεν έχουν κάνει πλημμέλημα ο μηχανικός και ο ιδιοκτήτης, και έχουν ποινικές κυρώσεις. Τι σχέση έχει το ένα με τον άλλο;» πρόσθεσε ο υπουργός Υγείας.

«Θα κάνω μήνυση στην κ. Κωνσταντοπούλου για αυτά που είπε περί δόλου στη Βιολάντα. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε στα δικαστήρια. Όταν αρχίζει και χτίζει ένα αφήγημα περί δόλου πάνω σε νεκρούς πάει πάρα πολύ. Δεν θα την αφήσω, γιατί την θεωρώ μία απαίσια πολιτική ύπαρξη» συμπλήρωσε.

«Η κ. Κωνσταντοπούλου κορόιδεψε τους Έλληνες ψηφοφόρους με κάτι καρδούλες στις προηγούμενες εκλογές, μπήκε στη Βουλή και έφερε μόνο μίσος, συκοφαντία, λάσπη, τοξικότητα και όλα αυτά που εκπροσωπεί δυστυχώς αυτή η πολιτική αρχηγός» κατέληξε ο Άδωνις Γεωργιάδης.