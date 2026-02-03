Δημήτρης Νατσιός: Η μονιμότητα των δημοσίων αποτελεί κόκκινη γραμμή για εμάς – Η «Νίκη» θα κατέβει αυτόνομα στις εκλογές

Σύνοψη από το

  • Ο πρόεδρος της «Νίκης» Δημήτρης Νατσιός δήλωσε ότι η άρση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων αποτελεί «κόκκινη γραμμή» για το κόμμα του, τονίζοντας ότι η κοινωνική και οικονομική ανασφάλεια καθιστά επιτακτική την προστασία τους.
  • Η «Νίκη» έχει συστήσει επιτροπή νομικών για την επεξεργασία προτάσεων ενόψει της συνταγματικής αναθεώρησης, ενώ ο Δημήτρης Νατσιός ξεκαθάρισε ότι το κόμμα του είναι κατά των ιδιωτικών πανεπιστημίων.
  • Ο Δημήτρης Νατσιός επιβεβαίωσε ότι η «Νίκη» θα κατέβει αυτόνομα στις επόμενες εκλογές, αποκλείοντας συνεργασία με πολιτικές δυνάμεις που έχουν υπογράψει μνημόνια.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

πολιτική

Δημήτρης Νατσιός: Η μονιμότητα των δημοσίων αποτελεί κόκκινη γραμμή για εμάς – Η «Νίκη» θα κατέβει αυτόνομα στις εκλογές

Τη σαφή θέση ότι η άρση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων αποτελεί κόκκινη γραμμή για το κόμμα του διατύπωσε ο πρόεδρος της «Νίκης» Δημήτρης Νατσιός, μιλώντας στην εκπομπή «Press Talk» του ΕΡΤnews με τον Απόστολο Μαγγηριάδη. Ο επικεφαλής της «Νίκης» αποκάλυψε ότι το κόμμα του έχει ήδη συστήσει επιτροπή νομικών, η οποία επεξεργάζεται τις προτάσεις του ενόψει της συνταγματικής αναθεώρησης.

Ο κ. Νατσιός εξήγησε ότι η «Νίκη» είχε κινηθεί εγκαίρως για να προετοιμάσει τις θέσεις της σχετικά με τα άρθρα του Συντάγματος που ενδέχεται να αλλάξουν. «Εμείς, επειδή φημολογούνταν ότι θα γίνει συνταγματική αναθεώρηση, ήδη είχαμε φτιάξει μια επιτροπή νομικών, η οποία εξέταζε τι συμβαίνει και θα καταθέσει ολοκληρωμένη πρόταση της Νίκης για όλα τα υπό αναθεώρηση άρθρα του Συντάγματος», δήλωσε.

Αναφερόμενος ειδικά στο θέμα της μονιμότητας στο Δημόσιο, ο πρόεδρος της «Νίκης» υπογράμμισε ότι η κοινωνική και οικονομική ανασφάλεια καθιστά επιτακτική την προστασία των δημοσίων υπαλλήλων. «Με την περιρρέουσα αβεβαιότητα που υπάρχει, με τη φτώχεια και όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η ελληνική κοινωνία, ίσως θα πρέπει να κατοχυρωθεί και να ισχυροποιηθεί η μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων, γιατί βλέπουμε τι γίνεται στον κόσμο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στους εκπαιδευτικούς, τους οποίους χαρακτήρισε «αόρατους στυλοβάτες της ελληνικής κοινωνίας». Όπως τόνισε, οι δάσκαλοι και οι καθηγητές είναι από τους πιο χαμηλόμισθους και χρειάζονται αυξήσεις στους μισθούς τους. Παράλληλα, επισήμανε ότι «οι εκπαιδευτικοί αξιολογούνται καθημερινά από τους μαθητές και τους γονείς τους».

Για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, ο Δημήτρης Νατσιός ξεκαθάρισε ότι το κόμμα του είναι κατά, επιμένοντας στη διατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα της ανώτατης εκπαίδευσης. «Τα πανεπιστήμια πρέπει να παραμείνουν δημόσια, ώστε να έχουν πρόσβαση σε αυτά τα παιδιά του λαού», είπε, προσθέτοντας πως στα ακαδημαϊκά ιδρύματα οφείλει να καλλιεργείται εθνική και θρησκευτική συνείδηση.

Σε ό,τι αφορά την αναθεώρηση του άρθρου 86 για την ευθύνη υπουργών, ο πρόεδρος της «Νίκης» άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο στήριξης, εφόσον υπάρξουν, όπως είπε, «ασφαλιστικές δικλίδες» που θα διασφαλίζουν τη δικαιοσύνη.

Ο Δημήτρης Νατσιός επιβεβαίωσε ότι το κόμμα του θα κατέβει αυτόνομα στις επόμενες εκλογές, ξεκαθαρίζοντας πως δεν πρόκειται να συνεργαστεί με πολιτικές δυνάμεις που έχουν υπογράψει μνημόνια. Αναφέρθηκε επίσης στη Μαρία Καρυστιανού, τονίζοντας ότι τη σέβεται απόλυτα και πως δεν ανησυχεί για νέες πολιτικές κινήσεις, όπως αυτή που έχει προαναγγείλει.

Όσον αφορά τις δημοσκοπήσεις, δήλωσε επιφυλακτικός για την αξιοπιστία τους, υπενθυμίζοντας ότι στο παρελθόν η «Νίκη» είχε καταγραφεί σε χαμηλά ποσοστά τα οποία δεν επιβεβαιώθηκαν στις κάλπες. «Οι δικοί μας ψηφοφόροι είναι έξυπνοι και δεν απαντούν, γι’ αυτό και δεν ανιχνεύονται εύκολα», σημείωσε.

Κλείνοντας, ο πρόεδρος της «Νίκης» εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι το κόμμα του θα βρίσκεται στην επόμενη Βουλή, επαναλαμβάνοντας πως «η Νίκη δεν πρόκειται να συνεργαστεί με καμία πολιτική δύναμη που έχει υπογράψει μνημόνια».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

5 πράγματα που κάνουν μαζί τα ευτυχισμένα ζευγάρια

Δύο παιδιά με γρίπη στις ΜΕΘ – Συνεχίζεται η απειλή των εποχικών λοιμώξεων

Επιθεώρηση Εργασίας: Αυξήθηκαν κατά 4% οι έλεγχοι το 2025 – Στα 53,4 εκατ. ευρώ τα πρόστιμα

Τα ξενοδοχεία κατέθεσαν αγωγή κατά της Booking για παράνομες ρήτρες

Ευπάθεια στο moltbook ai αποκαλύπτει email, tokens σύνδεσης και api keys

Αυτός είναι ο ρόλος της μικρής τρύπας στους νυχοκόπτες – «Είμαι ο μόνος που δεν το ήξερε;»»
περισσότερα
00:16 , Τρίτη 03 Φεβρουαρίου 2026

Θανάσης Κοντογεώργης: Η συνταγματική αναθεώρηση υπερβαίνει την κομματική σκοπιμότητα

«Η συνταγματική αναθεώρηση υπερβαίνει την κομματική σκοπιμότητα και μας οδηγεί στον πυρήνα της...
23:15 , Δευτέρα 02 Φεβρουαρίου 2026

Συνταγματική Αναθεώρηση: Οι τέσσερις «πυλώνες» της – Σε τι αντιδρούν τα κόμματα

Ο πρωθυπουργός το πρωί της Δευτέρας στο τηλεοπτικό του μήνυμα προς τους πολίτες, άνοιξε ουσιασ...
22:08 , Δευτέρα 02 Φεβρουαρίου 2026

Μητσοτάκης για τη συνταγματική αναθεώρηση: «Φιλοδοξία μου είναι το 2030 να έχουμε κλείσει όλες τις εκκρεμότητες με το πελατειακό κράτος»

Στην Αναθεώρηση του Συντάγματος, τα διλήμματα των εκλογών, και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις ανα...
21:37 , Δευτέρα 02 Φεβρουαρίου 2026

Μητσοτάκης: «Ο ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν μια χαμένη μάχη – Σωστή η διάταξη για τη συνεπιμέλεια»

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, δήλωσε ότι «ήταν μι...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα