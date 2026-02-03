Δημήτρης Νατσιός: Η μονιμότητα των δημοσίων αποτελεί κόκκινη γραμμή για εμάς – Η «Νίκη» θα κατέβει αυτόνομα στις εκλογές

Τη σαφή θέση ότι η άρση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων αποτελεί κόκκινη γραμμή για το κόμμα του διατύπωσε ο πρόεδρος της «Νίκης» Δημήτρης Νατσιός, μιλώντας στην εκπομπή «Press Talk» του ΕΡΤnews με τον Απόστολο Μαγγηριάδη. Ο επικεφαλής της «Νίκης» αποκάλυψε ότι το κόμμα του έχει ήδη συστήσει επιτροπή νομικών, η οποία επεξεργάζεται τις προτάσεις του ενόψει της συνταγματικής αναθεώρησης.

Ο κ. Νατσιός εξήγησε ότι η «Νίκη» είχε κινηθεί εγκαίρως για να προετοιμάσει τις θέσεις της σχετικά με τα άρθρα του Συντάγματος που ενδέχεται να αλλάξουν. «Εμείς, επειδή φημολογούνταν ότι θα γίνει συνταγματική αναθεώρηση, ήδη είχαμε φτιάξει μια επιτροπή νομικών, η οποία εξέταζε τι συμβαίνει και θα καταθέσει ολοκληρωμένη πρόταση της Νίκης για όλα τα υπό αναθεώρηση άρθρα του Συντάγματος», δήλωσε.

Αναφερόμενος ειδικά στο θέμα της μονιμότητας στο Δημόσιο, ο πρόεδρος της «Νίκης» υπογράμμισε ότι η κοινωνική και οικονομική ανασφάλεια καθιστά επιτακτική την προστασία των δημοσίων υπαλλήλων. «Με την περιρρέουσα αβεβαιότητα που υπάρχει, με τη φτώχεια και όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η ελληνική κοινωνία, ίσως θα πρέπει να κατοχυρωθεί και να ισχυροποιηθεί η μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων, γιατί βλέπουμε τι γίνεται στον κόσμο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στους εκπαιδευτικούς, τους οποίους χαρακτήρισε «αόρατους στυλοβάτες της ελληνικής κοινωνίας». Όπως τόνισε, οι δάσκαλοι και οι καθηγητές είναι από τους πιο χαμηλόμισθους και χρειάζονται αυξήσεις στους μισθούς τους. Παράλληλα, επισήμανε ότι «οι εκπαιδευτικοί αξιολογούνται καθημερινά από τους μαθητές και τους γονείς τους».

Για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, ο Δημήτρης Νατσιός ξεκαθάρισε ότι το κόμμα του είναι κατά, επιμένοντας στη διατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα της ανώτατης εκπαίδευσης. «Τα πανεπιστήμια πρέπει να παραμείνουν δημόσια, ώστε να έχουν πρόσβαση σε αυτά τα παιδιά του λαού», είπε, προσθέτοντας πως στα ακαδημαϊκά ιδρύματα οφείλει να καλλιεργείται εθνική και θρησκευτική συνείδηση.

Σε ό,τι αφορά την αναθεώρηση του άρθρου 86 για την ευθύνη υπουργών, ο πρόεδρος της «Νίκης» άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο στήριξης, εφόσον υπάρξουν, όπως είπε, «ασφαλιστικές δικλίδες» που θα διασφαλίζουν τη δικαιοσύνη.

Ο Δημήτρης Νατσιός επιβεβαίωσε ότι το κόμμα του θα κατέβει αυτόνομα στις επόμενες εκλογές, ξεκαθαρίζοντας πως δεν πρόκειται να συνεργαστεί με πολιτικές δυνάμεις που έχουν υπογράψει μνημόνια. Αναφέρθηκε επίσης στη Μαρία Καρυστιανού, τονίζοντας ότι τη σέβεται απόλυτα και πως δεν ανησυχεί για νέες πολιτικές κινήσεις, όπως αυτή που έχει προαναγγείλει.

Όσον αφορά τις δημοσκοπήσεις, δήλωσε επιφυλακτικός για την αξιοπιστία τους, υπενθυμίζοντας ότι στο παρελθόν η «Νίκη» είχε καταγραφεί σε χαμηλά ποσοστά τα οποία δεν επιβεβαιώθηκαν στις κάλπες. «Οι δικοί μας ψηφοφόροι είναι έξυπνοι και δεν απαντούν, γι’ αυτό και δεν ανιχνεύονται εύκολα», σημείωσε.

Κλείνοντας, ο πρόεδρος της «Νίκης» εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι το κόμμα του θα βρίσκεται στην επόμενη Βουλή, επαναλαμβάνοντας πως «η Νίκη δεν πρόκειται να συνεργαστεί με καμία πολιτική δύναμη που έχει υπογράψει μνημόνια».