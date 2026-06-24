Μαμντάνι: Τρεις σημαντικές νίκες στις προκριματικές εκλογές για το Κογκρέσο στη Νέα Υόρκη

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζόχραν Μαμντάνι, σημείωσε τρεις σημαντικές νίκες στις προκριματικές εκλογές στην προσπάθειά του να αναδιαμορφώσει το Δημοκρατικό Κόμμα σε μια δημοκρατική σοσιαλιστική δύναμη την Τρίτη.

Ο Μπραντ Λάντερ, τον οποίο υποστήριξε ο Μαμντάνι, νίκησε τον Βουλευτή Νταν Γκόλντμαν, ο οποίος διεκδικούσε δύο θητείες, ενώ η βουλευτής Κλερ Βαλντέζ νίκησε τον πρόεδρο του δήμου του Μπρούκλιν, Αντόνιο Ρεϊνόσο, για μια κενή έδρα στο Κογκρέσο και η ακτιβίστρια Νταριαλίζα Άβιλα Σεβαλιέ νίκησε οριακά τον Βουλευτή Αντριάνο Εσπαϊλάτ, πρόεδρο της Ισπανοαμερικανικής Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Κογκρέσου.

Συνολικά, αυτά αποτελούν μεγάλες νίκες για τον 34χρονο δήμαρχο, ο οποίος σόκαρε τον πολιτικό κόσμο με τις εκλογές του 2025 και τώρα εδραιώνει την πολιτική του δύναμη. Τα αποτελέσματα στη Νέα Υόρκη έρχονται αμέσως μετά τη νίκη των δημοκρατικών σοσιαλιστών υποψηφίων δημάρχων στις προκριματικές εκλογές στην Ουάσινγκτον και την πρόκρισή τους στον επαναληπτικό γύρο στο Λος Άντζελες.

Οι προσπάθειες του Μαμντάνι να διευρύνει τη βάση των δημοκρατικών σοσιαλιστών στις ΗΠΑ έρχονται σε συνέχεια μιας δεκαετούς προσπάθειας που ωθήθηκε από την εκπληκτικά δημοφιλή προεδρική εκστρατεία του γερουσιαστή Μπέρνι Σάντερς το 2016 και τις προσπάθειές του να καλλιεργήσει μια νέα γενιά δημοκρατικών σοσιαλιστών ηγετών.

Ωστόσο, ορισμένοι αναλυτές και πρώην αξιωματούχοι λένε ότι αυτό αποτελεί επίσης απάντηση στην οργή των προοδευτικών Δημοκρατικών ψηφοφόρων για την ατζέντα και το στυλ διακυβέρνησης του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, καθώς και για την υποστήριξη της κυβέρνησης Μπάιντεν στον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα μετά από μια επίθεση υπό την ηγεσία της Χαμάς. Η απάντηση του Ισραήλ είχε ως αποτέλεσμα περισσότερους από 73.000 θανάτους Παλαιστινίων.

«Η ενέργεια στην άκρα δεξιά πυροδοτεί ενέργεια στην άκρα αριστερά. Η πολιτική είναι αντιδραστική», δήλωσε ο Steve Israel, πρώην μέλος της Βουλής των ΗΠΑ από τη Νέα Υόρκη, ο οποίος στα τέλη της καριέρας του στο Κογκρέσο διηύθυνε μια επιχείρηση για την εκλογή περισσότερων Δημοκρατικών.

Οι εντάσεις στο δημοκρατικό κόμμα

Για μήνες μετά τη νίκη του Μαμντάνι στις προκριματικές εκλογές του 2025, ο ηγέτης των Δημοκρατικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων, Χακίμ Τζέφρις, δέχτηκε επικρίσεις από δημοσιογράφους που τον ρωτούσαν αν θα υποστήριζε τον συμπατριώτη του από τη Νέα Υόρκη. Ο Τζέφρις το έκανε, αλλά κράτησε τους πάντες σε αναμονή μέχρι μόλις 11 ημέρες πριν από τις γενικές εκλογές.

Εν τω μεταξύ, ο ηγέτης των Δημοκρατικών στη Γερουσία, Τσακ Σούμερ, από τη Νέα Υόρκη, παρέμεινε σιωπηλός για τον Μαμντάνι καθ’ όλη τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας. Το πρόβλημα είναι ότι ο Τζέφρις είναι σε θέση να αναδειχθεί πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ και επομένως δεύτερος στη σειρά για την προεδρία, εάν οι Δημοκρατικοί κερδίσουν τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου.

Ο δρόμος προς τη νίκη δεν περνάει μέσα από «μπλε», σταθερά Δημοκρατικές εκλογικές περιφέρειες του Κογκρέσου. Αντίθετα, είναι οι «μωβ» αμφιλεγόμενες εκλογικές περιφέρειες όπου οι Δημοκρατικοί πρέπει να νικήσουν τους Ρεπουμπλικάνους.

Παρ ‘όλα αυτά, η ήττα του Δημοκρατικού Βουλευτή για πέντε θητείες, Αντριάνο Εσπαϊγιάτ, από την υποστηριζόμενη από τον Μαμντάνι δημοκρατική σοσιαλίστρια Νταριαλίζα Άβιλα Σεβαλιέ έχει εθνικές επιπτώσεις που θα μπορούσαν να περιπλέξουν το έργο του Τζέφρις.

«Αν ένα μέλος του DSA μπορούσε να εκθρονίσει τον πρόεδρο της Ισπανόφωνης Ομάδας του Κογκρέσου, αυτό θα μπορούσε να έχει σημασία», δήλωσε ο Ματ Μπένετ, συνιδρυτής της Third Way, μιας κεντρώας Δημοκρατικής συμβουλευτικής εταιρείας.