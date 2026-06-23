Χανιά: Στα δικαστήρια ο καθ’ ομολογίαν δολοφόνος της Σταυρούλας Λεβεντάκη – «Με σκυμμένο το κεφάλι έπρεπε να είσαι» – ΒΙΝΤΕΟ

Στα δικαστήρια Χανίων, υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, μεταφέρθηκε το πρωί της Τρίτης (23/6), ο καθ’ ομολογίαν δολοφόνος της Σταυρούλας Λεβεντάκη.

Ο 43χρονος Σκοπιανός ενοικιαστής του σπιτιού της άτυχης γυναίκας, πέρασε το κατώφλι της Εισαγγελίας Χανίων στις 10 το πρωί, συνοδεία ανδρών της ΟΠΚΕ.

Έξω από τα δικαστήρια βρίσκεται ο αδελφός της 45χρονης Σταυρούλας, ενώ μία φίλη τους τον αποδοκίμασε, λέγοντας: «Βρωμιάρη, δολοφόνε, με σκυμμένο το κεφάλι έπρεπε να είσαι», σύμφωνα με το zarpanews.gr.

Ο 43χρονος αναμένεται να απολογηθεί σήμερα ενώπιον της ανακρίτριας για υπόθεση σχετική με παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών.

Υπενθυμίζεται ότι συνελήφθη το βράδυ της περασμένης Παρασκευής για κατοχή δενδρυλλίων κάνναβης, τα οποία βρέθηκαν σε χώρο που φέρεται να διατηρούσε μαζί με άλλο άτομο.

Στο μεταξύ, εντός της ημέρας αναμένεται ο Εισαγγελέας να του ασκήσει δίωξη για την δολοφονία της Σταυρούλας Λεβεντάκη. Ο 43χρονος, ο οποίος βρισκόταν εξαρχής στο «κάδρο» των ερευνών, τελικά «έσπασε» την Κυριακή και ομολόγησε το φρικτό έγκλημα, υποδεικνύοντας στις αρχές το σημείο όπου είχε θάψει τη σορό της άτυχης γυναίκας.

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«Ο έξυπνος παραδέχεται ο χαζός επιμένει» – Τι λέει ο αδελφός της Σταυρούλας

Έξω από τα δικαστήρια Χανίων βρίσκεται και ο αδελφός της Σταυρούλας Λεβεντάκη, Γιάννης.

Μίλησε για την άσχημη κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο ίδιος και οι γονείς τους, μετά την αποκάλυψη της δολοφονίας της αδελφής του. Γνωστοποίησε, δε, ότι η κηδεία της Σταυρούλας θα γίνει αύριο στις 11 το πρωί στο Βαρύπετρο.

«Δυστυχώς είμαι σε μια άσχημη θέση. Ούτε ήθελα να τον ξαναδώ. Ούτε εκείνον, ούτε το δεύτερο τέρας που είναι η γυναίκα του. Εύχομαι να πάθει ό,τι χειρότερο μπορεί να πάθει. Σήμερα θα καταθέσω μήνυση και στη γυναίκα του γιατί δεν είναι καθόλου πρέπον να βγαίνει να λέει πράγματα για κάποιον που δεν ζει και να τον προσβάλει έτσι. Την θεωρώ χειρότερο τέρας και από αυτόν, με τη δήλωση που βγήκε και έκανε. Αύριο το πρωί είναι η κηδεία της αδελφής μου. Οι γονείς μου δεν είναι σε καλή κατάσταση».

Αναφερόμενος στην προσπάθεια του 43χρονου και της συζύγου του να αποπροσανατολίσουν τις αρχές, ο αδελφός της Σταυρούλας τόνισε πως «ο έξυπνος παραδέχεται ο χαζός επιμένει», σύμφωνα με το flashnews.gr.

Το θρίλερ της εξαφάνισης και η αποκάλυψη της δολοφονίας

Η Σταυρούλα Λεβεντάκη είχε εξαφανιστεί από τις 30 Μαΐου από την περιοχή της Αγυιάς Χανίων, με τις έρευνες των αστυνομικών να στρέφονται σταδιακά στον 43χρονο, καθώς ήταν το τελευταίο πρόσωπο που την είδε ζωντανή.

Τα στοιχεία που είχαν συλλεχθεί τις προηγούμενες ημέρες, μεταξύ των οποίων ίχνη αίματος -που τελικά αποδείχτηκε ότι ανήκαν στην 45χρονη- ενίσχυσαν τις υποψίες των Αρχών ότι πίσω από την εξαφάνιση υπήρχε εγκληματική ενέργεια.

Ο 43χρονος ενοικιαστής της άτυχης γυναίκας φέρεται να ομολόγησε ότι αρχικά την χτύπησε με ένα μπουκάλι στο κεφάλι, μετά επειδή η γυναίκα καλούσε σε βοήθεια, της έκλεισε το στόμα με μονωτική ταινία και την χτύπησε με μαχαίρι στο στήθος θεωρώντας ότι έτσι θα πεθάνει. Όμως διαπιστώνοντας ότι είναι ζωντανή στην συνέχεια την ξαναχτύπησε στο κεφάλι με ένα ξύλο.

Μαρτυρικός ο θάνατος της Σταυρούλας

Τα χτυπήματα στο κεφάλι της 45χρονης Σταυρούλας, που παραδέχθηκε και ο 43χρονος νοικάρης, ήταν και εκείνα που επέφεραν τον θάνατό της.

Η αιτία θανάτου προέκυψε μετά την διενέργεια της νεκροψίας – νεκροτομής από τον Ιατροδικαστή Σταμάτη Μπελιβάνη στη σορό της Σταυρούλας Λεβεντάκη.

Όπως είπε ο ιατροδικαστής στο Flashnews.gr, ο θάνατος της 45χρονης Χανιώτισσας επήλθε από τις βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις που προκλήθηκαν από τα απανωτά χτυπήματα του καθ’ ομολογίαν δράστη.

Σε ό,τι αφορά στα χτυπήματα με μαχαίρι, που επίσης ομολόγησε ο δράστης, ο κ. Μπελιβάνης ανέφερε ότι οι μαχαιριές ήταν επιφανειακές και δεν εισχώρησαν στον θώρακα της άτυχης γυναίκας.