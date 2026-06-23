Καιρός: Μελτέμια και μπόρες σήμερα, προειδοποιεί ο Μαρουσάκης – «Έρχεται» 48ωρο αστάθειας με καταιγίδες, κεραυνούς και χαλάζι

Τα μελτέμια, που θα επιμείνουν στο Αιγαίο, αλλά και η αστάθεια τις απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, θα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού σήμερα, σύμφωνα με την πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη. Το διήμερο Τετάρτη και Πέμπτη, η αστάθεια θα είναι πιο «οργανωμένη», όπως ανέφερε ο μετεωρολόγος του ΟΡΕΝ.

Σήμερα αργά το απόγευμα αναμένεται να αναπτυχθούν νεφώσεις στο εσωτερικό της ηπειρωτικής χώρας και της Πελοποννήσου και είναι αρκετά πιθανό να ξεσπάσουν μπόρες ή ακόμη και καταιγίδες.

Στην Αττική, περιμένουμε ηλιοφάνεια καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, ενώ ο υδράργυρος δεν θα ξεπεράσει τους 33 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, αργά το απόγευμα θα επικρατήσει αστάθεια με μπόρες, ακόμη και καταιγίδες. Οι άνεμοι δεν θα προβληματίζουν, ενώ η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Πιο ζεστή θα είναι η πλευρά της Χαλκιδικής.

Πιο οργανωμένη αστάθεια την Τετάρτη και την Πέμπτη

Σύμφωνα με τον γνωστό μετεωρολόγο, το διήμερο Τετάρτη και Πέμπτη η αστάθεια αναμένεται πιο οργανωμένη κατά τη διάρκεια των απογευματινών ωρών και πιο γενικευμένη για τα ηπειρωτικά τμήματα και κατά κανόνα τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Οι καταιγίδες θα εξαπλωθούν προς την Ήπειρο, τη Μακεδονία, τη Θεσσαλία ακόμη και στη δυτική και κεντρική Στερεά και το μεγαλύτερο τμήμα της Πελοποννήσου, θα δέχονται βροχές ακόμη και καταιγίδες, τις απογευματινές ώρες. Τα φαινόμενα ενδέχεται να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις και από έντονους κεραυνούς και ενδεχομένως μικροπλημμυρικά επεισόδια.

Την Τετάρτη και την Πέμπτη φαίνεται να περιορίζονται χωρικά τα μελτέμια. Ωστόσο, από την Παρασκευή και πάλι και μέσα στο Σαββατοκύριακο, θα ενισχυθούν, φτάνοντας σε ένταση τα 8 μποφόρ και αυξάνοντας έτσι σημαντικά τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών.

Την Παρασκευή η αστάθεια θα περιοριστεί στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, ενώ ακόμη πιο περιορισμένα θα είναι τα φαινόμενα το Σάββατο και την Κυριακή.

Ο υδράργυρος αναμένεται να δείξει τιμές από 33 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική ηπειρωτική χώρα η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο περισσότερο με τον υδράργυρο να αγγίζει τους 37 βαθμούς Κελσίου σε περιοχές όπως το Αγρίνιο, η Άρτα, η Πάτρα, η Καλαμάτα, ο Πύργος και η νότια Κρήτη. Στις υπόλοιπες περιοχές το θερμόμετρο θα δείξει 28 με 30 βαθμούς Κελσίου.

«Θα κάνει ζέστη αλλά σε φυσιολογικά επίπεδα», τόνισε ο Κλέαρχος Μαρουσάκης.

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