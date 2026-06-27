Προβλήματα στη Λένορμαν ύστερα από πτώση κλαδιών σε καλώδια των τρόλεϊ

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ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Αναστάτωση προκλήθηκε στην οδό Λένορμαν, όταν εξαιτίας ισχυρών ανέμων κλαδιά δέντρων έπεσαν πάνω σε ηλεκτροφόρα καλώδια των τρόλεϊ.
  • Η κυκλοφορία διακόπηκε προσωρινά και προκλήθηκαν διακοπές στην ηλεκτροδότηση του δικτύου. Στην περιοχή έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής.
  • Ακολούθησε η αποκατάσταση της ζημιάς από ειδικά συνεργεία, ενώ περίοικοι περιγράφουν πως από τύχη δεν προκλήθηκε κάποιος τραυματισμός στο πολυσύχναστο σημείο.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Αναστάτωση προκλήθηκε νωρίς το μεσημέρι του Σαββάτου26/06 στην οδό Λένορμαν, στο ρεύμα προς Αθήνα και λίγο πριν από το Καπνεργοστάσιο, όταν εξαιτίας των πολύ ισχυρών ανέμων κλαδιά δέντρων έσπασαν και έπεσαν πάνω σε ηλεκτροφόρα καλώδια των τρόλεϊ.

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Η κυκλοφορία διακόπηκε προσωρινά και προκλήθηκαν διακοπές στην ηλεκτροδότηση του δικτύου. Στην περιοχή έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής που απομάκρυναν τα σπασμένα κλαδιά και να ακολουθήσει από ειδικά συνεργεία η αποκατάσταση της ζημιάς στις εναέριες γραμμές ηλεκτροδότησης.

Περίοικοι περιγράφουν πως από τύχη δεν προκλήθηκε κάποιος τραυματισμός, καθώς το σημείο είναι πολυσύχναστο…

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