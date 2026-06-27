Φωτιά στην Πέτρα Βοιωτίας – Μήνυμα από το 112 για εκκένωση της περιοχής

Νέα φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην Πέτρα Βοιωτίας, με 26 πυροσβέστες, ομάδα της 4ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα, τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο να επιχειρούν για την κατάσβεσή της. Στην επιχείρηση συνδράμουν επίσης μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Κοινωνία

φωτιά πέτρα
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Νέα φωτιά ξέσπασε στη Βοιωτία, στην περιοχή Πέτρα, σε χαμηλή βλάστηση.
  • Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 26 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα.
  • Από αέρος κινητοποιήθηκαν τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, με συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.
  •  

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Νέα φωτιά ξέσπασε στη Βοιωτία. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην Πέτρα και για την κατάσβεσή της επιχειρούν 26 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα.

Βοιωτία: Φωτιά στον Άγιο Βασίλειο – Καίει δασική έκταση, μήνυμα από το 112

Από αέρος κινητοποιήθηκαν τρία αεροσκάφη κα ένα ελικόπτερο. Στην επιχείρηση συνδράμουν. μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

 

Πριν από λίγο εστάλη και μήνυμα από το 112 για εκκένωση της περιοχής.  Αν βρίσκεστε στην περιοχή απομακρυνθείτε προς Λειβαδιά» αναφέρει η ειδοποίηση.

 

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ