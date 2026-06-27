Φωτιά στην Πέτρα Βοιωτίας – Μήνυμα από το 112 για εκκένωση της περιοχής

Νέα φωτιά ξέσπασε στη Βοιωτία. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην Πέτρα και για την κατάσβεσή της επιχειρούν 26 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα.
Από αέρος κινητοποιήθηκαν τρία αεροσκάφη κα ένα ελικόπτερο. Στην επιχείρηση συνδράμουν. μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.
#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην Πέτρα Βοιωτίας. Επιχειρούν 26 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα, 3 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 27, 2026
Πριν από λίγο εστάλη και μήνυμα από το 112 για εκκένωση της περιοχής. Αν βρίσκεστε στην περιοχή απομακρυνθείτε προς Λειβαδιά» αναφέρει η ειδοποίηση.
⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Πέτρα της Περιφερειακής Ενότητας #Βοιωτίας
‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή απομακρυνθείτε προς #Λειβαδιά
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice
— 112 Greece (@112Greece) June 27, 2026