Φωτιά στην Πέτρα Βοιωτίας – Μήνυμα από το 112 για εκκένωση της περιοχής

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Νέα φωτιά ξέσπασε στη Βοιωτία. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην Πέτρα και για την κατάσβεσή της επιχειρούν 26 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα.

Από αέρος κινητοποιήθηκαν τρία αεροσκάφη κα ένα ελικόπτερο. Στην επιχείρηση συνδράμουν. μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην Πέτρα Βοιωτίας. Επιχειρούν 26 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα, 3 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 27, 2026

Πριν από λίγο εστάλη και μήνυμα από το 112 για εκκένωση της περιοχής. Αν βρίσκεστε στην περιοχή απομακρυνθείτε προς Λειβαδιά» αναφέρει η ειδοποίηση.