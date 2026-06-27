Βοιωτία: Φωτιά στον Άγιο Βασίλειο – Καίει δασική έκταση, μήνυμα από το 112

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Φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη στη Βοιωτία. Η πυρκαγιά καίει δασική έκταση στην περιοχή Άγιος Βασίλειος. Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 51 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 17 οχήματα, δύο αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.

Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Άγιος Βασίλειος Βοιωτίας. Κινητοποιήθηκαν 51 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 17 οχήματα, 2 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 27, 2026

Πριν από λίγο εστάλη μήνυμα από το 112 καλώντας όσους είναι στην περιοχή να βρίσκονται σε ετοιμότητα.