Βοιωτία: Φωτιά στον Άγιο Βασίλειο – Καίει δασική έκταση, μήνυμα από το 112

Φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη στη Βοιωτία. Η πυρκαγιά καίει δασική έκταση στην περιοχή Άγιος Βασίλειος. Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 51 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 17 οχήματα, δύο αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.
Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ.
#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Άγιος Βασίλειος Βοιωτίας. Κινητοποιήθηκαν 51 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 17 οχήματα, 2 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 27, 2026
Πριν από λίγο εστάλη μήνυμα από το 112 καλώντας όσους είναι στην περιοχή να βρίσκονται σε ετοιμότητα.
⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή του #Αγίου_Βασιλείου #Θήβας της Περιφερειακής Ενότητας #Βοιωτίας
‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice
— 112 Greece (@112Greece) June 27, 2026