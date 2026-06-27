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Βοιωτία: Φωτιά στον Άγιο Βασίλειο – Καίει δασική έκταση, μήνυμα από το 112

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ελικόπτερο - φωτιά - πυροσβεστική
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη στη Βοιωτία, καίγοντας δασική έκταση στην περιοχή Άγιος Βασίλειος.
  • Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 51 πυροσβέστες, 17 οχήματα, δύο αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.
  • Στην επιχείρηση συνδράμουν επίσης υδροφόρες ΟΤΑ.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη στη Βοιωτία. Η πυρκαγιά καίει δασική έκταση στην περιοχή Άγιος Βασίλειος. Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 51 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 17 οχήματα, δύο αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.

Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ.

Πριν από λίγο εστάλη μήνυμα από το 112 καλώντας όσους είναι στην περιοχή να βρίσκονται σε ετοιμότητα.

 

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