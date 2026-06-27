Το «μυστικό» του ράπερ «Εισαγγελέας» για την επιτυχία του στις Πανελλήνιες – Συγκέντρωσε 18.000 μόρια

Ο 18χρονος ράπερ Γιώργης Σεντεμέντες ή «Εισαγγελέας» όπως είναι ευρέως γνωστός, μίλησε για την επιτυχία του στις πανελλαδικές εξετάσεις και για το πώς κατάφερε να συγκεντρώσει 18.000 μόρια! Ο «Εισαγγελέας μίλησε στην ΕΡΤ για τα όνειρα του αλλά και για το «μυστικό» του…

Διάβασμα, διασκέδαση, συγκέντρωση και αφοσίωση…

Για τον 18χρονο νεαρό όλα ξεκινούν από την αγάπη: «Η πολλή αγάπη είναι το κλειδί για όλα. Αν υπάρχει πάθος, αγάπη και θέληση, όλα γίνονται». Καθ’ όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας για την συμμετοχή του στις πανελλαδικές προσπαθούσε να μην εγκαταλείψει καμία από τις αγαπημένες του συνήθειες.

«Είναι ο δρόμος του ανήφορου και εγώ δεν τον φοβήθηκα γιατί μου αρέσει να μην αφήνω πράγματα που τα αγαπάω επειδή επηρεάζομαι από άλλα. Συνδύασα και το ποδόσφαιρο και τη μουσική και πάνω απ’ όλα τη μάθηση…» Επέλεξε στο διάβασμά του να βάλει πάνω απ’ όλα, όπως είπε, ποιότητα συγκέντρωση και αφοσίωση.

Για τον Γιώργη, ο χρόνος δεν λειτούργησε ούτε μία στιγμή ως αντίπαλος. «Η διαφορά μου με άλλα παιδιά είναι ότι δεν έβλεπα τον χρόνο ως αντίπαλο, αλλά ως σύμμαχο, τον εκμεταλλεύτηκα σωστά και τον οργάνωσα». Το όνειρο του είναι να φοιτήσει στη Νομική Σχολή…