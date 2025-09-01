US Open: Στην… αντεπίθεση περνά Πολωνός CEO που άρπαξε υπογεγραμμένο καπέλο από μικρό αγόρι

ΠΟΛΩΝΟΣ CEO

Στην… αντεπίθεση περνά ο Πολωνός CEO που πιάστηκε από τις κάμερες να αρπάζει μέσα από τα χέρια ενός μικρού παιδιού καπελάκι υπογεγραμμένο από τον τενίστα Κάμιλ Μάιχρζακ στο US Open.

Ο CEO το βίντεο με την κίνηση του οποίου έγινε viral και συγκέντρωσε τα πυρά χιλιάδων χρηστών του διαδικτύου έκανε μια ανάρτηση με την οποία δικαιολογεί τον εαυτό του λέγοντας ότι κινήθηκε πιο γρήγορα από το μικρό παιδί, δηλώνοντας παράλληλα ότι επιφυλάσσεται για κάθε νομικό του δικαίωμα έπειτα από την διαδικτυακή επίθεση που δέχτηκε.

«Ναι, το πήρα. Ναι, το έκανα γρήγορα. Αλλά όπως έλεγα πάντα, η ζωή είναι αυτή που έρχεται πρώτος… Αν ήσουν πιο γρήγορος, θα το έκανες… Σου υπενθυμίζω ότι η προσβολή ενός δημόσιου προσώπου υπόκειται σε νομική ευθύνη. Όλα τα προσβλητικά σχόλια, οι συκοφαντίες και οι υπαινιγμοί θα αναλυθούν για την πιθανότητα προσφυγής στο δικαστήριο».

Στο βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου κι έχει προκαλέσει σάλο αποτυπώνεται η στιγμή που ο Πολωνός τενίστας υπογράφει το καπέλο του για το μικρό παιδί και ο CEO με μια απρόσμενη κίνηση παίρνει το καπέλο και το δίνει σε ένα αγόρι που στέκεται δίπλα του, ενώ πίσω του μια γυναίκα που γελάει απαθανατίζει τη στιγμή.

