Παναθηναϊκός: Έφτασε στην Αθήνα ο Βισέντε Ταμπόρδα – Έρχεται ο Ντέσερς

Enikos Newsroom

αθλητισμός

ΤΑΜΠΟΡΔΑ

Ο Βισέντε Ταμπόρδα έφτασε στην Αθήνα το βράδυ της Κυριακής (31/08.2025), προκειμένου να περάσει ιατρικά και να ανακοινωθεί από τον Παναθηναϊκό.

Παναθηναϊκός – Λεβαδειακός 1-1: Στραβοπάτημα με το… καλημέρα

Μετά τον Μίλος Πάντοβιτς το τριφύλλι ετοιμάζεται να ανακοινώσει την απόκτηση και του Αργεντινού επιτελικού μέσου.

Μάλιστα, η πρώην ομάδα του η Πλατένσε τον αποχαιρέτισε με μία ξεχωριστή ανάρτηση

Ο 24χρονος αναμένεται τη Δευτέρα (01/09) να περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και ολοκληρώσει τη μετακίνησή του στον Παναθηναϊκό.

Πρόκειται για τη 10η καλοκαιρινή μεταγραφή του τριφυλλιού, μετά τους Κυριακόπουλο, Τσιριβέγια, Πάντοβιτς, Τουμπά, Λαφόν, Κότσαρη, Ζαρουρί, Καλάμπρια και Ρενάτο Σάντσες.

ΤΑΜΠΟΡΔΑ

ΤΑΜΠΟΡΔΑ

ΤΑΜΠΟΡΔΑ

Σύμφωνα με το Mega, κατά τη διάρκεια της νύχτας αναμένεται και ο Ντέσερς.

