Παναθηναϊκός: Έφτασε στην Αθήνα ο Βισέντε Ταμπόρδα – Έρχεται ο Ντέσερς

Ο Βισέντε Ταμπόρδα έφτασε στην Αθήνα το βράδυ της Κυριακής (31/08.2025), προκειμένου να περάσει ιατρικά και να ανακοινωθεί από τον Παναθηναϊκό.

Μετά τον Μίλος Πάντοβιτς το τριφύλλι ετοιμάζεται να ανακοινώσει την απόκτηση και του Αργεντινού επιτελικού μέσου.

Μάλιστα, η πρώην ομάδα του η Πλατένσε τον αποχαιρέτισε με μία ξεχωριστή ανάρτηση

¡MUCHAS GRACIAS VICENTE! 🤎 ⭐️

Vicente Taborda viajó a Grecia para realizar la revisión médica para sumarse al Club Panathinaikos. El enganche se va con 86 partidos jugados, 11 goles y la gloria máxima conseguida en Santiago.

Éxitos, Vicente. ¡Platense es tu casa! 🦑 pic.twitter.com/Y7NOW2uC0b — PLATENSE A LO ANCHO (@platenseancho) August 31, 2025

Ο 24χρονος αναμένεται τη Δευτέρα (01/09) να περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και ολοκληρώσει τη μετακίνησή του στον Παναθηναϊκό.

Πρόκειται για τη 10η καλοκαιρινή μεταγραφή του τριφυλλιού, μετά τους Κυριακόπουλο, Τσιριβέγια, Πάντοβιτς, Τουμπά, Λαφόν, Κότσαρη, Ζαρουρί, Καλάμπρια και Ρενάτο Σάντσες.

Σύμφωνα με το Mega, κατά τη διάρκεια της νύχτας αναμένεται και ο Ντέσερς.