ΚΚΕ: «Ο κ. Μητσοτάκης εγκαινιάζει τη “βδομάδα της ΔΕΘ”, με ένα ρεσιτάλ προκλητικότητας και παραπλάνησης»

Enikos Newsroom

πολιτική

ΚΚΕ

«Ο κ. Μητσοτάκης εγκαινιάζει τη “βδομάδα της ΔΕΘ”, με ένα ρεσιτάλ προκλητικότητας και παραπλάνησης, από το οποίο ξεχωρίζει η αγωνιώδης προσπάθειά του να εξωραΐσει, με άθλια επιχειρήματα, το κυβερνητικό τερατούργημα για τον μεσαίωνα της 13ωρης εργασίας, έχοντας προφανώς αντιληφθεί την οργή που έχει προκαλέσει στους εργαζόμενους και η οποία θα εκφραστεί στους δρόμους τις επόμενες μέρες, σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα», τονίζει το ΚΚΕ σε ανακοίνωση σχόλιο στην ανάρτηση του πρωθυπουργού.

Στην ίδια ανακοίνωση προστίθεται ότι «το παζλ της πρόκλησης συμπληρώνουν οι πανηγυρισμοί για τις ανακαινίσεις και τα βαψίματα στα νοσοκομεία, την ώρα που η υποστελέχωση του ΕΣΥ αναδεικνύεται με τραγικά περιστατικά, όπως αυτό της Αίγινας, για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, την ώρα που οι φοιτητές των δημοσίων ανεβαίνουν τον Γολγοθά της εύρεσης στέγης, για τη διείσδυση των ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα, την ώρα που τα λαϊκά νοικοκυριά πληρώνουν πανάκριβα το ρεύμα κ.ο.κ.».

«Η απάντηση», τονίζει το ΚΚΕ, «θα έρθει από τον ίδιο τον λαό, που θα φωνάξει δυνατά “Καμία θυσία για τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων και τα γεράκια του πολέμου”. Όλοι στους δρόμους».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Οι επιστήμονες αποκαλύπτουν πώς είναι το «τέλειο» ανδρικό σώμα – Δεν αναφέρονται οι κοιλιακοί

Ο Benedict Cumberbatch αποκαλύπτει το μυστικό του για τον τέλειο γάμο μετά από 10 χρόνια με τη σύζυγό του

Τα… ραντεβού με την Εφορία έως το τέλος του 2025: Ποιες εκκρεμότητες πρέπει να κλείσουν οι φορολογούμενοι

Ενοίκια: Έρχεται το πιστοποιητικό καλοπληρωτή – Μέσω πλατφόρμας η διαδικασία

Ρομποτικό σκυλί έμαθε να παίζει μπάντμιντον – «Είναι αρκετά καλό» – Βίντεο

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζετε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να κάνετε το 3 στα 3;
περισσότερα
22:50 , Κυριακή 31 Αυγούστου 2025

ΣΥΡΙΖΑ: Η αλληλεγγύη στον δοκιμαζόμενο λαό της Γάζας εκφράζεται σήμερα από τους ακτιβιστές που πλέουν με τη μεγάλη αρμάδα της πρωτοβουλίας Global Sumud Flotilla

«Η αλληλεγγύη στον δοκιμαζόμενο λαό της Γάζας, που θερίζεται καθημερινά από τα πυρά του ισραηλ...
21:38 , Κυριακή 31 Αυγούστου 2025

Υπουργείο Εργασίας: Τα ρεκόρ δεκαετιών στην αγορά εργασίας η καλύτερη απάντηση στον λαϊκισμό

Για “παλιό, γνώριμο λαϊκισμό” κατηγορεί το ΠΑΣΟΚ το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλιση...
18:50 , Κυριακή 31 Αυγούστου 2025

Φάμελλος: Σειρά συναντήσεων την Δευτέρα ενόψει ΔΕΘ

Σειρά συναντήσεων στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την ΔΕΘ θα έχει αύριο ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖ...
17:17 , Κυριακή 31 Αυγούστου 2025

Βελόπουλος για Μητσοτάκη: Ο «υπηρέτης» των παροχών ενέργειας εξαπάτησε τους Έλληνες

Σφοδρή κριτική στον Κυριάκο Μητσοτάκη ασκεί ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλο...
MUST READ

Μοναδική συνταγή για κέικ λεμονιού με μύρτιλα και γιαούρτι

Συναγερμός στις ΗΠΑ: Καταγράφηκε το πρώτο κρούσμα σε άνθρωπο από σαρκοφάγο παράσιτο, φόβοι για την εξάπλωσή του – Τι είναι το «New World screwworm»

Aδέλφια Μενέντεζ: Θα παραμείνουν στη φυλακή – Η δολοφονία των γονέων τους στο Μπέβερλι Χιλς το 1989 και η σειρά του Netflix