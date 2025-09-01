ΗΠΑ: Δύο ενήλικες νεκροί και επτά παιδιά τραυματισμένα σε τροχαίο δυστύχημα στην Αλαμπάμα

Enikos Newsroom

διεθνή

ΑΛΑΜΠΑΜΑ ΠΑΡΚΟ

Δύο ενήλικες έχασαν τη ζωή τους και επτά παιδιά τραυματίστηκαν σοβαρά σε δυστύχημα με όχημα παντός εδάφους (ATV) σε απομακρυσμένη περιοχή του Indian Mountain ATV Park, στην Αλαμπάμα των ΗΠΑ, το Σάββατο (30/8), όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Το δυστύχημα σημειώθηκε όταν ένα όχημα τύπου RZR, στο οποίο επέβαιναν εννέα άτομα –δύο ενήλικες και επτά παιδιά– συγκρούστηκε με άλλο ATV, ανετράπη και προσέκρουσε σε δέντρο. Κανένας από τους επιβαίνοντες δεν φορούσε ζώνες ασφαλείας, όπως τόνισαν οι αρχές.

Ο 39χρονος οδηγός, εκτινάχθηκε από το όχημα και σκοτώθηκε επιτόπου. Η γυναίκα, 38 ετών, υπέκυψε αργότερα στα τραύματά της σε νοσοκομείο του Μπέρμιγχαμ.

Τα παιδιά, ηλικίας από 1 έως 12 ετών, μεταφέρθηκαν με τέσσερα ελικόπτερα και ασθενοφόρα σε νοσοκομεία της Αλαμπάμα και της Τζόρτζια. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν επίσημες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας τους.

Ο Σερίφης Τζεφ Σέιβερ δήλωσε ότι το όχημα κινούνταν με υψηλή ταχύτητα όταν συγκρούστηκε με το δεύτερο ATV, του οποίου ο οδηγός προσπάθησε να αποφύγει την πρόσκρουση. Οι επιβαίνοντες στο δεύτερο όχημα δεν τραυματίστηκαν και παρείχαν άμεσα βοήθεια στα θύματα.

Οι αρχές αναμένουν τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων του οδηγού για να διαπιστωθεί αν υπήρξε κατανάλωση αλκοόλ. Η κατανάλωση αλκοόλ είναι παράνομη εκτός των δήμων στην κομητεία Τσερόκι.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αυτή την Κυριακή με τη Realnews: Απόκρυφες τελετές της Debra Bokur, μαζί Real Taste & Style

Μελέτη σοκ: Το 89% των ατόμων άνω των 40 ετών με αυτισμό παραμένει αδιάγνωστο – Πού οφείλεται;

ΔΕΘ: «Κλειδώνουν» τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός στην ομιλία του το Σάββατο

Τα… ραντεβού με την Εφορία έως το τέλος του 2025: Ποιες εκκρεμότητες πρέπει να κλείσουν οι φορολογούμενοι

Ρομποτικό σκυλί έμαθε να παίζει μπάντμιντον – «Είναι αρκετά καλό» – Βίντεο

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζετε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να κάνετε το 3 στα 3;
περισσότερα
06:35 , Δευτέρα 01 Σεπτεμβρίου 2025

Βίντεο: Περιπέτεια για γατούλα που έπεσε σε πισίνα – Πώς σώθηκε

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει ένα βίντεο, στο οποίο πρωταγωνιστεί μια γάτα που έζησε μια σύντο...
05:07 , Δευτέρα 01 Σεπτεμβρίου 2025

Σίδνεϊ: Συνελήφθη άνδρας που εισέβαλε με αυτοκίνητο στον περίβολο του ρωσικού προξενείου

Η αυστραλιανή αστυνομία ανακοίνωσε τη Δευτέρα (1/9) ότι συνέλαβε άνδρα που εισέβαλε διά της βί...
04:45 , Δευτέρα 01 Σεπτεμβρίου 2025

Αφγανιστάν: Τουλάχιστον 9 νεκροί από τον σεισμό 6 Ρίχτερ – Δύο παιδιά ανάμεσα στα θύματα

Τουλάχιστον εννιά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν σεισμική δόνηση 6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτε...
00:30 , Δευτέρα 01 Σεπτεμβρίου 2025

ΗΠΑ: Η κυβέρνηση συνεχίζει να εργάζεται σε εμπορικές συμφωνίες παρά τη δικαστική απόφαση που κηρύσσει παράνομους τους δασμούς

H κυβέρνηση Τραμπ, στις ΗΠΑ,  συνεχίζει τις συνομιλίες της με εμπορικούς εταίρους παρά την από...
MUST READ

Μοναδική συνταγή για κέικ λεμονιού με μύρτιλα και γιαούρτι

Συναγερμός στις ΗΠΑ: Καταγράφηκε το πρώτο κρούσμα σε άνθρωπο από σαρκοφάγο παράσιτο, φόβοι για την εξάπλωσή του – Τι είναι το «New World screwworm»

Aδέλφια Μενέντεζ: Θα παραμείνουν στη φυλακή – Η δολοφονία των γονέων τους στο Μπέβερλι Χιλς το 1989 και η σειρά του Netflix