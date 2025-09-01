ΗΠΑ: Δύο ενήλικες νεκροί και επτά παιδιά τραυματισμένα σε τροχαίο δυστύχημα στην Αλαμπάμα

Δύο ενήλικες έχασαν τη ζωή τους και επτά παιδιά τραυματίστηκαν σοβαρά σε δυστύχημα με όχημα παντός εδάφους (ATV) σε απομακρυσμένη περιοχή του Indian Mountain ATV Park, στην Αλαμπάμα των ΗΠΑ, το Σάββατο (30/8), όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Το δυστύχημα σημειώθηκε όταν ένα όχημα τύπου RZR, στο οποίο επέβαιναν εννέα άτομα –δύο ενήλικες και επτά παιδιά– συγκρούστηκε με άλλο ATV, ανετράπη και προσέκρουσε σε δέντρο. Κανένας από τους επιβαίνοντες δεν φορούσε ζώνες ασφαλείας, όπως τόνισαν οι αρχές.

Two adults were killed and seven children injured in an accident in a remote area of an all-terrain vehicle park in Alabama, authorities said. No one was wearing a harness or restraint in the off-road vehicle. https://t.co/vcam5SUKqm — FOX16 News (@FOX16News) September 1, 2025

Ο 39χρονος οδηγός, εκτινάχθηκε από το όχημα και σκοτώθηκε επιτόπου. Η γυναίκα, 38 ετών, υπέκυψε αργότερα στα τραύματά της σε νοσοκομείο του Μπέρμιγχαμ.

Τα παιδιά, ηλικίας από 1 έως 12 ετών, μεταφέρθηκαν με τέσσερα ελικόπτερα και ασθενοφόρα σε νοσοκομεία της Αλαμπάμα και της Τζόρτζια. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν επίσημες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας τους.

Ο Σερίφης Τζεφ Σέιβερ δήλωσε ότι το όχημα κινούνταν με υψηλή ταχύτητα όταν συγκρούστηκε με το δεύτερο ATV, του οποίου ο οδηγός προσπάθησε να αποφύγει την πρόσκρουση. Οι επιβαίνοντες στο δεύτερο όχημα δεν τραυματίστηκαν και παρείχαν άμεσα βοήθεια στα θύματα.

2 killed, 7 children injured in ‘mass casualty’ ATV crash, Alabama officials say https://t.co/XyTHerMyuZ — The News & Observer (@newsobserver) August 31, 2025

Οι αρχές αναμένουν τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων του οδηγού για να διαπιστωθεί αν υπήρξε κατανάλωση αλκοόλ. Η κατανάλωση αλκοόλ είναι παράνομη εκτός των δήμων στην κομητεία Τσερόκι.