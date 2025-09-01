NYT: Νέος αποκλεισμός Παλαιστινίων από τις ΗΠΑ για σπουδές, ιατρική περίθαλψη και εργασία

Η κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανέστειλε την έγκριση θεωρήσεων διαβατηρίων για σχεδόν όλους όσοι έχουν παλαιστινιακά ταξιδιωτικά έγγραφα, ανέφερε χθες Κυριακή η εφημερίδα New York Times.

Οι περιορισμοί πλέον πάνε πολύ πιο μακριά απ’ ό,τι ίσχυε ως τώρα, για τους επισκέπτες από τη Λωρίδα της Γάζας. Εμποδίζουν Παλαιστίνιους να ταξιδέψουν στην αμερικανική επικράτεια για ιατρική περίθαλψη, σπουδές σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, επισκέψεις σε φίλους ή συγγενείς, ή επιχειρηματικούς σκοπούς, εξηγείται στο δημοσίευμα.

Πριν από δυο εβδομάδες, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανακοίνωνε πως αναστέλλει την έγκριση θεωρήσεων διαβατηρίων για τους κατοίκους της Λωρίδας της Γάζας καθώς κάνει «πλήρη και διεξοδική» επανεξέταση των αιτήσεων, απόφαση που καταδικάστηκε από οργανώσεις που υπερασπίζονται τους Παλαιστίνιους ή ευρύτερα την παλαιστινιακή υπόθεση.