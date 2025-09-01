Αλέξης Τσίπρας: Με ποιους μιλά για το νέο κόμμα – Η κινητικότητα στο επιτελείο του πρώην πρωθυπουργού

Σεισμικές δονήσεις στο πολιτικό σκηνικό και ιδιαίτερα στον χώρο της Κεντροαριστεράς έχει προκαλέσει ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος με τη συνέντευξη που παραχώρησε στη γαλλική «Le Monde» ουσιαστικά προανήγγειλε την επιστροφή του στην πρώτη γραμμή. Ο πρώην πρωθυπουργός δέχθηκε επιθέσεις «σκληρού ροκ» από το Μαξίμου, ενώ σε Χαριλάου Τρικούπη και Κουμουνδούρου επικράτησαν αμηχανία και προβληματισμός.

Του ΓΙΑΝΝΗ ΤΣΑΚΙΡΗ – ΠΗΓΗ: Realnews

Οι αντιδράσεις μάλλον ικανοποίησαν παρά αποθάρρυναν το επιτελείο του, ενώ ο ίδιος βάζει τις τελευταίες πινελιές στο βιβλίο του, αν και αυτό που πραγματικά γράφεται «πίσω από τις λέξεις» είναι το πολιτικό του comeback. Και αυτό δεν θα είναι ατομικό. Θα έχει ομάδα. Και η συγκρότησή της είναι ήδη σε πλήρη εξέλιξη.

Διπλή στόχευση

Μέσα από διακριτικές επαφές, σφιχτό εσωτερικό κύκλο και έντονο παρασκήνιο, ο πρώην πρωθυπουργός έχει ξεκινήσει να επιλέγει ποιοι θα βρεθούν στο πλάι του όταν ξεδιπλώσει το νέο πολιτικό του εγχείρημα. Οι πληροφορίες μιλούν για διπλή στόχευση: αξιοποίηση παλαιών, έμπιστων συνεργατών και ανάδειξη προσώπων που συμβολίζουν την ανανέωση, την τεχνοκρατία και την αξιοπιστία. Σε πρώτο πλάνο βρίσκονται ονόματα που έχουν δοκιμαστεί πολιτικά και έχουν διατηρήσει στενή σχέση με τον Αλ. Τσίπρα, ακόμα και μετά την αποχώρησή του από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ.

Η Όλγα Γεροβασίλη, με μακρά διαδρομή δίπλα του, αναφέρεται σχεδόν από όλους ως πρόσωπο-κλειδί στο νέο κόμμα. Παρόμοιο ρόλο φαίνεται να διεκδικεί ο Κώστας Ζαχαριάδης, πρώην κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και νυν εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ – Π.Σ., με χαμηλό προφίλ αλλά ενεργό ρόλο στον εσωκομματικό διάλογο. Στο κάδρο βρίσκονται επίσης ο Γιώργος Καραμέρος, με πρόσφατη κοινοβουλευτική παρουσία και αυτοδιοικητική εμπειρία, ο Κώστας Μπάρκας, που εκπροσωπεί τη δυτική Ελλάδα, καθώς και ο Νικόλας Φαραντούρης, ευρωβουλευτής που έχει αποσπάσει θετικά σχόλια για τις παρεμβάσεις του σε ευρωπαϊκά θέματα. Στους βουλευτές που φέρονται να «περιμένουν σινιάλο» περιλαμβάνονται ακόμη ο Κώστας Αρβανίτης, η Κατερίνα Νοτοπούλου, ο Διονύσης Καλαματιανός, ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης, ο Συμεών Κεδίκογλου και ο Γιώργος Ψυχογιός, με αρκετούς να βλέπουν στον Σωκράτη Φάμελλο έναν πιθανό «σύμμαχο» στη συνέχεια.

Κόκκινες γραμμές

Η συγκρότηση του νέου πολιτικού σχήματος συνοδεύεται, ωστόσο, και από «αποκλεισμούς». Ο Αλ. Τσίπρας, σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν τον σχεδιασμό, έχει ήδη θέσει κόκκινες γραμμές. Παύλος Πολάκης και Νίκος Παππάς είναι εκτός, με τις σχέσεις να έχουν διαρραγεί πλήρως. Η απόσταση παραμένει αγεφύρωτη, παρά τις παλαιότερες συντροφικές σχέσεις. Πιο περίπλοκη είναι η στάση του απέναντι στους Αλέξη Χαρίτση και Εφη Αχτσιόγλου. Οι μεταξύ τους διαφορές οξύνθηκαν κατά το καλοκαίρι του 2023, ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχουν ακόμη δίαυλοι επικοινωνίας, ειδικά με τον Χαρίτση που θεωρείται «γεφυροποιός» και πολιτικά ψύχραιμος.

Αντιθέτως, η περίπτωση του Δημήτρη Τζανακόπουλου δείχνει πιο δύσκολη, ενώ η παλιά «Ομπρέλα», με στελέχη όπως ο Ευκλείδης Τσακαλώτος, ο Νίκος Φίλης και ο Πάνος Σκουρλέτης, φαίνεται να έχει τεθεί εκτός σχεδιασμού. Καθοριστικό για τη φυσιογνωμία του νέου κόμματος θα είναι το άνοιγμα προς τον χώρο της Κεντροαριστεράς και τους πασοκογενείς. Ηδη, συζητήσεις φέρεται να έχουν γίνει με τη Λούκα Κατσέλη, η οποία έχει ιστορική σχέση εμπιστοσύνης με τον Αλ. Τσίπρα. Ενδιαφέρον καταγράφεται και για τον Χάρη Καστανίδη, βουλευτή με βαθιά κοινοβουλευτική εμπειρία και σταθερές δημοκρατικές αναφορές, αλλά και για τον Ηλία Μόσιαλο, που έχει θετικό αποτύπωμα στον δημόσιο λόγο ως τεχνοκράτης. Πηγές αναφέρουν ότι σε αυτόν τον «προθάλαμο» επεξεργάζονται και άλλες περιπτώσεις, είτε πρώην στελεχών του ΠΑΣΟΚ είτε νυν ανεξάρτητων φωνών του χώρου που αναζητούν νέα πολιτική στέγη.

Ένα από τα βασικά στοιχήματα του Αλ. Τσίπρα είναι η αποφυγή των γνώριμων στερεοτύπων. Το νέο κόμμα δεν θα πρέπει να μοιάζει «παλιό» και ταυτόχρονα δεν θα πρέπει να είναι ελιτίστικο. Η ισορροπία αυτή φαίνεται να επιδιώκεται με ένα εκτεταμένο casting προσώπων που έχουν ακαδημαϊκή επάρκεια, εμπειρία στη δημόσια διοίκηση ή επαφή με τον κοινωνικό ιστό. Ακούγονται έντονα ονόματα όπως του Ξενοφώντα Κοντιάδη, του Γιώργου Σωτηρέλη, αλλά και του Φραγκίσκου Κουτεντάκη και του ΤάκηΚορκολή, ενώ παλαιοί γνώριμοι όπως ο Δημήτρης Λιάκος και ο Γιώργος Χουλιαράκης επιστρέφουν στο προσκήνιο ως σύμβουλοι στρατηγικής. Συνομιλητές του Αλ. Τσίπρα επιμένουν ότι τουλάχιστον επτά καθηγητές πανεπιστημίου έχουν δεχθεί ανεπίσημες κρούσεις, ενώ εντοπίζονται και δημοσιογράφοι και αναλυτές από τον κεντροαριστερό χώρο που ενδέχεται να ενσωματωθούν επικοινωνιακά.

Η τελική μορφή του νέου σχήματος δεν έχει «κλειδώσει», ωστόσο το πλαίσιο αποκτά σταδιακά σαφή χαρακτηριστικά. Ο Αλ. Τσίπρας επιδιώκει ένα κόμμα με σαφή ιδεολογική ταυτότητα, αλλά χωρίς τις βαριές κομματικές αποσκευές του παρελθόντος. Δεν θέλει μια «δεύτερη εκδοχή» του ΣΥΡΙΖΑ, ούτε ένα «νέο ΠΑΣΟΚ». Φιλοδοξεί να φτιάξει ένα προοδευτικό ρεύμα εξουσίας, που θα μπορεί να διεκδικήσει κυβερνητικό ρόλο στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση, όποτε και αν αυτή έρθει. Το σιωπητήριο που έχει επιβάλει στο περιβάλλον του δεν είναι τυχαίο. Θέλει τον αιφνιδιασμό. Θέλει να προλάβει φθορές. Και, κυρίως, δεν θέλει το εγχείρημα να φανεί ως αποτέλεσμα πικρίας ή εσωκομματικής εκδίκησης. Το χρονοδιάγραμμα που διακινούν στελέχη του περιβάλλοντός του τοποθετεί την επίσημη ανακοίνωση μεταξύ Νοεμβρίου και Μαρτίου, ανάλογα και με τις ευρύτερες πολιτικές εξελίξεις και κυρίως με το αν η κυβέρνηση επιλέξει να αιφνιδιάσει με πρόωρες κάλπες. Μέχρι τότε, ο Αλ. Τσίπρας φαίνεται να χτίζει αργά αλλά μεθοδικά τη νέα του ομάδα. Επιλέγει πρόσωπα όχι μόνο με βάση τη δημοφιλία ή την αναγνωρισιμότητα, αλλά κυρίως με βάση τη συμβολή τους στο αφήγημα που θέλει να χτίσει: αυτό ενός σύγχρονου, σοβαρού, αξιόπιστου και ρεαλιστικού προοδευτικού πόλου. Ενός πολιτικού χώρου που θα καλύπτει το κενό που αφήνει πίσω του ένας κατακερματισμένος ΣΥΡΙΖΑ, μια εγκλωβισμένη Νέα Αριστερά και ένα ΠΑΣΟΚ που παλεύει να πείσει ότι έχει ανανεωθεί.

