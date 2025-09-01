Καιρός: Ο Σεπτέμβριος κάνει ποδαρικό με ηλιοφάνεια σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας – Επιμένουν οι υψηλές θερμοκρασίες

Αν και βρισκόμαστε στο κατώφλι του φθινοπώρου το καλοκαίρι φαίνεται να επιμένει, καθώς ο καιρός, σήμερα Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου, θα είναι γενικά αίθριος και η ηλιοφάνεια θα είναι το κύριο χαρακτηριστικό του. Μέσα στην ημέρα αναμένονται τοπικές νεφώσεις, ενώ οι άνεμοι θα είναι κατά τόπους πιο ενισχυμένοι.

H ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΜΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΈΡΑ 01-09-2025 ΑΝΑ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Γενικά αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα νότια πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 34 με 35 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 30 με 33 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις το απόγευμα στη Θράκη.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 4 και τοπικά στο Ιόνιο 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 5 και τοπικά στη θάλασσα Κυθήρων 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αίθριος

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 5 και τοπικά στα Δωδεκάνησα 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 4 τις πρωινές ώρες τοπικά 5 μποφόρ και πρόσκαιρα το απόγευμα νότιοι με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 02-09-2025

Γενικά αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά τους 32 με 34 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 34 με 36 βαθμούς και στα νησιά τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 03-09-2025

Στα βόρεια αρχικά γενικά αίθριος καιρός όμως από τις προμεσημβρινές ώρες στην Ήπειρο και τη δυτική Μακεδονία και από τις μεσημβρινές κατά τόπους στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Αργά το απόγευμα τα φαινόμενα στην Ήπειρο και την ανατολική Μακεδονία θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι-απόγευμα στα ηπειρωτικά ορεινά οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 04-09-2025

Στη δυτική και κεντρική Μακεδονία λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους και τις πρωινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα το απόγευμα θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι – απόγευμα στα ηπειρωτικά κυρίως ορεινά, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες.

Η ορατότητα το πρωί στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05-09-2025

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι – απόγευμα στα ηπειρωτικά κυρίως ορεινά, οπότε πιθανώς να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Η ορατότητα το πρωί κυρίως στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Χαρά Μάλεση: «Νεφώσεις και σκαμπανεβάσματα στη θερμοκρασία»

Σύμφωνα με την μετεωρολόγο του ΑΝΤ1, Χαρά Μάλεση στο ξεκίνημα της εβδομάδας η θερμοκρασία θα έχει σκαμπανεβάσματα, ενώ λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις θα υπάρξουν στα ηπειρωτικά, πιο αυξημένες από το μεσημέρι σε Μακεδονία και Θράκη.

Ο υδράργυρος στα ανατολικά θα διατηρηθεί ψηλά, ενώ στα δυτικά οι συνθήκες αναμένεται να είναι πιο δροσερές. Στη Θεσσαλία και την Ανατολική Στερεά η θερμοκρασία αναμένεται να αγγίξει και τους 36 βαθμούς Κελσίου. Στην Κρήτη και την Πελοπόννησο δεν αναμένεται να ξεπεράσει τους 34 βαθμούς.

Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι και δυτικοί, από 3 έως 5 μποφόρ, ενώ στα νότια πελάγη προβλέπεται να φτάσουν τα 5 μποφόρ. Τοπικά ενδέχεται να σημειωθούν και βοριάδες ισχύος 6 μποφόρ.

Παναγιώτης Γιαννόπουλος: «Ζέστη και ηλιοφάνεια»

Με ζέστη και ηλιοφάνεια ξεκινάει η εβδομάδα σύμφωνα με τον μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Παναγιώτη Γιαννόπουλο. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3-5 μποφόρ, ενώ στη θάλασσα των Κυθήρων και τα Δωδεκάνησα θα φτάσουν και τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να σημειώσει ιδιαίτερη μεταβολή.

Γιώργος Τσατραφύλλιας: «Ζεστή και άνομβρη η πρώτη εβδομάδα του Σεπτέμβρη»

Με ζέστη και χωρίς ιδιαίτερες βροχές αναμένεται να είναι η πρώτη εβδομάδα του Σεπτέμβρη σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφύλλια που, σε σχετική του ανάρτηση, αναφέρει τα εξής:

«”Με ζέστη μπαίνει ο Σεπτέμβρης…Του χρόνου πάλι τα σαραντάρια!”

Καλημέρα!

☀️Ζεστή και σχετικά άνομβρη θα είναι η πρώτη εβδομάδα του Σεπτέμβρη. Σε συνδυασμό και με την πιο ζεστή Θάλασσα αυτή την εποχή ,ο καιρός θα είναι ιδανικός για τα τελευταία μπάνια!

👉Ο υδράργυρος τις επόμενες ημέρες θα βρεθεί 4-6 βαθμούς πάνω από τα κλιματικά δεδομένα της χώρας.

👉Η Τετάρτη 3/9/25 θα είναι η πιο ζεστή ημέρα της εβδομάδας με τον υδράργυρο να φλερτάρει με τους 38 βαθμούς στη Θεσσαλία, τη Φθιώτιδα και τη Βοιωτία και τους 36-37 στην Κρήτη, τα Δωδεκάνησα, την Πελοπόννησο και την κεντρική Μακεδονία. Στην Αττική με τους 35-36 βαθμούς και τους 32-33 στη Θεσσαλονίκη.

Καλό μήνα με υγεία».