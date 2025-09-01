Ουκρανία: Συνελήφθη ύποπτος για τη δολοφονία του πρώην προέδρου της Βουλής Αντρίι Παρούμπι

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας (1/9) ότι συνελήφθη ύποπτος για τη δολοφονία του πρώην προέδρου του ουκρανικού κοινοβουλίου, Αντρίι Παρουμπί.
Assassination in Ukraine
Former Ukrainian parliamentary speaker Andriy Parubi, a prominent figure of the CIA & MI6 orchestrated coup in Ukraine (2014) that led to the current war, was eliminated in Lviv. pic.twitter.com/2gMXwXjMBH
— 🇺🇸 America First Warrior! (@SapperWarrior) August 30, 2025
«Οι απαραίτητες ανακριτικές ενέργειες βρίσκονται σε εξέλιξη», ανέφερε ο Ζελένσκι μέσω της πλατφόρμας Telegram. «Ευχαριστώ τις δυνάμεις επιβολής του νόμου για την άμεση και συντονισμένη τους δράση. Όλες οι συνθήκες αυτής της φρικτής δολοφονίας πρέπει να αποκαλυφθούν», συμπλήρωσε.
Minister of Internal Affairs of Ukraine Ihor Klymenko and Head of the Security Service of Ukraine Vasyl Maliuk have just reported the apprehension of a suspect in the murder of Andriy Parubiy. The necessary investigative actions are ongoing. I have instructed that the available…
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 31, 2025