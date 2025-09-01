Ουκρανία: Συνελήφθη ύποπτος για τη δολοφονία του πρώην προέδρου της Βουλής Αντρίι Παρούμπι

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας (1/9) ότι συνελήφθη ύποπτος για τη δολοφονία του πρώην προέδρου του ουκρανικού κοινοβουλίου, Αντρίι Παρουμπί.

Ουκρανία: Η στιγμή της δολοφονίας του πρώην προέδρου της Βουλής, Αντρίι Παρούμπι – Σκληρές εικόνες

«Οι απαραίτητες ανακριτικές ενέργειες βρίσκονται σε εξέλιξη», ανέφερε ο Ζελένσκι μέσω της πλατφόρμας Telegram. «Ευχαριστώ τις δυνάμεις επιβολής του νόμου για την άμεση και συντονισμένη τους δράση. Όλες οι συνθήκες αυτής της φρικτής δολοφονίας πρέπει να αποκαλυφθούν», συμπλήρωσε.

