Ουκρανία: Νεκρός από πυροβολισμούς ο Αντρίι Παρούμπι, πρώην πρόεδρος του κοινοβουλίου – Προσοχή σκληρές εικόνες

Ο Ουκρανός βουλευτής Αντρίι Παρούμπι, πρώην πρόεδρος του κοινοβουλίου, σκοτώθηκε έπειτα από πυροβολισμούς σήμερα στο Λβίβ, στο δυτικό τμήμα της χώρας, όπως έγινε γνωστό από τις ουκρανικές αρχές.
Η ουκρανική αστυνομία επιβεβαίωσε πως ένα περιστατικό με πυροβολισμούς εκτυλίχθηκε στο Λβιβ και ότι ένα «δημόσιο πρόσωπο και γνωστός πολιτικός» έχασε τη ζωή του.
Ukrayna Parlamentosu’nun eski başkanı ve Ulusal Güvenlik Konseyi eski sekreteri Andriy Parubiy, Lviv’de uğradığı suikast sonucu öldürüldü. pic.twitter.com/M8RIMrWqlP
— Gündem X (@gundemxtr) August 30, 2025
Δράστης φαίνεται πως ήταν ένας άγνωστος άντρας, που προσποιούνταν τον διανομέα και έχει στηθεί ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του.
The Ukrainian president has been briefed on the killing of Andriy Parubiy, who was shot by a food delivery courier.
Law enforcement is searching for the gunman and working to establish his identity.
Volodymyr Zelensky called the murder “horrific” and offered condolences to the… https://t.co/LDuxFiiDIg pic.twitter.com/HlBksw3zrW
— NEXTA (@nexta_tv) August 30, 2025
Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι διευκρίνισε κατόπιν ότι επρόκειτο για τον Αντρίι Παρούμπι, κάνοντας λόγο για έναν «φρικτό φόνο», ενώ υποσχέθηκε πως θα διεξαχθεί έρευνα προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι ακριβείς συνθήκες του θανάτου του βουλευτή.
Ukraine’s Minister of Internal Affairs Ihor Klymenko and Prosecutor General Ruslan Kravchenko have just reported the first known circumstances of the horrendous murder in Lviv. Andriy Parubiy was killed. My condolences to his family and loved ones.
All necessary forces and means…
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 30, 2025