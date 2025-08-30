Ε.Ε: Απαισιόδοξη η Κάγια Κάλας για ενδεχόμενες κυρώσεις κατά του Ισραήλ

Αντωνία Ρηγάτου

διεθνή

Κάγια Κάλας

Η επικεφαλής της διπλωματίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλας παραδέχθηκε σήμερα ότι δεν είναι «πολύ αισιόδοξη» σχετικά με το ενδεχόμενο ο «27» να επιβάλουν κυρώσεις στο Ισραήλ, παρά την καταστροφική ανθρωπιστική κατάσταση στον παλαιστινιακό θύλακα της Γάζας.

«Δεν είμαι πολύ αισιόδοξη, και δεν πρόκειται βέβαια να λάβουμε αποφάσεις σήμερα», είπε στην Κοπεγχάγη πριν από μια σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών των «27». «Αυτό στέλνει το μήνυμα ότι είμαστε διαιρεμένοι», είπε η Κάλας.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτείνει την αναστολή της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης ισραηλινών νεοφυών (start-up) επιχειρήσεων, όμως «ακόμη και αυτό το μέτρο», αν και μάλλον «επιεικές» δεν έχει επιλεγεί από τους «27 λόγω των διαιρέσεών τους, υπογράμμισε η Εσθονή ηγέτης.

Πολλές χώρες της ΕΕ, μεταξύ των οποίων η Γερμανία, η Ουγγαρία ή η Σλοβακία εκφράζουν επιφυλάξεις για τη λήψη μέτρων κατά του Ισραήλ, ενώ άλλες, όπως η Ιρλανδία ή η Ισπανία είναι πολύ πιο ευνοϊκές σε τέτοια μέτρα.

Η Δανία, που προεδρεύει αυτό το εξάμηνο του συμβουλίου υπουργών της ΕΕ, έχει ταχθεί υπέρ μιας λύσης που θα παρακάμπτει τον κανόνα της ομοφωνίας και προβλέπεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση για θέματα εξωτερικής πολιτικής.

Δανός υπουργός Εξωτερικών: «Η ΕΕ να περάσει από τα λόγια στα έργα» 

Η ΕΕ πρέπει «να περάσει από τα λόγια στα έργα, δήλωσε ο Δανός υπουργός Εξωτερικών, Λαρς Λόκε Ράσμουσεν, προτείνοντας για παράδειγμα να απαγορευθούν οι εισαγωγές με προέλευση τους ισραηλινούς οικισμούς στη Δυτική Όχθη. Η απόφαση αυτή, που εμπίπτει στο πεδίο της εμπορικής πολιτικής, μπορεί να ληφθεί με ειδική πλειοψηφία», εξήγησε.

Ο κανόνας της ομοφωνίας μπλοκάρει μεγάλο αριθμό αποφάσεων όχι μόνο σχετικά με το Ισραήλ αλλά και με την Ουκρανία λόγω της εναντίωσης της Ουγγαρίας. «Έχουμε ένα καταστατικό πρόβλημα στην Ευρώπη: το πιο αργό σκάφος στο κομβόι αποφασίζει την ταχύτητα. Πρέπει να λάβουμε μέτρα ώστε η πλειοψηφία να μπορεί να εκφραστεί», δήλωσε ο Δανός υπουργός.

Γάλλος υπουργός Εξωτερικών: «Η κατάσταση στη Γάζα συνιστά απόλυτη τραγωδία»

Η κατάσταση στη Γάζα συνιστά «απόλυτη τραγωδία», δήλωσε από την πλευρά του ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό. Η Λωρίδα της Γάζας, που μαστίζεται από λιμό, έχει φθάσει σε ένα «κρίσιμο σημείο», σύμφωνα με το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα (PAM).

Παρά τις αυξανόμενες πιέσεις, τόσο διεθνώς όσο και στο Ισραήλ, προκειμένου να βάλει τέλος στον πόλεμο, η κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει πει ότι θέλει να συνεχίσει την επίθεση στη Λωρίδα της Γάζας για να τελειώνει με το ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς και να φέρει πίσω όλους τους ομήρους που απήχθησαν κατά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Μακροζωία: Τα πριγκιπικά μυστικά για να ζήσετε περισσότερα από 100 χρόνια – Τι μας συμβουλεύει ο Prince Mario-Max Schaumbur...

Τριχόπτωση: 5 τρόποι για να την αντιμετωπίσετε φυσικά – Ποιες κακές συνήθειες να αποφεύγετε

ΟΔΔΗΧ: Δημοπρασία εντόκων γραμματίων 52 εβδομάδων στις 3 Σεπτεμβρίου

«Κινούμαι Ηλεκτρικά»: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν όσοι αγοράσαν ηλεκτρικό αυτοκίνητο

Τεστ προσωπικότητας: Το ρολόι που θα επιλέξετε αποκαλύπτει τις ικανότητές σας στην επίλυση προβλημάτων

Τι σημαίνει η λέξη «τανάπαλιν» και από πού προέρχεται
περισσότερα
14:19 , Σάββατο 30 Αυγούστου 2025

Ουκρανία: Νεκρός από πυροβολισμούς ο Αντρίι Παρούμπι, πρώην πρόεδρος του κοινοβουλίου – Προσοχή σκληρές εικόνες

Ο Ουκρανός βουλευτής Αντρίι Παρούμπι, πρώην πρόεδρος του κοινοβουλίου, σκοτώθηκε έπειτα από πυ...
08:32 , Σάββατο 30 Αυγούστου 2025

Όταν το ίχνος σβήνει: Οι εξαφανίσεις που στοίχειωσαν την Ελλάδα και τον κόσμο

Η 30ή Αυγούστου έχει καθιερωθεί από τα Ηνωμένα Έθνη ως η παγκόσμια ημέρα των θυμάτων εξαφάνιση...
08:19 , Σάββατο 30 Αυγούστου 2025

ΗΠΑ: Τροπολογία στο Κογκρέσο για τους δεσμούς Τουρκίας – Χαμάς

Στο στόχαστρο της Ουάσινγκτον μπαίνει η σχέση της Τουρκίας με τη Χαμάς, μέσω τροπολογίας που κ...
05:13 , Σάββατο 30 Αυγούστου 2025

Ουκρανία: Η περιοχή του Ντνιπροπετρόφσκ δέχτηκε «μαζική επίθεση» – ΒΙΝΤΕΟ

Η κεντρική περιοχή της Ουκρανίας, το Ντνιπροπετρόφσκ, δέχτηκε «μαζική επίθεση» τις πρώτες πρωι...
MUST READ

Μοναδική συνταγή για κέικ λεμονιού με μύρτιλα και γιαούρτι

Συναγερμός στις ΗΠΑ: Καταγράφηκε το πρώτο κρούσμα σε άνθρωπο από σαρκοφάγο παράσιτο, φόβοι για την εξάπλωσή του – Τι είναι το «New World screwworm»

Aδέλφια Μενέντεζ: Θα παραμείνουν στη φυλακή – Η δολοφονία των γονέων τους στο Μπέβερλι Χιλς το 1989 και η σειρά του Netflix