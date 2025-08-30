Θεοδωρικάκος στον Realfm 97,8: Έρχεται νέο πακέτο ανακτήσεων χρημάτων από επενδύσεις που δεν έγιναν

Enikos Newsroom

πολιτική

Τάκης Θεοδωρικάκος

«Έρχεται νέο πακέτο ανακτήσεων χρημάτων από επενδύσεις που δεν έγιναν. Τα χρήματα αυτά επιστρέφονται στον Έλληνα φορολογούμενο», τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας σήμερα στον RealFM 97,8 και την εκπομπή του Γιάννη Παπαγιάννη.

«Οι έλεγχοι ξεκινούν από τον αναπτυξιακό νόμο 2004 και φτάνουν μέχρι τον αναπτυξιακό νόμο 2016. Θέλω να είμαι ξεκάθαρος: δεν πρόκειται να αφήσουμε ούτε μια υπόθεση. Γυρίζουν στα δημόσια ταμεία εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ και κατευθύνονται για πραγματικές σοβαρές επενδύσεις που θα προσφέρουν πολλές νέες θέσεις εργασίας» τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Θεοδωρικάκος.

Για τα σχολικά είδη και την πρόσφατη συνάντησή του με την Ένωση των σούπερ μάρκετ, ο υπουργός Ανάπτυξης υπογράμμισε ότι «αποτελεί κοινωνικό αίτημα να μην αυξηθούν οι τιμές, καθώς είναι κάτι που αφορά εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες και τα παιδιά μας. Έλαβα τη δέσμευση από τις αλυσίδες των σούπερ μάρκετ που έχουν σοβαρό μερίδιο στην αγορά, το ίδιο ελπίζω να κάνουν και οι υπόλοιπες εταιρείες. Ο ανταγωνισμός είναι αυτός που ωθεί τις τιμές προς τα κάτω προς όφελος των καταναλωτών».

Αναφερόμενος στο θέμα των τιμών, ο υπουργός σημείωσε: «Είμαι σε αυτό το υπουργείο έναν χρόνο και στον τομέα των τροφίμων πετύχαμε για πέντε μήνες να έχουμε αρνητικό πληθωρισμό. Ξέρω ότι οι άνθρωποι δυσκολεύονται, γιατί οι τιμές έχουν αυξηθεί την τελευταία πενταετία γύρω στο 35%-40%, αλλά το ίδιο συνέβη σε όλη τη γη εξαιτίας της πανδημίας και των δύο πολέμων που δυστυχώς συνεχίζονται». Όπως τόνισε, «προσπαθούμε να στρέψουμε το παραγωγικό πρότυπο της χώρας όχι μόνο στον τουρισμό, αλλά και στη βιομηχανία και σε άλλες οικονομικές δραστηριότητες, προκειμένου να είμαστε μια βιώσιμη χώρα».

Ο κ. Θεοδωρικάκος αναφέρθηκε ακόμη στη δημιουργία της νέας Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας Καταναλωτή, που -όπως είπε- «θα διαθέτει 300 νέους ελεγκτές και ισχυρά ψηφιακά εργαλεία, ώστε ο πολίτης να ξέρει ότι απευθύνεται σε ένα μόνο σημείο για να βρει το δίκιο του και να στηριχθεί από την Πολιτεία».

Αναφερόμενος στο ζήτημα των βιολογικών προϊόντων, επεσήμανε ότι «έχουν γίνει εκτεταμένοι έλεγχοι στους φορείς πιστοποίησης και ήδη σε δύο εταιρείες έχει επιβληθεί εξάμηνη αναστολή λειτουργίας».

Για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ο υπουργός τόνισε ότι ο πρωθυπουργός «θα παρουσιάσει και φέτος αξιόπιστες δεσμεύσεις στήριξης της μεσαίας τάξης και των χαμηλότερων κοινωνικών στρωμάτων, μέσα από εκτεταμένες φοροαπαλλαγές που περιμένει η κοινωνία».

Σχολιάζοντας τέλος τις πολιτικές εξελίξεις, ο κ. Θεοδωρικάκος ανέφερε πως το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα «από μόνο του αποτελεί ομολογία ήττας», ενώ απαντώντας σε ερώτηση για το ενδεχόμενο αλλαγής του εκλογικού νόμου, σημείωσε: «Δεν τίθεται τέτοιο θέμα. Αυτό που χρειάζεται η χώρα είναι σοβαρότητα και ενότητα, να βγάλουμε όλοι το βαρύ πέπλο τοξικότητας και διχασμού».

Ακούστε το ηχητικό:

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Προειδοποιητικό εγκεφαλικό 90 μέρες πριν – Πώς εκδηλώνεται και πότε πρέπει να ανησυχήσετε

Γυναίκα 108 ετών αποκαλύπτει ότι η μακροζωία της οφείλεται σε ένα αλκοολούχο ποτό – Ποιο είναι;

ΑΣΕΠ: Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις για την κατάταξη υποψήφιων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

Νέος αναπτυξιακός νόμος: Πότε λήγει η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων στα τρία πρώτα καθεστώτα

Φυσικοί παρατήρησα για πρώτη φορά μια δυσεύρετη μορφή του φαινομένου Hall

Η Apple προειδοποιεί όλους τους χρήστες iPhone – «Μην απαντάτε σε αυτά τα μηνύματα»
περισσότερα
11:57 , Σάββατο 30 Αυγούστου 2025

Άδωνις Γεωργιάδης: Τρία ψέματα και μια μισή αλήθεια για το ΕΣΥ

Για «τρία ψέματα και μία… μισή αλήθεια για το ΕΣΥ» κάνει λόγο σε ανάρτησή του στο Facebook, ο ...
23:39 , Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025

ΠΑΣΟΚ: Καταδικάζει τον βανδαλισμό του γραφείου της Σέβης Βολουδάκη

Τον βανδαλισμό του γραφείου της Σέβης Βολουδάκη καταδικάζει με ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ –...
22:15 , Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025

Προκόπης Παυλόπουλος: «Η Τουρκία δεν μπορεί να μετέχει στην Ευρωπαϊκή Άμυνα»

Σε ομιλία του στην Ύδρα, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΕΙΑ 2025» με θέμα «Το κατά το ...
22:05 , Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025

Νέα Αριστερά: «Πανεπιστήμια-μαϊμού και αξιολόγηση με ChatGPT»

«Είναι φανερό ότι όταν θες να δώσεις άδειες σε ιδρύματα μαϊμού θα ακολουθήσεις και τις αντίστο...
MUST READ

Μοναδική συνταγή για κέικ λεμονιού με μύρτιλα και γιαούρτι

Συναγερμός στις ΗΠΑ: Καταγράφηκε το πρώτο κρούσμα σε άνθρωπο από σαρκοφάγο παράσιτο, φόβοι για την εξάπλωσή του – Τι είναι το «New World screwworm»

Aδέλφια Μενέντεζ: Θα παραμείνουν στη φυλακή – Η δολοφονία των γονέων τους στο Μπέβερλι Χιλς το 1989 και η σειρά του Netflix