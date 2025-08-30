«Δεν ανησύχησα όταν είδα μια μικροσκοπική κηλίδα στο πρόσωπό μου, ώσπου διαγνώστηκα με καρκίνο» – Η συγκλονιστική ιστορία 33χρονης

Αν το μαύρισμα στον ήλιο ή το σολάριουμ αποτελεί μέρος της ρουτίνας σας, η περίπτωση μιας γυναίκας που διαγνώστηκε με καρκίνο του δέρματος ίσως σας κάνει να το ξανασκεφτείτε. Η συγκλονιστική ιστορία της 33χρονης Levi-Mariah αναδεικνύει τη σημασία της σωστής προστασίας του δέρματος καθώς και της έγκαιρης ανίχνευσης των συμπτωμάτων του καρκίνου.

Η σημασία της έγκαιρης διάγνωσης του καρκίνου

Η ιστορία της Levi-Mariah, που έγινε γνωστή μέσα από ανάρτηση του Cancer Research UK στο Instagram, αναδεικνύει πώς ένα ανεπαίσθητο σημάδι στο πρόσωπο μπορεί να εξελιχθεί σε καρκίνο του δέρματος. Η εμπειρία της μετατράπηκε σε μία εκστρατεία ευαισθητοποίησης, με στόχο να προστατεύσει και άλλους ανθρώπους από την ίδια απειλή.

Αρχικά, η Levi-Mariah αγνόησε μια μικροσκοπική λευκή κηλίδα ανάμεσα στις φακίδες του προσώπου της, θεωρώντας την αθώα. Ωστόσο, η διάγνωση την «πάγωσε», καθώς αποδείχθηκε ότι επρόκειτο για καρκίνωμα. Στην περίπτωσή της, χρειάστηκε να γίνει μια «βαθιά τομή» ώστε να αφαιρεθεί πλήρως ο καρκίνος από το πρόσωπό της.

«Μας λένε για τους κινδύνους των σολάριουμ, αλλά ποτέ δεν πιστεύεις ότι θα συμβεί σε εσένα. Δεν είχα φανταστεί ποτέ ότι θα διαγνωστώ με καρκίνο του δέρματος. Αυτή η εμπειρία με τρόμαξε», δήλωσε η ίδια. Η διάγνωση αυτή άλλαξε ριζικά τη στάση της απέναντι στο μαύρισμα και την ώθησε να ευαισθητοποιήσει τον κόσμο για τους κινδύνους της ανεξέλεγκτης έκθεσης στον ήλιο.

Συμβουλές προστασίας από τον ήλιο

Στο πλαίσιο της εκστρατείας ευαισθητοποίησης, το Cancer Research UK δίνει τρεις απλές, αλλά κρίσιμες συμβουλές για την προστασία από τον ήλιο:

Αναζητήστε σκιά : Ειδικά μεταξύ 11 π.μ. και 3 μ.μ.

: Ειδικά μεταξύ 11 π.μ. και 3 μ.μ. Φορέστε καπέλο, γυαλιά ηλίου και ρούχα με μακριά μανίκια.

Χρησιμοποιήστε αντηλιακό: Εφαρμόστε τακτικά και γενναιόδωρα αντηλιακό με υψηλό δείκτη προστασίας.