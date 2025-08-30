Βόλος: 17χρονος χτύπησε στο κεφάλι και κατέρρευσε μπροστά στους φίλους του 

Βόλος: 17χρονος χτύπησε στο κεφάλι και κατέρρευσε μπροστά στους φίλους του 
Τραγωδία στον Βόλο το βράδυ της Παρασκευής (29/08), όπου ένας 17χρονος άφησε την τελευταία του πνοή, έπειτα από τραυματισμό στο κεφάλι, ενώ βρισκόταν με την παρέα του σε πάρκο.

Ο 17χρονος βρισκόταν με τους φίλους του στα πεζούλια του πάρκου, όταν γλίστρησε και έπεσε πάνω σε πέτρες, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί. Σύμφωνα με το gegonota.news, αρχικά έκανε προσπάθεια να σηκωθεί όρθιος, αλλά αμέσως κατέρρευσε στο έδαφος. Τρομοκρατημένοι οι φίλοι του ζήτησαν βοήθεια από περαστικούς και στο σημείο μετέβη ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Στο νοσοκομείο όπου μεταφέρθηκε, οι γιατροί δεν μπόρεσαν να τον κρατήσουν στην ζωή.

Θα ακολουθήσει ιατροδικαστική εξέταση που θα διενεργηθεί τις επόμενες ημέρες.

