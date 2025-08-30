Κοζάνη: Παραμένει κλειστό το ρεύμα Μικρόκαστρο Σιάτιστα – Συνεχίζεται η προσπάθεια απομάκρυνσης της νταλίκας που ανατράπηκε

Enikos Newsroom

κοινωνία

Κοζάνη: Παραμένει κλειστό το ρεύμα Μικρόκαστρο Σιάτιστα – Συνεχίζεται η προσπάθεια απομάκρυνσης της νταλίκας που ανατράπηκε

Κλειστό παραμένει το ρεύμα από Καστοριά προς Κοζάνη στον κάθετο άξονα της Εγνατίας οδού λίγο πριν από την έξοδο για Μπάρα Σιάτιστας, μετά την ανατροπή νταλίκας, χθες (29/08) αργά το μεσημέρι.

Η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται από τον κόμβο του Ταξιάρχη στα Γρεβενά από όπου εισέρχονται ξανά στην Εγνατία οδό, ενώ μπορεί να γίνει χρήση της παλιάς εθνικής οδού Καστοριάς – Κοζάνης από το ύψος του Μικροκάστρου.

Το βαρύ όχημα εξετράπη της πορείας του, βγήκε εκτός δρόμου με αποτέλεσμα ο οδηγός της νταλίκας να τραυματιστεί, χωρίς να διατρέχει κάποιο κίνδυνο η υγεία του, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Στο σημείο από χθες υπάρχουν γερανοφόρα οχήματα προκειμένου να απομακρύνουν την νταλίκα από το οδόστρωμα και να αποκατασταθεί η κυκλοφορία.

Η προσπάθεια ρυμούλκησης της νταλίκας συνεχίζεται έως αυτήν την ώρα και το οδικό δίκτυο στο σημείο παραμένει κλειστό στο ένα ρεύμα στο σημείο της εξόδου για Εγνατία οδό.

