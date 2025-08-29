ΕΕ: Ολοκληρώθηκε το Συμβούλιο Υπουργών Άμυνας – «Να συνεχιστεί η συνεργασία μας με τις ΗΠΑ για την υποστήριξη της Ουκρανίας», δήλωσε η Κάλας

Enikos Newsroom

διεθνή

ΕΕ: Ολοκληρώθηκε το Συμβούλιο Υπουργών Άμυνας – «Να συνεχιστεί η συνεργασία μας με τις ΗΠΑ για την υποστήριξη της Ουκρανίας», δήλωσε η Κάλας
Πηγή: consilium.europa.eu

Ολοκληρώθηκε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των Υπουργών Άμυνας της ΕΕ στην Κοπεγχάγη. Στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε, η Ύπατη Εκπρόσωπος Εξωτερικής Πολιτικής της ΕΕ, Κάγια Κάλας, αναφέρθηκε στα τρία ζητήματα -της Ουκρανίας, της ευρωπαϊκής άμυνας και των αποστολών της ΕΕ- δίνοντας τις κατευθύνσεις που αποφάσισαν οι υπουργοί.

Για την Ουκρανία, η κ. Κάλας δήλωσε ότι «η επίθεση στο Κίεβο δείχνει πόσο εσκεμμένα η Ρωσία επιλέγει την κλιμάκωση και ουσιαστικά κοροϊδεύει τις ειρηνευτικές πρωτοβουλίες».


Η ίδια αναφέρθηκε και στη στρατιωτική υποστήριξη στην Ουκρανία, χαιρετίζοντας τις δεσμεύσεις αρκετών κρατών – μελών της ΕΕ προς αυτή την κατεύθυνση, ενώ αναφέρθηκε στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Ειρήνης (European Peace Facility), ο οποίο μπορεί να παρέχει χρηματοδότηση για αυτή την προσπάθεια.

Όπως είπε, «Είναι σημαντικό να επιλυθεί το ζήτημα, ώστε να συνεχιστεί η συνεργασία μεταξύ Ευρώπης και ΗΠΑ για την υποστήριξη της Ουκρανίας. Διμερή ζητήματα δεν πρέπει να μπλοκάρουν την παροχή βοήθειας».

Οι υπουργοί της ΕΕ συζήτησαν επίσης τον ευρωπαϊκό ρόλο στις εγγυήσεις ασφαλείας. Η Ύπατη Εκπρόσωπος τόνισε ότι «είναι σαφές ότι η Ευρώπη θα διαδραματίσει πλήρως τον ρόλο της».

Όπως είπε θα υπάρξει συντονισμός με τον «Συνασπισμό των Προθύμων», ενώ σημείωσε ότι όλοι υπουργοί Άμυνας συμφώνησαν ότι «οι εγγυήσεις ασφάλειας προς την Ουκρανία πρέπει να είναι ισχυρές και αξιόπιστες».


Στο δεύτερο ζήτημα, για την ευρωπαϊκή άμυνα, η κ. Κάλας δήλωσε ότι θα δημιουργηθεί οδικός χάρτης για την άμυνα με σαφές χρονοδιάγραμμα: «Σήμερα, οι υπουργοί συζήτησαν τρόπους για να καλύψουμε τα πιο επείγοντα κενά. Μέχρι τον Οκτώβριο, θα προσδιορίσουμε τις χώρες που θα ηγηθούν σε κάθε τομέα, μαζί με έναν οδικό χάρτη για την άμυνα με σαφείς στόχους και χρονοδιαγράμματα».

Τέλος, σχετικά με τις αποστολές της ΕΕ, η ίδια εξήγησε τη σημασία και το νέο προσανατολισμό αυτών των αποστολών που είναι «ζωτικής σημασίας για την παγκόσμια ασφάλεια» όπως τόνισε, λέγοντας πως «οι υπουργοί συζήτησαν τρόπους ώστε αυτές οι αποστολές να υποστηρίζουν καλύτερα τα γεωπολιτικά συμφέροντα της ΕΕ».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

5 πράγματα που μπορεί να δείχνουν ότι κάποιος μας αγαπάει πραγματικά

Eurostat : Θλιβερή πρωτιά της Ελλάδας και στις ακάλυπτες οδοντιατρικές ανάγκες

Κορκίδης: Οι φόροι που έδωσαν πλεόνασμα «δίνουν χώρο» για ελαφρύνσεις

Στο ΕΣΠΑ η απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας για 1300 διδάκτορες σε 24 ΑΕΙ της χώρας

Σπαζοκεφαλιά: Βρες την γάτα στην εικόνα σε 4 δευτερόλεπτα

Τεστ IQ για δυνατούς λύτες: Mπορείτε να βρείτε τον αριθμό που λείπει από αυτήν την ακολουθία σε 14 δευτερόλεπτα;
περισσότερα
19:47 , Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025

Βίντεο: Όχημα «απογειώνεται» και καταλήγει στη θάλασσα – Καρέ καρέ η διάσωση της μεθυσμένης οδηγού

Μια ηλικιωμένη γυναίκα, στη Νέα Ζηλανδία, υπό την επήρεια αλκοόλ οδήγησε το SUV της εκτός προβ...
19:24 , Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025

Ισπανία: Εξαφανίστηκε 3χρονο αγόρι που έκανε διακοπές με τον πατέρα του – Τι λένε οι αρχές

Ένα αγόρι τριών ετών, από την Βρετανία, αγνοείται από τον προηγούμενο μήνα, στην Ισπανία και ε...
18:09 , Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025

Απαράδεκτο περιστατικό σε σαφάρι: Σάλος με τουρίστα που έδωσε μπίρα σε ελέφαντα – Δείτε το βίντεο

Ένα βίντεο από σαφάρι στην Κένυα προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων, καθώς τουρίστας φαίνεται να έδω...
17:55 , Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025

Γάζα: Ο «μεγαλύτερος στολίσκος βοήθειας» σαλπάρει για να σπάσει τον ισραηλινό αποκλεισμό – Συμμετέχει η Τούνμπεργκ και ακτιβιστές από 44 χώρες

Ένας νέος «στολίσκος βοήθειας» με προορισμό τη Γάζα ετοιμάζεται να αποπλεύσει από διάφορα λιμά...
MUST READ

Μοναδική συνταγή για κέικ λεμονιού με μύρτιλα και γιαούρτι

Συναγερμός στις ΗΠΑ: Καταγράφηκε το πρώτο κρούσμα σε άνθρωπο από σαρκοφάγο παράσιτο, φόβοι για την εξάπλωσή του – Τι είναι το «New World screwworm»

Aδέλφια Μενέντεζ: Θα παραμείνουν στη φυλακή – Η δολοφονία των γονέων τους στο Μπέβερλι Χιλς το 1989 και η σειρά του Netflix