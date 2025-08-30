Πρέβεζα: Παρανάλωμα του πυρός έγινε γνωστό beach bar στην παραλία Μονολιθίου – Δείτε βίντεο

Σκηνές απόλυτου πανικού σημειώθηκαν το πρωί του Σαββάτου (38/08) στην Πρέβεζα, όπου έγινε παρανάλωμα του πυρός γνωστό beach bar στην παραλία Μονολιθίου.

Παρά τις τιτάνιες προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων, η επιχείρηση καταστράφηκε ολοσχερώς. Σύμφωνα με το onprevezanews.gr, ενώ οι ανυποψίαστοι λουόμενοι απολάμβαναν το μπάνιο τους αντίκρισαν τις πρώτες φλόγες και σε κατάσταση σοκ, ειδοποίησαν άμεσα την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Μέσα σε λίγα λεπτά στο σημείο κατέφτασαν δύο πυροσβεστικά οχήματα με έξι άνδρες και επικεφαλής τον διοικητή Γιώργο Γκούμα, που συντόνισε την επιχείρηση κατάσβεσης.

Οι εικόνες που ακολούθησαν είναι δραματικές: Οι πυροσβέστες έδωσαν σκληρή μάχη με τις φλόγες, ενώ οι ισχυροί καπνοί σκέπαζαν την περιοχή. Παρά την άμεση επέμβαση, η φωτιά εξελίχθηκε με αστραπιαία ταχύτητα, καταστρέφοντας το κατάστημα από άκρη σε άκρη.

Ο κόσμος που είχε συγκεντρωθεί στην παραλία παρακολουθούσε αποσβολωμένος, βλέποντας ένα από τα πιο δημοφιλή beach bar της Πρέβεζας να παραδίδεται στις φλόγες.

Οι ζημιές είναι ανυπολόγιστες, ενώ η Πυροσβεστική Υπηρεσία διερευνά ήδη τα αίτια που προκάλεσαν την καταστροφική πυρκαγιά.