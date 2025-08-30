Ηράκλειο: Συνελήφθη 40χρονος για διάρρηξη και κλοπή σε δύο ναούς

Συνελήφθη την Παρασκευή (29/8), ένας 40χρονος για κλοπή σε ναούς στο  Ηράκλειο από όπου φέρεται ότι αφαίρεσε χρήματα και προκάλεσε φθορές.

Η σύλληψη έγινε σε περιοχή του Δήμου Ηρακλείου από αστυνομικούς του Β’ Αστυνομικού Τμήματος Ηρακλείου και του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Μεσσαράς.

Ο συλληφθείς φέρεται ότι στις 28 Αυγούστου προκάλεσε φθορές και διέρρηξε δύο ναούς σε περιοχές του Δήμου Γόρτυνας και αφαίρεσε από τον ένα, το χρηματικό ποσό των 200 ευρώ.

Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

  • πλαστική βαλίτσα περιέχουσα διάφορα διαρρηκτικά εργαλεία,
  • ένα μεταλλικό παγκάρι
  • ένα ξύλινο συρτάρι
  • κέρματα συνολικής αξίας 203,14 ευρώ

Τα αφαιρεθέντα αποδόθηκαν στον εφημέριο του ναού ενώ η προανάκριση ενεργείται από το Β’ Αστυνομικό Τμήμα Ηρακλείου.

 

 

 

