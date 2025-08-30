Ουκρανία: Η στιγμή της δολοφονίας του πρώην προέδρου της Βουλής, Αντρίι Παρούμπι – Σκληρές εικόνες

Τη θλίψη του για την «φρικτή δολοφονία», στην Ουκρανία, του πρώην προέδρου της βουλής Αντρίι Παρούμπι, εξέφρασε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και υποσχέθηκε ότι «όλες οι δυνάμεις και τα μέσα που χρειάζονται» θα κινητοποιηθούν στο πλαίσιο της έρευνας.

Ο Αντρίι Παρούμπι, κεντρικό πρόσωπο της φιλοευρωπαϊκής επανάστασης της (πλατείας) Μεϊντάν το 2014, δολοφονήθηκε την Παρασκευή στο Λβιβ , στο δυτικό τμήμα της χώρας, όπως ανακοίνωσαν οι ουκρανικές αρχές, προσθέτοντας πως έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη.

Οι συνθήκες του θανάτου του και οι λόγοι για τους οποίους στοχοθετήθηκε είναι προς το παρόν άγνωστοι.

«Ένας άνδρας, που δεν έχει ταυτοποιηθεί, πυροβόλησε πολλές φορές εναντίον του πολιτικού, σκοτώνοντας τον Αντρίι Παρούμπι» στο Λβιβ, μεγάλη πόλη της δυτικής Ουκρανίας, ανέφερε το γραφείο του γενικού εισαγγελέα. Ο ύποπτος τράπηκε σε φυγή και μια «ειδική επιχείρηση» ξεκίνησε για τον εντοπισμό του, συμπλήρωσε η ίδια πηγή.

Μια έρευνα για «ανθρωποκτονία» επίσης ξεκίνησε, ανακοίνωσε το γραφείο του εισαγγελέα, που δεσμεύτηκε να εξακριβώσει την ταυτότητα του ενόπλου και τις συνθήκες του εγκλήματος.

Ο βουλευτής Αντρίι Παρούμπι, ηλικίας 54 ετών, διετέλεσε πρόεδρος του ουκρανικού κοινοβουλίου το διάστημα 2016-2019. Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες αναφέρουν ότι πυροβολήθηκε πολλές φορές από έναν ένοπλο που ήταν ντυμένος ως ταχυμεταφορέας και επέβαινε σε ηλεκτρονικό ποδήλατο, όπως μετέδωσε το κρατικό ραδιοτηλεοπτικό μέσο Suspilné επικαλούμενο ανώνυμες πηγές.

The former Chairman of the Verkhovna Rada of Ukraine, Andriy Parubiy, was killed by a person in courier uniform in Lvov. pic.twitter.com/kAHElDzIIG — ayden (@squatsons) August 30, 2025

Ο 54χρονος Parubiy, ανδρώθηκε πολιτικά κατά τη διάρκεια της εξέγερσης του Μεϊντάν, η οποία τάχθηκε υπέρ στενότερων δεσμών της Ουκρανίας με την ΕΕ και ανέτρεψε τον φιλορώσο πρώην πρόεδρο Βίκτορ Γιανουκόβιτς, το 2014.

Υπήρξε επίσης γραμματέας του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας της Ουκρανίας από τον Φεβρουάριο έως τον Αύγουστο του 2014, μια περίοδο κατά την οποία ξεκίνησαν οι εχθροπραξίες στην ανατολική Ουκρανία. Τότε η Ρωσία προσάρτησε τη χερσόνησο της Κριμαίας.

Την ίδια χρονιά είχε επιζήσει από μια εναντίον του απόπειρα δολοφονίας που είχε διαπραχθεί με χειροβομβίδα, μεταδίδουν ουκρανικά ΜΜΕ.

Σε φωτογραφίες που φέρονται να δείχνουν τον τόπο του εγκλήματος και δημοσιεύτηκαν από ουκρανικά ΜΜΕ, όμως η γνησιότητά τους δεν έχει επαληθευτεί, διακρίνεται ένας άνδρας με το πρόσωπο γεμάτο αίματα να κείτεται στον δρόμο.

Φόρος τιμής στον πολιτικό άνδρα

Η πρωθυπουργός της Ουκρανίας Γιούλια Σβιριντένκο χαιρέτισε σήμερα τη μνήμη «ενός πατριώτη», του οποίου «η συμβολή ήταν μεγάλη στον σχηματισμό του κράτους μας».

Μετά την πλήρη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022, ο Parubiy εντάχθηκε στην εδαφική άμυνα της Ουκρανίας. Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Andrii Sybiha περιέγραψε τον Parubiy ως “πατριώτη και πολιτικό άνδρα που συνέβαλε τα μέγιστα στην υπεράσπιση της ελευθερίας, της ανεξαρτησίας και της κυριαρχίας της Ουκρανίας”.



“Ήταν ένας άνθρωπος που ανήκει δικαιωματικά στα βιβλία της ιστορίας”, πρόσθεσε ο Sybiha.

Ο πρώην πρόεδρος Πέτρο Ποροσένκο δήλωσε ότι η δολοφονία του Parubiy ήταν “μια βολή στην καρδιά της Ουκρανίας”. “Ο Andriy ήταν ένας σπουδαίος άνθρωπος και ένας αληθινός φίλος. Γι’ αυτό παίρνουν εκδίκηση, αυτό φοβούνται”, έγραψε στο Telegram, επισημαίνοντας τη συμβολή του Parubiy στην οικοδόμηση του ουκρανικού στρατού.

Ο Zelensky έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι ο υπουργός Εσωτερικών της Ουκρανίας Ihor Klymenko και ο γενικός εισαγγελέας Ruslan Kravchenko είχαν πρώτοι αναφέρει την είδηση του θανάτου του Parubiy. “Αναπτύσσονται όλες οι απαραίτητες δυνάμεις και τα μέσα για την έρευνα και τον εντοπισμό του δολοφόνου”, έγραψε ο Ζελένσκι.