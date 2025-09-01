Λίλιαν Αρχοντή για Τόλη Βοσκόπουλο: «Ήταν πολύ απλός και νοιαζόταν για όλους μας…»

Για την πορεία της στον χώρο της υποκριτικής μίλησε η Λίλιαν Αρχοντή, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης που έδωσε στην εφημερίδα «ON Time». Η γνωστή ηθοποιός, η οποία εργάζεται στον κόσμο της Τέχνης πάνω από είκοσι χρόνια, αναφέρθηκε και στη συνεργασία της με τον Θανάση Βέγγο και τον Τόλη Βοσκόπουλο.

Μιλώντας για τον Θανάση Βέγγο, η Λίλιαν Αρχοντή εξομολογήθηκε στη συνέντευξή της πως: «Από τον Βέγγο θυμάμαι ότι με φώναζε “Λιλάκι μου”. Ήταν ένας τόσο μεγάλος, σπουδαίος άνθρωπος κι εγώ τότε ένα κοριτσάκι που δεν ήξερα καν από θέατρο. Ήμουν μεν ταλέντο στο σχολείο μου, αλλά οτιδήποτε έκανα έγινε με δουλειά, με “χτίσιμο”, με κόπο, με μελέτη. Και όταν σκέφτομαι τον Βέγγο, λέω πόσο σημαντικό ήταν για μένα να είναι ένας τόσο σημαντικός άνθρωπος δίπλα μου, τόσο απλός και γλυκός. Αξιολάτρευτος. Ο Θανάσης όλων».

Αναφερόμενη στον Τόλη Βοσκόπουλο, η γνωστή ηθοποιός είπε ότι: «Όσο για τον Βοσκόπουλο, με αυτόν μεγάλωσα, γιατί ήταν ο αγαπημένος της οικογένειάς μου και είχαν τους δίσκους του. Έτσι, από 3-4 χρονών άκουγα τα τραγούδια του που έπαιζαν στο σπίτι μας και υπάρχουν οι δίσκοι του στη δισκοθήκη μου. Οπότε, φαντάσου τώρα, το όνειρό μου ήταν να είμαι δίπλα στον τεράστιο Βοσκόπουλο των παιδικών μου χρόνων και να παίζω στη σκηνή μαζί του. Ήταν πολύ απλός και νοιαζόταν για όλους μας. Η άποψή μου είναι, όλα αυτά τα χρόνια που είμαι στο θέατρο, ότι όσο πιο σπουδαίοι είναι οι ηθοποιοί, τόσο πιο απλοί είναι. Τα «μεγαθήρια», που έχουν περάσει ουρές θαυμαστών στα θέατρά τους ή στα κέντρα όπου έχουν εμφανιστεί, είναι ταπεινοί άνθρωποι».