Λίλιαν Αρχοντή: «Χωρίσαμε στην αρχή της εγκυμοσύνης μου, έζησα έναν πολύ γλυκό εφιάλτη»

Enikos Newsroom

lifestyle

Λίλιαν Αρχοντή

Συνέντευξη στην «ON Time» έδωσε η Λίλιαν Αρχοντή, η οποία έγινε ευρέως γνωστή τις σεζόν 1998-2000, μέσα από την θρυλική κωμική σειρά του ANT1 «Κωνσταντίνου και Ελένης», στην οποία είχε υποδυθεί μίας από τις σχέσεις του «Μάνθου», την «Φιόνα». Η ηθοποιός αναφέρθηκε και στην μητρότητα και στον ρόλο του μονογονέα που ανέλαβε, καθώς μεγάλωσε μόνη της την κόρη της. Μάλιστα, μίλησε και για τον πατέρα του παιδιού της, με τον οποίο χώρισε στην αρχή της εγκυμοσύνης της.

Μια νεαρή μανούλα μόνη με το κοριτσάκι της. Είναι πολύ δύσκολο να είσαι μονογονέας.

Ναι, είναι, αλλά όταν θυμάμαι εκείνα τα χρόνια και μιλάω στο παιδί μου, λέω: «Αχ, τι ωραία που ήταν τότε». Αν καθίσω να το σκεφτώ, ήταν όμορφα χρόνια. Ήταν άλλες εποχές, πιο άνετες, και οικονομικά και επαγγελματικά. Με τα χρόνια άλλαξαν τα δεδομένα, όπως και να ’χει. Ίσως δεν το καταλάβαινα τότε. Ήταν ίσως όλα δρομολογημένα έτσι από τον Θεό. Δεν έλεγα «κουράστηκα». Σαφώς και κοιμόμουν πολύ λίγο. Δηλαδή, αυτό που θυμάμαι πάρα πολύ έντονα είναι ότι τελείωνα την παράσταση και, μέχρι να έρθω σπίτι, ήταν πάρα πολύ αργά – στις πεντέμισι με έξι παρά τέταρτο έπρεπε να είμαι στο πόδι για να ξυπνήσω το Χριστινάκι και να προλάβουμε το σχολικό. Αλλά για μένα ήταν τρόπος ζωής. Και όλα κύλησαν και κυλάνε καλά με τη βοήθεια του Θεού.

Ήταν έρωτας με τον πατέρα της κόρης σου;

Ναι, μεγάλος έρωτας και από τις δύο πλευρές. Όμως, χωρίσαμε από την αρχή της εγκυμοσύνης μου. Την πιο όμορφη περίοδο της ζωής μιας γυναίκας, όπου αλλάζουν τα πάντα, το σώμα σου, ακούς και νιώθεις το μωράκι σου, είσαι ένας άλλος άνθρωπος, όλα τα έζησα μόνη μου. Δεν χαμογελώ γι’ αυτό. Είχα μόνο τη μανούλα μου, δυο-τρεις καλούς φίλους συναδέλφους σημαντικούς για μένα… Και να αναφέρω, γιατί είναι σαν αδελφή μου, την Αλίκη Κατσαβού, που ήταν κολλητή μου φίλη από τη δραματική σχολή, και τον Στέφανο Τσακιράκη. Όμως, έκαναν πρόβες και δεν μπορούσαν ούτε εκείνοι να είναι μαζί μου. Ήμουν εγώ με την κοιλίτσα μου φουσκωμένη, με τη μανούλα μου, να μη βρίσκουμε ταξί για να πάμε στο μαιευτήριο. Οπότε έζησα έναν πολύ γλυκό εφιάλτη. Έτσι, το λέω όλα τα χρόνια και ήταν δώρο Θεού αυτό το υπέροχο πλάσμα που μου έστειλε.

Δηλαδή, ο άνθρωπος αυτός που ερωτεύτηκες, ο πατέρας του μωρού σου, ήταν αμέτοχος;

Εντελώς, παρόλο που ζήσαμε έναν παράφορο έρωτα. Όπως σου είπα, χωρίσαμε στην αρχή της εγκυμοσύνης μου. Τι να κάνουμε; Εγώ έχω το παιδί μου και το καμαρώνω. Να τον κατηγορήσω; Τώρα; Γιατί; Θα αλλάξει κάτι; Όχι. Εγώ έζησα τις δυσκολίες και στην εγκυμοσύνη μου και μετά μεγαλώνοντας το παιδί μου. Αφού δεν άλλαξε η κατάσταση τότε, γιατί δεν ήθελα να είμαι μια μανούλα μόνη, τι να κάνω; Το δέχτηκα έτσι και πορεύτηκα ανάλογα.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Σεξ μετά τα 50: Τα πιο συχνά προβλήματα και πώς να τα λύσετε για αξέχαστες στιγμές

Τα «Cat Eye» νύχια σε ουδέτερους τόνους της Vanessa Hudgens θα γίνει το απόλυτο φθινοπωρινό τρεντ – Δείτε video

Σε τροχιά ανάκαμψης οι διακοπές των Ελλήνων- Τα στοιχεία για την κίνηση φέτος

Οι εκπτώσεις τελείωσαν, οι προσφορές συνεχίζονται – Πώς κινήθηκε η αγορά

Σπαζοκεφαλιά: Βρες το πάντα στην εικόνα σε 5 δευτερόλεπτα

Τεστ IQ για δυνατούς λύτες: Μπορείτε να κάνετε αυτήν την πράξη να βγάζει λογική τραβώντας μόνο μία γραμμή; Έχετε 14 δευτερό...
περισσότερα
20:20 , Σάββατο 30 Αυγούστου 2025

Άννα Βίσση – Αντώνης Ρέμος – Χρήστος Μάστορας: «Η σκηνή κατέρρευσε λόγω αιφνίδιων εντονότατων ανέμων» – Η επίσημη ανακοίνωση για την ματαίωση της συναυλίας τους στα Ιωάννινα

Μία κοινή συναυλία στην πλατεία Μαβίλη στα Ιωάννινα ήταν προγραμματισμένο να δώσουν σήμερα (30...
19:29 , Σάββατο 30 Αυγούστου 2025

Ιζαμπέλλα Φούλοπ: Οι φωτογραφίες με τα άγρια ζώα από το ταξίδι της στην Αφρική – «Αυτό που θα θυμάμαι πάντα…»

Στην Αφρική βρέθηκαν η Ιζαμπέλλα Φούλοπ και ο Γιώργος Δερβίσης για το ταξίδι του μέλιτός τους....
18:33 , Σάββατο 30 Αυγούστου 2025

Νάνσυ Παραδεισανού: «Έχω φοβηθεί σύντροφό μου, ήξερα ότι έπρεπε να τελειώσω κάθε επικοινωνία»

Αποκαλύψεις για την προσωπική της ζωή έκανε η Νάνσυ Παραδεισανού, στο νέο βίντεο που ανέβασε σ...
18:16 , Σάββατο 30 Αυγούστου 2025

Γιώργος Μαζωνάκης: Θα υποβάλει μηνύσεις για σοβαρά ποινικά αδικήματα – «Είναι πικραμένος, αγανακτισμένος και προδομένος», λέει ο δικηγόρος του

Έναν πολύ δύσκολο Αύγουστο πέρασε ο Γιώργος Μαζωνάκης, ο οποίος νοσηλεύτηκε για τέσσερις ημέρε...
MUST READ

Μοναδική συνταγή για κέικ λεμονιού με μύρτιλα και γιαούρτι

Συναγερμός στις ΗΠΑ: Καταγράφηκε το πρώτο κρούσμα σε άνθρωπο από σαρκοφάγο παράσιτο, φόβοι για την εξάπλωσή του – Τι είναι το «New World screwworm»

Aδέλφια Μενέντεζ: Θα παραμείνουν στη φυλακή – Η δολοφονία των γονέων τους στο Μπέβερλι Χιλς το 1989 και η σειρά του Netflix