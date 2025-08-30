Γιώργος Μαζωνάκης: Θα υποβάλει μηνύσεις για σοβαρά ποινικά αδικήματα – «Είναι πικραμένος, αγανακτισμένος και προδομένος», λέει ο δικηγόρος του

Έναν πολύ δύσκολο Αύγουστο πέρασε ο Γιώργος Μαζωνάκης, ο οποίος νοσηλεύτηκε για τέσσερις ημέρες σε δημόσια ψυχιατρική κλινική, έπειτα από εισαγγελική εντολή. Ο δικηγόρος του επιτυχημένου ερμηνευτή, Γιώργος Μερκουλίδης, μίλησε στην «Secret» για τις επόμενες κινήσεις του καλλιτέχνη, τονίζοντας πως οι μηνύσεις που θα κάνει θα είναι «κατά παντός υπευθύνου». Ακόμα, ο έμπειρος νομικός ανέφερε ότι ο δημοφιλής τραγουδιστής είναι «πικραμένος, αγανακτισμένος, προδομένος από όλα αυτά, αλλά είναι δυνατός και υγιής».

Ο Γιώργος Μερκουλίδης εξήγησε στην «Secret» ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης: «Θα υποβάλει μηνύσεις, που ούτως ή άλλως ετοίμαζε να υποβάλει, για σοβαρά ποινικά αδικήματα που έχουν διαπραχθεί εις βάρος του. Οικονομικής φύσεως, αλλά και για πλαστογραφία και υπεξαίρεση. Από κει και πέρα μελετάμε τα στοιχεία, για να δούμε και την ακούσια νοσηλεία. Θα προβούμε και εκεί σε μηνύσεις, προφανώς γιατί έγιναν παράτυπα και παράνομα πράγματα. Οι μηνύσεις θα είναι κατά παντός υπευθύνου».

«Αναφορικά με την ακούσια νοσηλεία, είναι και άλλα πρόσωπα της οικογένειας που εμπλέκονται. Δεν υπήρχαν οι προϋποθέσεις του νόμου για να κάνουν τέτοιο πράγμα. Ο νόμος για την ακούσια νοσηλεία είναι σαφέστατος. Λέει ότι πρέπει το πρόσωπο να πάσχει από ψυχικό νόσημα, να μην μπορεί να βοηθήσει τον εαυτό του και να είναι εν δυνάμει επικίνδυνο για τον εαυτό του και για τρίτους. Ένας άνθρωπος για να πάει για ακούσια νοσηλεία πρέπει να είναι τρελός. Τα τελευταία δύο χρόνια οι δικοί του τον είχαν δει ελάχιστες φορές, μετρημένες στα δάχτυλα», πρόσθεσε.

Ακόμα, ο δικηγόρος του καλλιτέχνη ανέφερε πως: «Ο Γιώργος είναι πικραμένος, αγανακτισμένος, προδομένος από όλα αυτά, αλλά είναι δυνατός και υγιής. Όπως είδατε, αυτή την περιπέτεια τη διακωμώδησε στα social media. Οι γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό του φέρθηκαν άψογα. Ευτυχώς, του έδωσαν δωμάτιο όπου ήταν μόνος του. Είναι πολύ σημαντικό αυτό».

«Στο πλευρό του είναι οι συνεργάτες του, συνάδελφοί του, είναι η οικογένεια Παπαγεωργίου, οι ιδιοκτήτες του νυχτερινού κέντρου “Fever”, δέχεται μηνύματα από όλο τον καλλιτεχνικό κόσμο, αλλά και από απλούς ανθρώπους. Ο Γιώργος θα προχωρήσει μπροστά σε σχέση με τις επαγγελματικές του δραστηριότητες. Άλλωστε, έχει σχεδόν επέλθει συμφωνία να εμφανίζεται στο νυκτερινό κέντρο “Fever” και κατά 99% θα είναι και στο “The Voice”», κατέληξε.