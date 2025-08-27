Γιώργος Μαζωνάκης: «Μετά την φουρτούνα έρχεται μπουνάτσα» – Η ανάρτηση όλο νόημα στο Instagram

Ύστερα από την δύσκολη περίοδο που πέρασε με τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο, ο Γιώργος Μαζωνάκης είναι και πάλι δραστήριος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνοντας ανανεωμένος μέσα από νέες αναρτήσεις του

Ο γνωστός τραγουδιστής έχει επιστρέψει στην καθημερινότητά του και, όπως όλα δείχνουν, περνά στην αντεπίθεση. Μέσα από τα μηνύματά του, ο ίδιος δείχνει αποφασισμένος να αφήσει πίσω του όσα συνέβησαν και να σταθεί ξανά στα πόδια του.

Χαρακτηριστικά, σε ανάρτησή του ανέφερε: «Και μετά τη φουρτούνα έρχεται μπουνάτσα».

