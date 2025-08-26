Φωτιά σε υπαίθριο χώρο έξω από τη Θήβα – ΒΙΝΤΕΟ αναγνώστη Σήφης Γαρυφαλάκης 21:57, Τρίτη 26 Αυγούστου 2025 κοινωνία Φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Τρίτης (26/8) σε υπαίθριο χώρο έξω από τη Θήβα. Στο σήμειο επιχειρούν τέσσερις πυροσβέστες με δύο οχήματα. 