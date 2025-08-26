Φωτιά σε υπαίθριο χώρο έξω από τη Θήβα – ΒΙΝΤΕΟ αναγνώστη

Φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Τρίτης (26/8) σε υπαίθριο χώρο έξω από τη Θήβα.

Στο σήμειο επιχειρούν τέσσερις πυροσβέστες με δύο οχήματα.

Δείτε βίντεο που έστειλε αναγνώστης του enikos.gr:

22:50 , Τρίτη 26 Αυγούστου 2025

