Σεπόλια: Συναγερμός για την εξαφάνιση του 13χρονου από χώρο φιλοξενίας

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές για την εξαφάνιση του 13χρονου από τα Σεπόλια.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα, 26/08 για την εξαφάνιση του ανηλίκου και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, καθώς ενδεχομένως να συντρέχουν λόγοι που θέτουν την ζωή του σε κίνδυνο.

Στις 26/08 και ώρα 13:00, εξαφανίστηκε από χώρο φιλοξενίας στα Σεπόλια, ο Ανάς Μουχάμαντ Καν, ηλικίας 13 ετών, Πακιστανικής καταγωγής.

Ο Ανάς Μουχάμαντ Καν έχει ύψος 1,55μ, είναι αδύνατος, έχει μαύρα μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε καφέ κοντομάνικο μπλουζάκι, καφέ παντελόνι και μαύρα παπούτσια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.