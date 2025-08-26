Δήμος Αθηναίων για την πτώση δέντρου στην πλατεία Αγίας Ειρήνης: «Oφείλεται σε αναρρίχηση αγνώστου, το βάρος του οποίου δημιούργησε το πρόβλημα»

Ανακοίνωση εξέδωσε ο Δήμος Αθηναίων για το περιστατικό με την πτώση μεγάλου δέντρου στην πλατεία Αγίας Ειρήνης στο Μοναστηράκι.

Όπως έγραψε το enikos.gr, το μεσημέρι της Τρίτης (26/8) προκλήθηκε αναστάτωση όταν ένα μεγάλο δέντρο έπεσε στην πλατεία Αγίας Ειρήνης. Από την πτώση του δέντρου παραλίγο να τραυματιστούν τουρίστες που βρίσκονταν στο σημείο, αλλά ευτυχώς απομακρύνθηκαν εγκαίρως.

Σύμφωνα με την Διεύθυνση Πρασίνου του Δήμου Αθηναίων «η πτώση μεγάλου κλαδιού από Γιακαράντα οφείλεται σε αναρρίχηση αγνώστου ατόμου επάνω στο δέντρο, το βάρος του οποίου δημιούργησε το πρόβλημα».

«Ο Δήμος Αθηναίων επιλήφθηκε άμεσα του θέματος και κάνει έκκληση για σεβασμό του φυσικού κεφαλαίου της πόλης που βάλλεται είτε από επικίνδυνες επιπολαιότητες είτε από συνεχείς βανδαλισμούς» προστίθεται στην ανακοίνωση.

Δείτε φωτογραφίες: