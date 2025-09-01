Πούτιν: Συνάντησε τον Πρόεδρο του Ιράν στη σύνοδο του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης – Στο επίκεντρο το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης

Πούτιν: Συνάντησε τον Πρόεδρο του Ιράν στη σύνοδο του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης – Στο επίκεντρο το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης
Φωτογραφία: Reuters

Στο περιθώριο της συνόδου κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης (ΟΣΣ) στην Κίνα, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είχε σήμερα συνάντηση με τον Ιρανό ομόλογό του Μασούντ Πεζεσκιάν, σύμφωνα με ανακοίνωση του Κρεμλίνου.

«Ο Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν ξεκινούν διμερή συνάντηση», ανέφερε το Κρεμλίνο στο Telegram, συνοδεύοντας το μήνυμά του με ένα βίντεο που δείχνει τους δύο άνδρες να ανταλλάσσουν χειραψία.


Η ρωσική προεδρία είχε τονίσει προηγουμένως ότι η συνάντηση θα επικεντρωθεί στο πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

Το Ιράν θεωρείται ύποπτο από τις δυτικές χώρες ότι επιδιώκει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα και αντιμετωπίζει απειλές από τη Γαλλία, τη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο για επαναφορά κυρώσεων που είχαν ανασταλεί πριν από δέκα χρόνια.

Η Τεχεράνη, από την πλευρά της, αρνείται την επιθυμία της να αποκτήσει πυρηνικά όπλα και υπερασπίζεται το δικαίωμά της να αναπτύξει ένα μη στρατιωτικό πυρηνικό πρόγραμμα.

Η Ρωσία, σύμμαχος του Ιράν, στηρίζει την Τεχεράνη σε αυτό το θέμα. Την Παρασκευή, κάλεσε τη Δύση να «επανέλθει στα λογικά της και να επανεξετάσει τις λανθασμένες αποφάσεις της», προειδοποιώντας για τις «ανεπανόρθωτες συνέπειες» της πολιτικής της.

Οι δύο χώρες έχουν έρθει πιο κοντά από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία το 2022. Τον Ιανουάριο, Μόσχα και Τεχεράνη υπέγραψαν μια συνθήκη στρατηγικής εταιρικής σχέσης με στόχο την ενίσχυση των δεσμών τους, ιδίως των στρατιωτικών τους δεσμών.

Το Ιράν έχει κατηγορηθεί από το Κίεβο και τη Δύση ότι προμηθεύει μη επανδρωμένα αεροσκάφη Shahed και πυραύλους μικρού βεληνεκούς στη Ρωσία για την επίθεσή της στην Ουκρανία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

