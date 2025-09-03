Οι αθλητικές μεταδόσεις 3/9/2025

Enikos Newsroom

Media

Αθλητικές μεταδόσεις

Τα παιχνίδια για το Ευρωμπάσκετ ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (3/9/2025):

13:00 ΕΡΤ2 Ολλανδία – Ιαπωνία Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών

13:30 Novasports 4HD Μαυροβούνιο – Μεγάλη Βρετανία Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025

14:45 Novasports Start Εσθονία – Πορτογαλία Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025

16:30 Novasports 4HD Λιθουανία – Σουηδία Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025

16:30 ΕΡΤ2 Ιταλία – Πολωνία Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών

18:00 Novasports Start Τσεχία – Λετονία Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025

20:30 Novasports 4HD Φινλανδία – Γερμανία Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025

21:00 COSMOTE SPORT 6 HD Μαγδεμβούργο – Άιζεναχ DAIKIN Bundesliga 2025-26

21:15 ΕΡΤ1-Novasports Start Τουρκία – Σερβία Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

5 καθημερινές ασκήσεις που επαναφέρουν τη μυϊκή μάζα μετά τα 50 πιο γρήγορα από το γυμναστήριο

Γυναίκα που πάλευε με χρόνιο στρες αποκαλύπτει τη νέα συνήθεια που της άλλαξε τη ζωή

Επίδομα στέγασης: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός της πληρωμής του Οκτωβρίου και τι πρέπει να κάνουν

Μπαίνει στην «πρίζα» το νέο «Εξοικονομώ» – Ποιες είναι οι μεγάλες αλλαγές – Όλες οι τελευταίες πληροφορίες

Αποκαλύψεις για την τεράστια «πόρτα»: Εξερευνητές ανακαλύπτουν γιγαντιαία δομή σε απομακρυσμένα βουνά

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με ένα ψάρι σε 11 δευτερόλεπτα
περισσότερα
05:48 , Τετάρτη 03 Σεπτεμβρίου 2025

Οι οικονομικές εφημερίδες 3/9/2025

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις οικονομικές εφημερίδες, σήμερα 3/9/2025.
05:43 , Τετάρτη 03 Σεπτεμβρίου 2025

Οι αθλητικές εφημερίδες 3/9/2025

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις αθλητικές εφημερίδες, σήμερα 3/9/2025.
05:38 , Τετάρτη 03 Σεπτεμβρίου 2025

Οι πολιτικές εφημερίδες 3/9/2025

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις πολιτικές εφημερίδες, σήμερα 3/9/2025.
21:19 , Τρίτη 02 Σεπτεμβρίου 2025

Alpha: Πρεμιέρα την Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου στις 10:00 για την «Super Κατερίνα»

Η Κατερίνα Καινούργιου επιστρέφει στον Alpha για 5η χρονιά, από τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου στις...
MUST READ

Τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: «Στο νοσοκομείο έμαθα ότι συγκρούστηκα με άλλο όχημα» – Τι υποστηρίζει η 45χρονη οδηγός της Porsche που διώκεται για κακούργημα

Συναγερμός στις ΗΠΑ: Καταγράφηκε το πρώτο κρούσμα σε άνθρωπο από σαρκοφάγο παράσιτο, φόβοι για την εξάπλωσή του – Τι είναι το «New World screwworm»

Aδέλφια Μενέντεζ: Θα παραμείνουν στη φυλακή – Η δολοφονία των γονέων τους στο Μπέβερλι Χιλς το 1989 και η σειρά του Netflix