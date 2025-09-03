Πόλεμος στην Ουκρανία: Ρωσική επίθεση με πυραύλους και drones στο Κίεβο

Οι ουκρανικές μονάδες αντιαεροπορικής άμυνας δίνουν μάχη για να αναχαιτίσουν νέα ρωσική αεροπορική επίθεση στο Κίεβο, όπως ανακοίνωσε η στρατιωτική διοίκηση της πρωτεύουσας το βράδυ της Τετάρτης. Την ίδια στιγμή, σε ολόκληρη τη χώρα σήμαναν συναγερμοί αεροπορικών επιδρομών έπειτα από προειδοποιήσεις για εκτοξεύσεις πυραύλων και επιθέσεις με drones.

Ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης του Κιέβου, Τιμούρ Τκάτσενκο, κάλεσε τους κατοίκους μέσω της εφαρμογής Telegram να παραμείνουν στα καταφύγια μέχρι να υπάρξει επίσημη ενημέρωση ότι ο κίνδυνος έχει περάσει. «Η αεράμυνα λειτουργεί στο Κίεβο! Μείνετε στα καταφύγια μέχρι να δοθεί το σύνθημα» τόνισε χαρακτηριστικά.