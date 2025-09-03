UNICEF: Έξι εκατομμύρια παιδιά απειλούνται με αποκλεισμό από την εκπαίδευση ως το 2026 λόγω μείωσης της διεθνούς βοήθειας

UNICEF: Έξι εκατομμύρια παιδιά απειλούνται με αποκλεισμό από την εκπαίδευση ως το 2026 λόγω μείωσης της διεθνούς βοήθειας

Περίπου έξι εκατομμύρια παιδιά κινδυνεύουν να μείνουν εκτός σχολείου μέχρι τα τέλη του 2026, εξαιτίας της δραστικής μείωσης της διεθνούς χρηματοδότησης για την εκπαίδευση, προειδοποίησε χθες η UNICEF.

Σύμφωνα με σχετική ανάλυση, η δημόσια αναπτυξιακή βοήθεια (ΔΑΒ) που κατευθύνεται στον τομέα της εκπαίδευσης αναμένεται να μειωθεί κατά 3,2 δισεκατομμύρια δολάρια έως το 2026 — ποσοστό που αντιστοιχεί σε πτώση της τάξης του 24% σε σύγκριση με το 2023. Σχεδόν το 80% αυτής της μείωσης οφείλεται σε περικοπές που έχουν ανακοινωθεί από τρεις βασικούς δωρητές: τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Γερμανία και τη Γαλλία.

Αν οι περικοπές αυτές γίνουν πραγματικότητα, η UNICEF εκτιμά πως επιπλέον 6 εκατομμύρια παιδιά κινδυνεύουν να στερηθούν το σχολείο το 2026, το 30% από τα οποία ζει σε «καταστάσεις ανθρωπιστικής έκτακτης ανάγκης». Ο αριθμός τους ισούται με το να άδειαζαν «όλα τα πρωτοβάθμια σχολεία στη Γερμανία και στην Ιταλία», τόνισε το ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για την παιδική ηλικία στην ανακοίνωση Τύπου που έδωσε στη δημοσιότητα.

Συνολικά, θα αύξαναν στα 278 εκατομμύρια τον αριθμό των παιδιών τα οποία στερούνται το σχολείο.

«Κάθε δολάριο που κόβεται από την εκπαίδευση δεν είναι απλώς δημοσιονομική απόφαση, κρίνει το μέλλον ενός παιδιού που διακυβεύεται», επισήμανε η εκτελεστική διευθύντρια της UNICEF Κάθριν Ράσελ.

«Η εκπαίδευση, ιδιαίτερα σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, συχνά γίνεται σωσίβιο, φέρνει τα παιδιά σε επαφή με βασικές υπηρεσίες, όπως η υγεία, η προστασία, η θρεπτική τροφή. Προσφέρει επίσης την καλύτερη ευκαιρία σε κάθε παιδί να ξεφύγει από τη φτώχεια», να «οικοδομήσει καλύτερη ζωή», πρόσθεσε.

Η υπηρεσία εκφράζει ιδιαίτερη ανησυχία για χώρες όπου εκτυλίσσονται ανθρωπιστικές κρίσεις: αυτές ακριβώς αφορούν οι πιο κραυγαλέες περικοπές. Έτσι, σε κάποιες, όπως η Αϊτή, η Σομαλία ή τα παλαιστινιακά εδάφη, εκτιμά πως θα χαθεί το 10% του εθνικού προϋπολογισμού για την εκπαίδευση. Ιδιαίτερα όσον αφορά τους πρόσφυγες της μειονότητας Ροχίνγκια της Μιανμάρ, 350.000 παιδιά ενδέχεται να στερηθούν την εκπαίδευση «μόνιμα».

Η UNICEF προειδοποιεί ακόμη εναντίον του αντίκτυπου για την εκπαίδευση των κοριτσιών, λόγω περικοπών χρηματοδοτήσεων για συγκεκριμένα εκπαιδευτικά προγράμματα και για την κατασκευή τουαλετών για αυτά.

Γεωγραφικά, η κεντρική και δυτική Αφρική κινδυνεύουν να υποστούν το μεγαλύτερο πλήγμα, με 1,9 εκατ. παιδιά να απειλούνται να στερηθούν το σχολείο. Η Ακτή Ελεφαντοστού και το Μαλί είναι ανάμεσα στα κράτη όπου ο αντίκτυπος θα είναι ο βαρύτερος.

Πέρα από αυτά που θα τεθούν εντελώς εκτός των εκπαιδευτικών συστημάτων, άλλα 290 εκατ. παιδιά σε διεθνές επίπεδο κινδυνεύουν να υποστούν πτώση της ποιότητας της εκπαίδευσής τους, συμπληρώνει η UNICEF.

