Wall Street Journal: Ο Σκοτ Μπέσεντ ξεκινά τις συνεντεύξεις για τον επόμενο πρόεδρο της Fed

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, θα ξεκινήσει την Παρασκευή μια σειρά συνεντεύξεων με στόχο την επιλογή του επόμενου προέδρου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Federal Reserve). Την πληροφορία μετέδωσε η εφημερίδα Wall Street Journal την Τρίτη, επικαλούμενη πηγές με γνώση του θέματος.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η διαδικασία δεν θα ολοκληρωθεί άμεσα αλλά θα συνεχιστεί και την επόμενη εβδομάδα. Οι συνεντεύξεις θα γίνουν με ορισμένα από τα έντεκα πρόσωπα που βρίσκονται στη λίστα των υποψηφίων για να διαδεχθούν τον Τζερόμ Πάουελ.

Την ίδια ώρα, το πρακτορείο ειδήσεων Reuters επισήμανε πως δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει με ανεξάρτητο τρόπο τις πληροφορίες που δημοσίευσε η αμερικανική εφημερίδα.