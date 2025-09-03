Αλεξάνδρα Νίκα: Αποκάλυψε ότι απέβαλε – «Τίποτα δεν είναι δεδομένο…»

Μία βαθιά συγκινητική ανάρτηση έκανε η Αλεξάνδρα Νίκα, στον λογαριασμό της στο Instagram το βράδυ της Τετάρτης (3/9), στην οποία αποκάλυψε πως πρόσφατα πέρασε μία αποβολή. Υπενθυμίζεται ότι μαζί με τον Κωνσταντίνο Αργυρό έχουν αποκτήσει έναν γιο, τον Βασίλη, ο οποίος γεννήθηκε τον Νοέμβριο του 2024 και πριν από δύο μέρες βαπτίστηκε.

Η Αλεξάνδρα Νίκα μοιράστηκε με τους ακολούθους της στην πλατφόρμα δύο στιγμιότυπα από την βάπτιση του 10 μηνών γιου της. Στην δεύτερη φωτογραφία βλέπουμε τους ευτυχισμένους γονείς να κρατάνε το μωρό τους, το οποίο περπατάει.

Στη λεζάντα της ανάρτησης έγραψε: «Προχτές σε αυτό το γραφικό εκκλησάκι βαπτίσαμε τον Βασίλη μας. Πρόσφατα πέρασα και μια αποβολή που μου θύμισε πόσο μεγάλη ευλογία είναι να έχεις το παιδί σου γερό και την οικογένειά σου δίπλα σου.

Τίποτα δεν είναι δεδομένο… Η υγεία, η αγάπη και οι στιγμές με τους ανθρώπους μας, είναι το πιο πολύτιμο δώρο».