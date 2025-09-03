Αλεξάνδρα Νίκα: Αποκάλυψε ότι απέβαλε – «Τίποτα δεν είναι δεδομένο…»

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Αλεξάνδρα Νίκα
Φωτογραφία: Instagram/ alexandra.nika

Μία βαθιά συγκινητική ανάρτηση έκανε η Αλεξάνδρα Νίκα, στον λογαριασμό της στο Instagram το βράδυ της Τετάρτης (3/9), στην οποία αποκάλυψε πως πρόσφατα πέρασε μία αποβολή. Υπενθυμίζεται ότι μαζί με τον Κωνσταντίνο Αργυρό έχουν αποκτήσει έναν γιο, τον Βασίλη, ο οποίος γεννήθηκε τον Νοέμβριο του 2024 και πριν από δύο μέρες βαπτίστηκε.

Η Αλεξάνδρα Νίκα μοιράστηκε με τους ακολούθους της στην πλατφόρμα δύο στιγμιότυπα από την βάπτιση του 10 μηνών γιου της. Στην δεύτερη φωτογραφία βλέπουμε τους ευτυχισμένους γονείς να κρατάνε το μωρό τους, το οποίο περπατάει.

Αλεξάνδρα Νίκα Κωνσταντίνος Αργυρός
Φωτογραφία: Instagram/alexandra.nika

Στη λεζάντα της ανάρτησης έγραψε: «Προχτές σε αυτό το γραφικό εκκλησάκι βαπτίσαμε τον Βασίλη μας. Πρόσφατα πέρασα και μια αποβολή που μου θύμισε πόσο μεγάλη ευλογία είναι να έχεις το παιδί σου γερό και την οικογένειά σου δίπλα σου.

Τίποτα δεν είναι δεδομένο… Η υγεία, η αγάπη και οι στιγμές με τους ανθρώπους μας, είναι το πιο πολύτιμο δώρο».

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Alexandra (@alexandra.nika)

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

8 έξυπνοι τρόποι να πείτε «όχι», χωρίς τύψεις

Αύξηση 69% στον προϋπολογισμό του Νοσοκομείου Χαλκιδικής και έργα 6 εκατ. ευρώ σε εξέλιξη

ΟΔΔΗΧ: Στο 1,97% η απόδοση των ετήσιων έντοκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου

Ειδικό εποχικό βοήθημα ύψους έως και 1.375,50 ευρώ από τη ΔΥΠΑ: Πότε αρχίζει η υποβολή αιτήσεων και ποιους αφορά

Γιατί τα κουνούπια σας τσιμπάνε περισσότερο από τους γύρω σας; Οι επιστήμονες εξηγούν τους λόγους πίσω από την «προτίμηση»

Σπαζοκεφαλιά: Βρες την γάτα στην εικόνα σε 7 δευτερόλεπτα
περισσότερα
20:27 , Τετάρτη 03 Σεπτεμβρίου 2025

Βαγγέλης Κονιτόπουλος: «Με είχαν πληγώσει πάρα πολύ και το 1975 είπα στον αδελφό μου ότι δεν συνεχίζω πια…» – Η αποκάλυψη για τους χορούς στα γλέντια

Tην Στέλλα Κονιτοπούλου και τον Βαγγέλη Κονιτόπουλο υποδέχτηκαν το πρωί της Τετάρτης (3/9) στη...
19:33 , Τετάρτη 03 Σεπτεμβρίου 2025

Ανατροπή- Κανονικά μαζί στο ANODOS Σταμάτης Γονίδης και Γιάννης Πλούταρχος

Με επίσημη ανακοίνωση η επιχείρηση μαζί με τη δισκογραφική εταιρία του Σταμάτη Γονίδη αποκαλύπ...
18:30 , Τετάρτη 03 Σεπτεμβρίου 2025

Κώστας Κρομμύδας: «Το τελευταίο διάστημα ήταν λίγο δύσκολο όταν πήγαινα στο γύρισμα…»

Καλεσμένος στην εκπομπή της Κατερίνας Καραβάτου ήταν το πρωί της Τετάρτης (3/9) ο Κώστας Κρομμ...
18:17 , Τετάρτη 03 Σεπτεμβρίου 2025

Κατερίνα Καινούργιου: Έκανε την πρώτη πρόβα νυφικού; – Η ανάρτηση που γέννησε ερωτήματα

Ο Παναγιώτης Κουτσουμπής τον περασμένο Μάιο έκανε πρόταση γάμου στην Κατερίνα Καινούργιου, στη...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος