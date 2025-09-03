Βαγγέλης Κονιτόπουλος: «Με είχαν πληγώσει πάρα πολύ και το 1975 είπα στον αδελφό μου ότι δεν συνεχίζω πια…» – Η αποκάλυψη για τους χορούς στα γλέντια

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Βαγγέλης Κονιτόπουλος
Φωτογραφία: Instagram/vaggelis_konitopoulos

Tην Στέλλα Κονιτοπούλου και τον Βαγγέλη Κονιτόπουλο υποδέχτηκαν το πρωί της Τετάρτης (3/9) στην εκπομπή τους, η Τζένη Μελιτά και ο Φώτης Σεργουλόπουλος. Ο γνωστός καλλιτέχνης μεταξύ άλλων περιέγραψε το πώς παλαιότερα διασκέδαζαν οι παρέες στα γλέντια και εξήγησε το πώς μία απόφαση που πήρε το 1975 άλλαξε ουσιαστικά την ιστορία των πανηγυριών και πλέον μπορεί να σηκωθεί να χορέψει όποιος και όποτε θέλει.

Συγκεκριμένα, ο Βαγγέλης Κονιτόπουλος ανέφερε ότι: «Στα γλέντια παλιά το ποια παρέα θα χορέψει γινόταν με σειρά προτεραιότητας. Κάθε παρέα έπαιρνε σειρά με ένα νούμερο. Το ανακοινώναμε εμείς ότι όποια παρέα θέλει να χορέψει, να έρθει να πάρει νούμερο σειράς προτεραιότητας. Το πρόγραμμα το κανόνιζε η παρέα που χόρευε. Αυτό όμως έφερνε πολλά πράγματα.

Όταν κάποιος είχε πιει, δεν μπορούσε να περιμένει τη σειρά του ή υπήρχαν παρέες που δεν κατέβαιναν κάτω ή είχαν χρήματα και τα έριχναν… Και εκεί άρχιζε η άσχημη πλευρά. Έχω δει πάρα πολλά και όλα αυτά επειδή ήμουν και παιδάκι και γινόντουσαν τέτοια έκτροπα, με είχαν πληγώσει πάρα πολύ και το 1975 είπα στον αδελφό μου ότι δεν συνεχίζω πια».

«Εκεί ήρθαμε σε μία κόντρα, εκείνος έλεγε ότι έτσι θα συνεχίσουμε και εγώ αρνήθηκα και έφυγα από το συγκρότημα. Πήγα σε μαγαζί στην Πάρο και για πρώτη φορά είπα στον κόσμο ότι έτσι θα πορευτούμε και σταμάτησα τις παραγγελίες και είπα ότι ο χορός θα είναι ελεύθερος για όλους!», πρόσθεσε ο καλλιτέχνης.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

8 έξυπνοι τρόποι να πείτε «όχι», χωρίς τύψεις

Αύξηση 69% στον προϋπολογισμό του Νοσοκομείου Χαλκιδικής και έργα 6 εκατ. ευρώ σε εξέλιξη

ΟΔΔΗΧ: Στο 1,97% η απόδοση των ετήσιων έντοκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου

Ειδικό εποχικό βοήθημα ύψους έως και 1.375,50 ευρώ από τη ΔΥΠΑ: Πότε αρχίζει η υποβολή αιτήσεων και ποιους αφορά

Γιατί τα κουνούπια σας τσιμπάνε περισσότερο από τους γύρω σας; Οι επιστήμονες εξηγούν τους λόγους πίσω από την «προτίμηση»

Σπαζοκεφαλιά: Βρες την γάτα στην εικόνα σε 7 δευτερόλεπτα
περισσότερα
20:41 , Τετάρτη 03 Σεπτεμβρίου 2025

Αλεξάνδρα Νίκα: Αποκάλυψε ότι απέβαλε – «Τίποτα δεν είναι δεδομένο…»

Μία βαθιά συγκινητική ανάρτηση έκανε η Αλεξάνδρα Νίκα, στον λογαριασμό της στο Instagram το βρ...
19:33 , Τετάρτη 03 Σεπτεμβρίου 2025

Ανατροπή- Κανονικά μαζί στο ANODOS Σταμάτης Γονίδης και Γιάννης Πλούταρχος

Με επίσημη ανακοίνωση η επιχείρηση μαζί με τη δισκογραφική εταιρία του Σταμάτη Γονίδη αποκαλύπ...
18:30 , Τετάρτη 03 Σεπτεμβρίου 2025

Κώστας Κρομμύδας: «Το τελευταίο διάστημα ήταν λίγο δύσκολο όταν πήγαινα στο γύρισμα…»

Καλεσμένος στην εκπομπή της Κατερίνας Καραβάτου ήταν το πρωί της Τετάρτης (3/9) ο Κώστας Κρομμ...
18:17 , Τετάρτη 03 Σεπτεμβρίου 2025

Κατερίνα Καινούργιου: Έκανε την πρώτη πρόβα νυφικού; – Η ανάρτηση που γέννησε ερωτήματα

Ο Παναγιώτης Κουτσουμπής τον περασμένο Μάιο έκανε πρόταση γάμου στην Κατερίνα Καινούργιου, στη...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος