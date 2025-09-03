Βαγγέλης Κονιτόπουλος: «Με είχαν πληγώσει πάρα πολύ και το 1975 είπα στον αδελφό μου ότι δεν συνεχίζω πια…» – Η αποκάλυψη για τους χορούς στα γλέντια

Tην Στέλλα Κονιτοπούλου και τον Βαγγέλη Κονιτόπουλο υποδέχτηκαν το πρωί της Τετάρτης (3/9) στην εκπομπή τους, η Τζένη Μελιτά και ο Φώτης Σεργουλόπουλος. Ο γνωστός καλλιτέχνης μεταξύ άλλων περιέγραψε το πώς παλαιότερα διασκέδαζαν οι παρέες στα γλέντια και εξήγησε το πώς μία απόφαση που πήρε το 1975 άλλαξε ουσιαστικά την ιστορία των πανηγυριών και πλέον μπορεί να σηκωθεί να χορέψει όποιος και όποτε θέλει.

Συγκεκριμένα, ο Βαγγέλης Κονιτόπουλος ανέφερε ότι: «Στα γλέντια παλιά το ποια παρέα θα χορέψει γινόταν με σειρά προτεραιότητας. Κάθε παρέα έπαιρνε σειρά με ένα νούμερο. Το ανακοινώναμε εμείς ότι όποια παρέα θέλει να χορέψει, να έρθει να πάρει νούμερο σειράς προτεραιότητας. Το πρόγραμμα το κανόνιζε η παρέα που χόρευε. Αυτό όμως έφερνε πολλά πράγματα.

Όταν κάποιος είχε πιει, δεν μπορούσε να περιμένει τη σειρά του ή υπήρχαν παρέες που δεν κατέβαιναν κάτω ή είχαν χρήματα και τα έριχναν… Και εκεί άρχιζε η άσχημη πλευρά. Έχω δει πάρα πολλά και όλα αυτά επειδή ήμουν και παιδάκι και γινόντουσαν τέτοια έκτροπα, με είχαν πληγώσει πάρα πολύ και το 1975 είπα στον αδελφό μου ότι δεν συνεχίζω πια».

«Εκεί ήρθαμε σε μία κόντρα, εκείνος έλεγε ότι έτσι θα συνεχίσουμε και εγώ αρνήθηκα και έφυγα από το συγκρότημα. Πήγα σε μαγαζί στην Πάρο και για πρώτη φορά είπα στον κόσμο ότι έτσι θα πορευτούμε και σταμάτησα τις παραγγελίες και είπα ότι ο χορός θα είναι ελεύθερος για όλους!», πρόσθεσε ο καλλιτέχνης.