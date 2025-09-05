Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 5 Σεπτεμβρίου

Enikos Newsroom

κοινωνία

εορτολόγιο

Σήμερα, Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου σύμφωνα με το εορτολόγιο γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα: Ζαχαρίας, Ζάχαρης, Ζάχαρος, Ζάκι, Ζάκης, Ζαχαρένια, Ζαχάρω, Ζαχαρούλα, Ζαχαρίτσα*.

Προφήτης Ζαχαρίας και η σύζυγος του Ελισάβετ

Ο Ζαχαρίας, πατέρας του Ιωάννη του Βαπτιστή, έζησε στα χρόνια του Ηρώδη, βασιλιά της Ιουδαίας. Κατά τη γνώμη του Χρυσοστόμου, καθώς και άλλων Πατέρων της Εκκλησίας, ο Ζαχαρίας δεν ήταν απλός Ιερέας, αλλά αρχιερέας που έμπαινε στα άγια των αγίων. Σύζυγο είχε την Ελισάβετ και δεν είχαν παιδί.

Κάποια μέρα λοιπόν, την ώρα του θυμιάματος μέσα στο θυσιαστήριο, είδε άγγελο Κυρίου που του ανήγγειλε ότι θα αποκτούσε γιο και θα ονομαζόταν Ιωάννης. Ο Ζαχαρίας σκίρτησε από χαρά, αλλά δυσπίστησε. Η γυναίκα του ήταν στείρα και γριά, πώς θα γινόταν αυτό που άκουγε; Τότε ο άγγελος του είπε ότι θα μείνει κωφάλαλος μέχρι να πραγματοποιηθεί η βουλή του Θεού.

Πράγματι, η Ελισάβετ συνέλαβε και έκανε γιο. Όταν θέλησαν να δώσουν όνομα στο παιδί, ο Ζαχαρίας έγραψε πάνω σε πινακίδιο το όνομα Ιωάννης. Αμέσως δε λύθηκε η γλώσσα του και όλοι μαζί δόξασαν το Θεό.

Βέβαια, η χάρη αυτή έγινε από το Θεό στο Ζαχαρία, διότι της ήταν «δίκαιος ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, πορευόμενος ἐν πάσαις ταὶς ἐντολαὶς καὶ δικαιώμασι τοῦ Κυρίου ἄμεμπτος» (Λουκά, α’ 6.). Ήταν, δηλαδή, δίκαιος μπροστά στο Θεό και ζούσε σύμφωνα με της της εντολές και τα παραγγέλματα του Κυρίου, άμεμπτος από κάθε σοβαρή ενοχή.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Σημαντική εξέλιξη για τον αυτισμό: Ερευνητές του Stanford κατάφεραν να αντιστρέψουν τα συμπτώματα, σύμφωνα με νέα μελέτη

Το κόλπο για να μην μυρίζουν τα σκουπίδια στον κάδο του σπιτιού

Εκκρεμείς φορολογικές δηλώσεις: Ποιες πρέπει να υποβληθούν έως το τέλος της χρονιάς

Ακινησία οχημάτων: Ποιοι κινδυνεύουν με μεγάλο πρόστιμο – «Μπλόκο» στα διόδια σε όσους δεν πληρώνουν τέλη κυκλοφορίας

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν σκύλο που νυστάζει σε 16 δευτερόλεπτα

Το νέο ψηφιακό σημειωματάριο της Remarkable είναι μικρότερο από ένα τυπικό βιβλίο τσέπης
περισσότερα
08:19 , Παρασκευή 05 Σεπτεμβρίου 2025

Νεκρός ο πεζός που παρασύρθηκε από τρένο του Προαστιακού στην Κωνσταντινουπόλεως

Τραγωδία στη διάβαση των οδών Αχιλλέως και Κωνσταντινουπόλεως. Πεζός παρασύρθηκε από τρένο του...
08:03 , Παρασκευή 05 Σεπτεμβρίου 2025

Αθήνα: Μεγάλη επιχείρηση για την ανάσυρση ατόμου από συρμό τρένου

Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση ανάσυρσης ατόμ...
07:58 , Παρασκευή 05 Σεπτεμβρίου 2025

Φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Αθήνα

Φωτιά ξέσπασε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο επί της οδού Ελευσίνιων στην Αθήνα. #Πυρκαγιά σε εγκα...
07:19 , Παρασκευή 05 Σεπτεμβρίου 2025

Καιρός: Συνεχίζεται η αστάθεια και σήμερα με ισχυρούς ανέμους και τοπικές βροχές – Αναλυτική πρόγνωση

Μικρές μεταβολές θα παρουσιάσει ο καιρός σήμερα, Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου, με τοπικές νεφώσεις ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος