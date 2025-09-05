Ακινησία οχημάτων: Ποιοι κινδυνεύουν με τσουχτερά πρόστιμα – Μπλόκο στα διόδια για όσους δεν πληρώνουν τέλη κυκλοφορίας

Δημήτρης Χριστούλιας

οικονομία

τέλη κυκλοφορίας

Αντιμέτωποι με τσουχτερά πρόστιμα θα βρίσκονται όσοι εντοπιστούν από τους ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) να κυκλοφορούν το όχημά τους ενώ το έχουν θέσει σε ακινησία.

Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Μάλιστα σε περίπτωση υποτροπής το πρόστιμο θα φτάνει και τα 30.000 ευρώ. Την ίδια στιγμή από τις 30 Σεπτεμβρίου η ΑΑΔΕ στήνει μπλόκο στα διόδια ολόκληρης της χώρας, προκειμένου να εντοπίσει οχήματα τα οποία κινούνται, ενώ έχουν τεθεί σε ακινησία από τους ιδιοκτήτες τους και συνεπώς δεν έχουν πληρωθεί τα τέλη κυκλοφορίας.

Πώς θα στηθεί το «μπλόκο» στα διόδια

Όπως αναφέρεται σε απόφαση της ΑΑΔΕ οι παραχωρησιούχοι των ελληνικών αυτοκινητοδρόμων είναι υποχρεωμένοι να αποστέλλουν στη Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ.) της ΑΑΔΕ σε τακτική βάση και όχι πέραν της εβδομάδας, κρυπτογραφημένο ηλεκτρονικό αρχείο με τους αριθμούς κυκλοφορίας των διερχομένων από τα διόδια οχημάτων ανά ημέρα καθώς και τον Μοναδικό Αριθμό Διέλευσης.

Η Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ. διασταυρώνει το αρχείο με το αρχείο ακινησιών της Φορολογικής Διοίκησης εντοπίζει τα οχήματα που ενώ είχαν δηλωθεί σε ακινησία διαπιστώθηκε ότι διήλθαν από τα διόδια και διαγράφει τα στοιχεία διελεύσεων των υπόλοιπων οχημάτων. Για τα οχήματα που ενώ είχαν δηλωθεί σε ακινησία διαπιστώθηκε ότι διήλθαν από τα διόδια, ζητείται από τη Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ. και διαβιβάζεται από τους παραχωρησιούχους των ελληνικών αυτοκινητοδρόμων κρυπτογραφημένο αρχείο με την ημέρα και ώρα διέλευσης, τον σταθμό διοδίων από τον οποίο διήλθαν καθώς και τις φωτογραφίες των πινακίδων των οχημάτων.

Τα στοιχεία του διαβιβασθέντος από τους παραχωρησιούχους αρχείου (αριθμοί κυκλοφορίας με αντίστοιχες φωτογραφίες πινακίδων), αναφορικά με κάθε όχημα που εντοπίσθηκε να έχει διέλθει από τα διόδια ενώ είχε δηλωθεί σε ακινησία, τίθενται στη διάθεση του αρμόδιου Προϊσταμένου της Υπηρεσίας για την παραλαβή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του ιδιοκτήτη-κατόχου του οχήματος, κατά περίπτωση, που δήλωσε το όχημα σε ακινησία, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Οχημάτων (Π.Σ.Ο.) της ΑΑΔΕ, προκειμένου να διενεργηθεί, οπτικός έλεγχος της ορθότητας του αριθμού κυκλοφορίας.

«Τσουχτερά» πρόστιμα

Στην περίπτωση που εντοπίζεται όχημα που έχει τεθεί σε ακινησία στο πλαίσιο ελέγχων από τα αρμόδια όργανα, είτε να κυκλοφορεί, είτε να φέρει πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας, είτε να είναι σταθμευμένο σε διαφορετικό σημείο από αυτό το οποίο έχει δηλωθεί στη δήλωση ακινησίας, αίρεται αυτοδικαίως η ακινησία και επιβάλλονται από την ΑΑΔΕ τα τέλη κυκλοφορίας του έτους εντοπισμού και το πρόστιμο μη καταβολής αυτών που προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις, καθώς και διοικητικό πρόστιμο ίσο με 10.000 ευρώ.

Το διοικητικό πρόστιμο επιβάλλεται στον ιδιοκτήτη ή κάτοχο του οχήματος που δήλωσε το όχημα σε ακινησία. Στην περίπτωση που τα τέλη κυκλοφορίας του έτους έχουν καταβληθεί, τότε επιβάλλεται μόνο το διοικητικό πρόστιμο.

Σε περίπτωση υποτροπής το διοικητικό πρόστιμο των 10.000 ευρώ τριπλασιάζεται δηλαδή γίνεται 30.000 ευρώ και αφαιρείται για 3 έτη το δίπλωμα οδήγησης του ιδιοκτήτη ή κατόχου του οχήματος που δήλωσε το όχημα σε ακινησία.

 

 

Παρασκευή 05 Σεπτεμβρίου 2025

Παρασκευή 05 Σεπτεμβρίου 2025

Πέμπτη 04 Σεπτεμβρίου 2025

Πέμπτη 04 Σεπτεμβρίου 2025

