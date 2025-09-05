Ναταλία Γερμανού: Αποχαιρέτησε την Κρήτη και ετοιμάζεται για την επιστροφή της στα πλατό

Η Ναταλία Γερμανού γύρισε σελίδα μετά το θερινό διάλειμμα και είναι έτοιμη να επιστρέψει στα τηλεοπτικά πλατό. Η παρουσιάστρια πέρασε το καλοκαίρι της στην Κρήτη, από όπου όπως λέει «παίρνει φόρα» για τους επόμενους μήνες.

Με εμφανή τη νοσταλγία για το νησί, η Ναταλία Γερμανού ανήρτησε στο Instagram ένα άλμπουμ με φωτογραφίες από τις διακοπές της. Στη λεζάντα έγραψε: «Κρήτη μου καλή αντάμωση», προσθέτοντας και μια ροζ καρδούλα. Η ανάρτηση συγκέντρωσε πολλά θετικά σχόλια από τους διαδικτυακούς της φίλους, που ανυπομονούν να τη δουν ξανά στη μικρή οθόνη.