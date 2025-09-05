Ναταλία Γερμανού: Αποχαιρέτησε την Κρήτη και ετοιμάζεται για την επιστροφή της στα πλατό

Enikos Newsroom

lifestyle

Ναταλία Γερμανού: Αποχαιρέτησε την Κρήτη και ετοιμάζεται για την επιστροφή της στα πλατό

Η Ναταλία Γερμανού γύρισε σελίδα μετά το θερινό διάλειμμα και είναι έτοιμη να επιστρέψει στα τηλεοπτικά πλατό. Η παρουσιάστρια πέρασε το καλοκαίρι της στην Κρήτη, από όπου όπως λέει «παίρνει φόρα» για τους επόμενους μήνες.

Με εμφανή τη νοσταλγία για το νησί, η Ναταλία Γερμανού ανήρτησε στο Instagram ένα άλμπουμ με φωτογραφίες από τις διακοπές της. Στη λεζάντα έγραψε: «Κρήτη μου καλή αντάμωση», προσθέτοντας και μια ροζ καρδούλα. Η ανάρτηση συγκέντρωσε πολλά θετικά σχόλια από τους διαδικτυακούς της φίλους, που ανυπομονούν να τη δουν ξανά στη μικρή οθόνη.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ποιος θα αποδράσει σε 10 δευτερόλεπτα; Το 80% αποτυγχάνει να λύσει αυτόν τον δύσκολο γρίφο

Ο χυμός από τον καρπό των σκιών που μπορεί να βελτιώσει τον ύπνο, να μειώσει το ουρικό οξύ και να ρίξει την πίεση

myEfka.Live.gov.gr: Νέες υπηρεσίες για φυσικά πρόσωπα

Goldman Sachs: Αυτά είναι τα πιθανά σενάρια για την τιμή του χρυσού

Το νέο ψηφιακό σημειωματάριο της Remarkable είναι μικρότερο από ένα τυπικό βιβλίο τσέπης

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάσαι την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να απαντήσεις σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
05:08 , Παρασκευή 05 Σεπτεμβρίου 2025

Νίκος Βερλέκης: Στο Ηρώδειο με τη σύζυγό του – Σπάνια εμφάνιση για το ζευγάρι

Ο αγαπημένος ηθοποιός Νίκος Βερλέκης πραγματοποίησε μια από τις σπάνιες δημόσιες εμφανίσεις το...
04:15 , Παρασκευή 05 Σεπτεμβρίου 2025

Αθηνά Οικονομάκου-Μπρούνο Τσερέλα: Η φωτογραφία από την συνάντησή τους με τον Τζόρτζιο Αρμάνι και το συγκινητικό αντίο

Βαρύ πένθος επικρατεί στον χώρο της μόδας μετά την είδηση του θανάτου του Τζόρτζιο Αρμάνι, που...
03:15 , Παρασκευή 05 Σεπτεμβρίου 2025

Πέτρος Κωστόπουλος για Τζόρτζιο Αρμάνι: «Ο άνθρωπος που άλλαξε τη μόδα 50 χρόνια πριν»

Η είδηση του θανάτου του Τζόρτζιο Αρμάνι σε ηλικία 91 ετών, το απόγευμα της Πέμπτης 4 Σεπτεμβρ...
02:45 , Παρασκευή 05 Σεπτεμβρίου 2025

Χριστίνα Χειλά Φαμέλη: «Είμαι 32 ετών και έχω δεχθεί σχόλια του τύπου: “καλύτερα να πάρουμε μία πιτσιρίκα για τον ρόλο”»

Η Χριστίνα Χειλά Φαμέλη μίλησε στο περιοδικό Vita για την προσωπική της ζωή εκτός θεάτρου και ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος