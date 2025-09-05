Αργεντινή: Ήττα για τον Μιλέι – Το κοινοβούλιο αναιρεί το προεδρικό βέτο και αυξάνει τα επιδόματα αναπηρίας

Το κοινοβούλιο της Αργεντινής ακύρωσε χθες, Πέμπτη, για πρώτη φορά το βέτο του προέδρου Χαβιέρ Μιλέι, επικυρώνοντας νόμο που αυξάνει τα επιδόματα αναπηρίας και επιφέροντας σημαντική πολιτική ήττα στον ακραίο φιλελεύθερο αρχηγό του κράτους.

Η Γερουσία καταψήφισε το προεδρικό βέτο με 63 ψήφους υπέρ και 7 κατά, ξεπερνώντας το απαιτούμενο όριο της απόλυτης πλειοψηφίας δύο τρίτων.

Τον Αύγουστο, η Βουλή των Αντιπροσώπων είχε ήδη ακυρώσει το βέτο με 172 ψήφους υπέρ, 73 κατά και 2 αποχές.

Η ανατροπή καταγράφτηκε τη χειρότερη δυνατή στιγμή για την κυβέρνηση Μιλέι, αντιμέτωπη με σκάνδαλο για φερόμενες δωροδοκίες σε δημόσιο φορέα αρμόδιο για τους ανάπηρους. Για την υπόθεση διενεργείται πλέον έρευνα της δικαιοσύνης και είναι αξιοσημείωτο πως έχει εμπλακεί η Καρίνα Μιλέι, αδελφή και δεξί χέρι του αρχηγού του κράτους.

Η απόφαση της Γερουσίας συμπίπτει εξάλλου εν μέσω προεκλογικής εκστρατείας, με τις βουλευτικές εκλογές να αναμένονται τον Οκτώβριο και αυτές στην επαρχία του Μπουένος Άιρες, την πολυπληθέστερη της χώρας, που κυβερνά η αντιπολίτευση των περονιστών (κεντροαριστερά), την Κυριακή.

Ο νόμος, που υιοθετήθηκε τον Ιούλιο και μένει τώρα να τεθεί σε ισχύ, κηρύσσει κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τους ανάπηρους. Προβλέπει να λάβουν οι δικαιούχοι καθυστερούμενες οφειλές και νέα μέθοδο υπολογισμού των συντάξεων αναπηρίας, ενώ εγγυάται υπηρεσίες και πληρωμές σε αυτή τη μερίδα του πληθυσμού ως τον Δεκέμβριο του 2027.

Ακόμη, αποκαθιστά την ποσόστωση ανθρώπων με αναπηρία όσον αφορά τις προσλήψεις στον κρατικό μηχανισμό, την οποία αψηφά η κυβέρνηση Μιλέι.

Στο Μπουένος Άιρες, μπροστά στο κοινοβούλιο, εκατοντάδες άνθρωποι πανηγύρισαν την απόφαση της Γερουσίας.

«Με κάνει πολύ ευτυχή», διότι επιτρέπει «οι ανάπηροι να ζουν όπως πρέπει», τόνισε η Τρινιδάδ Φράιμπεργκ, μουσικοθεραπεύτρια 23 ετών που δουλεύει με παιδιά με αναπηρία.

Ο Χαβιέρ Μιλέι δήλωνε σε συνέντευξη που παραχώρησε τον περασμένο μήνα πως εάν ακυρωνόταν το βέτο που άσκησε, θα προσέφευγε στη δικαιοσύνη. «Ας πούμε πως απορρίπτουν το βέτο μου, ε λοιπόν, θα το αμφισβητήσω στη δικαιοσύνη και δεν θα υπάρξει καμιά επίπτωση στις δημόσιες δαπάνες», διαβεβαίωνε ο ακροδεξιός πρόεδρος.

Στην εξουσία από τον Δεκέμβριο του 2023, ο πρόεδρος της Αργεντινής έχει τονίσει επανειλημμένα πως ο νόμος για τους ανάπηρους θα έβλαπτε το δημοσιονομικό πλεόνασμα που η κυβέρνησή του, με θεραπεία σκληρής λιτότητας, μπόρεσε να καταγράψει το 2024 για πρώτη φορά από το 2010.

Πάντως, σύμφωνα με εκτίμηση της επιτροπής προϋπολογισμού του κοινοβουλίου, ο νόμος θα έχει δημοσιονομικό αντίκτυπο κυμαινόμενο μεταξύ του 0,22 και του 0,42% του ΑΕΠ.

Οι βουλευτικές εκλογές της 26ης Οκτωβρίου θα δοκιμάσουν τη δημοτικότητα του προέδρου Μιλέι, που έχει στο ενεργητικό του επιτυχίες στην οικονομική πολιτική, ιδίως την τιθάσευση του πληθωρισμού, αλλά με τίμημα γιγαντιαίες περικοπές στις δημόσιες δαπάνες, συμπεριλαμβανομένων των επιδομάτων στους ανθρώπους με αναπηρία.

